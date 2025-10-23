Dois jornalistas ucranianos mortos por drone russo no leste da Ucrânia

Journalist Olena Hubanova (Freedom TV) and cameraman Yevhen Karmazin were killed in Kramatorsk by an enemy Lancet drone strike. They covered Donetsk’s hottest frontlines from day one, exposing evacuations and Russian war crimes. Deep condolences to their families and colleagues. pic.twitter.com/BbRLwrhNh4 — Вадим Філашкін / Vadym Filashkin (@filashkin) October 23, 2025

Para além da morte de um socorrista, outros cinco ficaram feridos quando assistiam a um incêndio provocado por um bombardeamento numa aldeia na região de Kharkiv.

Pelo menos sete pessoas — seis delas em Kiev — foram mortas em ataques na Ucrânia na quarta-feira, que também causaram cortes de energia.

Rússia promete “resposta dolorosa” a sanções da UE

"Quaisquer iniciativas de confisco de Bruxelas resultarão inevitavelmente numa resposta dolorosa. Agiremos em total conformidade com o princípio da reciprocidade nas relações internacionais, com base nos nossos próprios interesses e na necessidade de compensar os danos causados à Rússia”, avisou.





c/ agências

O governador da região de Donetsk divulgou imagens dos destroços carbonizados do carro dos jornalistas."Mais um crime contra os socorristas", disseram os serviços de emergência num comunicado publicado no Telegram."O terror russo não poupa ninguém, nem mesmo as comunidades religiosas", lamentou Sybiga no X, afirmando que desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, 67 líderes religiosos foram mortos e 640 locais de culto foram danificados.O chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, disse que dez locais da capital ucraniana sofreram danos, tendo dois edifícios sido atingidos diretamente.Esta foi a segunda noite consecutiva de ataques em Kiev, na mais recente vaga de ataques russos.Na região nordeste de Sumy, dois trabalhadores ferroviários ficaram feridos, enquanto a operadora ferroviária nacional reportou interrupções no tráfego na zona fronteiriça.Moscovo intensificou os seus ataques à rede elétrica e às infraestruturas ferroviárias ucranianas nas últimas semanas, argumentando que são em resposta aos ataques ucranianos contra alvos civis russos.A nova vaga de ataques ocorreu depois de a União Europeia e os Estados Unidos terem imposto novas sanções à Rússia."Sempre que falo com Vladimir, tenho boas conversas, mas elas não levam a lugar nenhum", disse Trump, que anunciou que o encontro que tinha planeado com Putin em Budapeste foi adiado por tempo indeterminado."Quaisquer ações com ativos russos sem o consentimento da Rússia são nulas e sem efeito do ponto de vista do direito internacional e contratual. Não há forma legal de tirar fundos a outra pessoa sem prejudicar os bolsos e o prestígio de quem os expropria", disse a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, aos jornalistas.