Divulgação total dos ficheiros de Epstein vai levar "mais algumas semanas"

O departamento informou que o Ministério Público Federal do Distrito Sul de Nova Iorque, assim como o FBI, encontraram mais de um milhão de documentos que podem ser relevantes para o caso Epstein. O Departamento de Justiça (DOJ) não informou no comunicado quando foi informado sobre os novos arquivos.

O DOJ insistiu que os seus advogados estão "a trabalhar sem parar" para rever os documentos e fazer as edições exigidas pela lei, aprovadas quase por unanimidade pelo Congresso no mês passado.

"Divulgaremos os documentos o mais rápido possível", disse o departamento. "Devido ao grande volume de material, esse processo pode levar mais algumas semanas".

O Departamento de Justiça lançou um `site` na passada sexta-feira para acesso aos documentos da investigação sobre Epstein, após a aprovação de uma lei no Congresso que exige que o Governo divulgue todas as informações não classificadas do caso.

Os ficheiros de Epstein são uma coletânea de documentos que incluem fotografias e correspondência que visam ex-presidentes dos EUA, o atual presidente Donald Trump, o então príncipe André do Reino Unido cujo título lhe foi retirado e uma seria de outras figuras publicas.

Estes documentos `per se` não constituem crime por parte dos visados porém são parte de uma investigação do FBI ao criminoso sexual Jeffrey Epstein que se suicidou na prisão em 2019.

De acordo com novos dados que vieram a publico na terça-feira, Donald Trump terá voado no jato privado de Epstein pelo menos oito vezes entre 1993 e 1996.