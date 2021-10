Dissidentes e refugiados em risco. Interpol criticada por permitir regresso da Síria à organização

Em 2011, quando eclodiu a guerra civil na Síria,, suspendendo a sua ligação à entidade. Nessa altura, a Síria ficou impedida de aceder às bases de dados da Interpol e de comunicar com outros membros desta organização policial sobre pedidos de detenção internacionais.Na semana passada, o diário avançou que a Interpol “concedeu a Damasco o acesso à rede segura de comunicações da polícia global”. A Síria volta, assim, aPassa ainda a conseguir emitir mandados de detenção internacionais, os chamados “alertas vermelhos”, por todos os 194 países-membros da Interpol. Estes alertas vermelhos permitem aos países localizar e prender indivíduos, sendo que, em alguns casos, essas detenções podem levar a extradições.Os membros da organização podem também lançar as chamadas “difusões”, mandados de detenção solicitados diretamente a países ou regiões específicas,

“Sistemas da Interpol são opacos e sem qualquer supervisão”

Com todas restrições à Síria levantadas, peritos da área da advocacia e ativistas temem que os cidadãos que fugiram à guerra nesse país sejam detidos e extraditados. Receiam ainda que os requerentes de asilo vejam os seus processos dificultados pelas autoridades sírias., alertou aoo avogado Yuriy Nemets, sediado em Washington, que representa vítimas do “abuso da Interpol”.Já Toby Cadman, advogado britânico que trabalha com crimes de guerra sírios, diz estar “profundamente desapontado e preocupado”, uma vez que “e constantemente utilizados por países como a Síria, que têm pouca consideração pelos Direitos Humanos”.“É bastante simples emitir um alerta vermelho. Não é necessário fornecer muita informação e. Por outro lado, a remoção de um alerta vermelho, mesmo em países europeus como o Reino Unido ou os Países Baixos, pode ser muito lenta e difícil”, explicou o advogado ao

Refugiados podem perder estatuto e ser devolvidos à Síria

Efetivamente, e apesar de os princípios fundadores da Interpol estipularem que esta deve ser politicamente neutra, o sistema da entidade sediada em Lyon é regularmente utilizado por Estados autocráticos para perseguir opositores políticos.Segundo oassim que são enviados novamente para território sírio depois de terem fugido do país.Um dos casos mais conhecidos é o de Mazen Hamada, ativista opositor do regime de Bashar al-Assad que escapou da Síria após ter sido preso e torturado em prisões. Em 2019 regressou ao país de origem, depois de lhe terem prometido amnistia, e desde então não se soube mais nada sobre ele.O regresso da Síria à Interpol poderá ter também impacto nos milhões de refugiados e requerentes de asilo, uma vez que, alertou aoBruno Min, diretor da organização internacional Fair Trial.Nesses países, entre os quais os Estados Unidos, “a existência de um alerta vermelho significa que alguém é uma ameaça ao próprio país e, por essa razão, decidem retirar à pessoa o estatuto de refugiado” e enviá-la de volta ao local de origem, elucidou o especialista.Ainda em julho deste ano, por exemplo,, onde milhares de pessoas de etnia uigur estão alegadamente detidas em campos de concentração.

Interpol defende-se

A Interpol já justificou a decisão, dizendo que “a recomendação de levantamento das medidas de correção foi feita pelo comité executivo (...), depois de uma monitorização atenta das mensagens do gabinete da Interpol em Damasco”., explicou a entidade, citada pelo. “Isto significa que o gabinete em Damasco apenas pode aceder à informação de bases de dados da Interpol que não possuam restrições de outros países-membros”.Ao longo da última década, enquanto estava suspensa da Interpol, a Síria terá feito desaparecer dezenas de milhares de pessoas no seu sistema prisional, conhecido pela tortura e pelas execuções em massa. O próprio serviço de inteligência do regime sírio tem alegadamente atormentado os opositores que vivem agora fora do país.