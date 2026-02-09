Divulgadas novas imagens do tiroteio na Universidade Brown atribuído a português

As imagens mais gráficas e violentas foram censuradas para evitar afetar as vítimas e para "manter a confiança na comunidade".

"É incrivelmente importante para mim que a cidade de Providence se mantenha totalmente transparente, responsável e em conformidade com a Lei de Acesso a Registos Públicos do estado", disse o presidente da Câmara de Providence, Brett Smiley, num comunicado.

"Sabemos também que as imagens e o áudio que somos obrigados a divulgar serão provavelmente prejudiciais e traumatizantes para as vítimas, famílias e vizinhos que ainda tentam recuperar deste incidente", afirmou.

Meios de comunicação social nos Estados Unidos e noutros países começaram a solicitar imagens das câmaras corporais dos agentes policiais, excertos áudio e outros registos públicos pouco depois do tiroteio.

Cláudio Neves Valente, de 48 anos, antigo aluno da Brown e cidadão português, é suspeito da autoria do ataque na universidade e de, dois dias depois, matar o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o também português Nuno Loureiro, na sua casa em Brookline, subúrbio de Boston.

Neves Valente, que frequentou a escola com Loureiro em Portugal nos anos 1990, foi encontrado morto dias depois num armazém em New Hampshire.

O material agora divulgado inclui um áudio de um agente da polícia do campus universitário a ligar para a polícia da cidade às 16:07 locais.

"Aqui é a polícia de Brown. Confirmámos disparos na 184 Hope Street", disse o agente.

"Temos uma vítima, mas não sabemos onde está", acrescentou na ocasião.

Quatro minutos depois, a polícia do campus ligou de volta com uma atualização: "Temos uma descrição do suspeito, vestido todo de preto e uma máscara de ski, direção de viagem desconhecida".

Separadamente, a cidade divulgou cerca de 20 minutos de imagens das câmaras corporais do agente responsável pela resposta inicial ao tiroteio.

As imagens fortemente censuradas mostram uma cena caótica e confusa em que os agentes não sabem se o atirador ainda está no edifício e tentam rapidamente encontrar um local seguro para retirar os estudantes do edifício. Mochilas, luvas e outros objetos espalhados podem ser vistos no corredor.

Um agente avisa os colegas: "O atirador pode ainda estar no edifício, por isso tenham cuidado".

A cidade também divulgou áudios das comunicações entre os agentes e operadores de intervenção.

"Atenção, esta é uma situação de atirador ativo. Temos várias vítimas neste edifício", disse um agente.

A cidade divulgou hoje esses registos, dizendo que esperaram, a pedido das famílias das vítimas, até depois de ter sido realizado um memorial, na semana passada no campus de Brown.

Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, Neves Valente planeou o ataque durante anos e deixou vídeos nos quais confessou os homicídios, mas não indicou qualquer motivo.

O FBI (polícia federal) recuperou o dispositivo eletrónico que continha a série de vídeos durante uma busca ao armazém onde o corpo de Neves Valente foi encontrado.