Dois anos de guerra. Recuperação do património ucraniano custará 8,3 mil milhões de euros

“Esta é uma guerra não apenas pelo território. Esta é uma guerra contra a nossa cultura”, afirma Ihor Poshyvailo, diretor do Museu Maidan em Kiev, na Ucrânia.







A Igreja da Natividade é um dos exemplos dado por Poshyvailo. Construída em 1862 e toda revestida a madeira, a igreja de culto ortodoxo sobreviveu a “duas guerras mundiais, ao comunismo e a uma revolução, mas a isto, não”, enfatiza. Sublinha que, embora não tenha havido combates nas proximidades, os “russos bombardearam-na deliberadamente em março passado".





“Na pequena aldeia de Viazivka, a Igreja da Natividade era o local principal. E o objetivo foi apenas destruir o que mantinha toda a aldeia e toda a comunidade unidas”, argumenta Poshyvailo citado na CBS.









Igreja da Natividade na região de Zhytomyr Oblast | Iniciativa de Resposta a Emergências Patrimoniais da Ucrânia





O diretor do museu reporta ainda que para além desta igreja, há pelo menos 700 edifícios de culto que foram atingidos desde o início da guerra. “E não são apenas igrejas. São centenas de museus, bibliotecas e monumentos foram bombardeados, queimados”, vinca Poshyvailo, acusando as forças russas de saquearem importantes monumentos do país.



3,2 mil milhões de euros em danos patrimoniais



Nas vésperas de se assinalar os dois anos da invasão russa no território ucraniano, a UNESCO estimou o custo dos danos causados pelos ataques de Moscovo aos bens culturais em cerca de 3,2 mil milhões de euros.





“Até à data, o custo total dos danos físicos nos sectores da cultura e do turismo na Ucrânia é estimado pela UNESCO em quase 3,2 mil milhões de euros, em comparação com 2,4 mil milhões de há um ano, um aumento de 40 por cento” reporta Audrey Azoulay, diretora-geral da agência.





Esta avaliação da UNESCO é a terceira aos danos e necessidades, desde fevereiro de 2022, e foi realizada em conjunto com o Banco Mundial, o Governo ucraniano, a Comissão Europeia e as Nações Unidas.









Museu de História Local de Ivankiev, Kiev. Com a destruição do espaço cultural, diversas obras da artista Maria Primashenko foram incendiadas durante um ataque do exército russo | Mkip.gov.ua









O relatório identifica ainda danos a obras de arte, coleções e repositórios culturais no valor de 149 milhões, danos a edifícios e oficinas dedicadas às indústrias culturais e criativas em 242 milhões, e ainda danos a instalações turísticas no valor de 600 milhões de euros. A agência para o património cultural afirma que esta estimativa abrange “um total de 4.779 bens culturais e turísticos declarados danificados pelas autoridades ucranianas”. Entre os danos a locais e edifícios com valor patrimonial estão estimados 2,23 mil milhões de euros. Das informações fornecidas pelas várias entidades do país, a UNESCO verificou no terreno cerca de 340 bens.O relatório identifica ainda danos a obras de arte, coleções e repositórios culturais no valor de 149 milhões, danos a edifícios e oficinas dedicadas às indústrias culturais e criativas em 242 milhões, e ainda danos a instalações turísticas no valor de 600 milhões de euros.





A região de Kharkiv foi a mais afetada, assumindo quase 25 por cento dos danos registados, seguida pela região de Donetsk com 14,7 e pela região de Odessa com 7,6 por cento.





Igreja da Santíssima Trindade, na aldeia de Mala Komyshuvakha, distrito de Izyum, região de Kharkiv, foi construída em 1793, entretanto, com os bombardeamentos russos, ficou em ruínas | Iniciativa de Resposta a Emergências Patrimoniais da Ucrânia







Krista Pikkat, directora de cultura e emergências da UNESCO, alerta que “os danos continuam a aumentar e as necessidades de recuperação do sector continuam a crescer. Só a receita perdida para a capital Kiev foi de 9,25 mil milhões de euros”.







De acordo com a UNESCO, serão necessários quase 8,3 mil milhões de euros, distribuidos entre 2024 e 2033, para financiar os esforços de recuperação e reconstrução patrimonial. No último ano, esta necessidade de financiamento aumentou 30 por cento.





“A solidariedade internacional será essencial para satisfazer estas necessidades”, afirma o relatório. “A implementação de medidas de prevenção de riscos e o apoio às indústrias criativas também são alavancas importantes para reduzir o impacto estimado da guerra a longo prazo” remata a avaliação.

Genocídio cultural

Ihor Poshyvailo, também co-fundador da organização Iniciativa de Resposta a Emergências Patrimoniais da Ucrânia, alega que não há dúvidas sobre as intenções da Rússia. Embora a pilhagem seja tão antiga como a própria guerra, as entidades culturais ucranianas dizem que isto é diferente. Observam que é uma "campanha de genocídio cultural para destruir a identidade da Ucrânia como nação".









Catedral principal da Diocese de Odessa da Igreja Ortodoxa Ucraniana, sob a proteção da UNESCO, foi destruída por bombardeamentos russos | Mvs.gov.ua





"Se os objetos estão nas listas do património mundial da UNESCO, então pode ser uma evidência direta de violações das regras de guerra pela Rússia, que serão tratadas mais rapidamente pelos tribunais internacionais. Quando se trata de tais objetos, a UNESCO está amplamente informada sobre os fatos de tais crimes e a comunidade mundial está a responder mais ativamente", explica Poshyvailo.





E remata: “O legado cultural, o património cultural, é isso que nos torna ricos e o que temos de proteger e transmitir às gerações futuras. É por isso que vejo que é uma das linhas de frente desta guerra”. E sublinha a razão: ”Porque destruindo o nosso passado, os russos tentam destruir o nosso futuro”.