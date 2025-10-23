União Europeia aplica 19.º pacote de sanções à Rússia

A adoção deste pacote foi possível depois de a Eslováquia ter levantado o veto relativo às importações energéticas.



We just adopted our 19th sanctions package.



It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others.



The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation.



It is increasingly harder for Putin to fund this war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025

(em atualização)"Acabámos de adotar o nosso 19.º pacote de sanções, que. A UE está a restringir os movimentos dos diplomatas russos para combater as tentativas de desestabilização", adiantou na rede social X a chefe da diplomacia da União, acrescentando que o bloco está também a avançar para a, acentuou Kaja Kallas.