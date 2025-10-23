Mundo
Guerra na Ucrânia
União Europeia aplica 19.º pacote de sanções à Rússia
Ultrapassado o veto da Eslováquia, a União Europeia aprovou esta quinta-feira a implementação do 19.º pacote de sanções à Rússia. O anúncio partiu de Kaja Kallas, a alta representante para a Política Externa e a Política de Segurança.
(em atualização)
"Acabámos de adotar o nosso 19.º pacote de sanções, que atinge bancos russos, bolsas de criptomoedas, entidades na Índia e na China, entre outros. A UE está a restringir os movimentos dos diplomatas russos para combater as tentativas de desestabilização", adiantou na rede social X a chefe da diplomacia da União, acrescentando que o bloco está também a avançar para a proibição do gás natural liquefeito russo.A adoção deste pacote foi possível depois de a Eslováquia ter levantado o veto relativo às importações energéticas.
"É cada vez mais difícil para Putin financiar esta guerra", acentuou Kaja Kallas.
We just adopted our 19th sanctions package.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025
It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others.
The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation.
It is increasingly harder for Putin to fund this war.
