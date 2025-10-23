União Europeia aplica 19.º pacote de sanções à Rússia

Inês Moreira Santos - RTP
Alina Smutko - Reuters

Ultrapassado o veto da Eslováquia, a União Europeia aprovou esta quinta-feira a implementação do 19.º pacote de sanções à Rússia. O anúncio partiu de Kaja Kallas, a alta representante para a Política Externa e a Política de Segurança.

VER MAIS
(em atualização)

"Acabámos de adotar o nosso 19.º pacote de sanções, que atinge bancos russos, bolsas de criptomoedas, entidades na Índia e na China, entre outros. A UE está a restringir os movimentos dos diplomatas russos para combater as tentativas de desestabilização", adiantou na rede social X a chefe da diplomacia da União, acrescentando que o bloco está também a avançar para a proibição do gás natural liquefeito russo.A adoção deste pacote foi possível depois de a Eslováquia ter levantado o veto relativo às importações energéticas.

"É cada vez mais difícil para Putin financiar esta guerra", acentuou Kaja Kallas.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB