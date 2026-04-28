Dois meses de guerra entre EUA e Irão

Teerão afirma que os EUA já não têm o direito de "ditar as suas políticas" a outros países
"Os Estados Unidos já não têm o direito de ditar as suas políticas a nações independentes", afirmou o porta-voz do Ministério iraniano da Defesa, Reza Talaei-Nik, segundo a televisão estatal. Washington deve abandonar as suas "exigências ilegais e irracionais", acrescentou.
Austrália afirma que o encerramento do Estreito de Ormuz impacta desproporcionalmente a região da Ásia-Pacífico
Wong fez estas declarações durante uma visita a Tóquio para se encontrar com o seu homólogo, Toshimitsu Motegi. A governante elogiou as cadeias de abastecimento "estreitamente interligadas" que permitem à Austrália receber importações de combustível do Japão e enalteceu a relação económica entre os dois países "é cada vez mais importante à medida que navegamos por esta crise global".
"Espero continuar a coordenar convosco a nossa resposta após o encerramento efetivo do Estreito de Ormuz e o impacto desproporcional na nossa região."
Dois brasileiros mortos em ataque de Israel no Líbano
O Governo do Brasil anunciou a morte de dois brasileiros no Líbano, devido a um ataque israelita, que descreveu como "mais um exemplo" das "reiteradas e inaceitáveis" violações do cessar-fogo de 16 de abril.
De acordo com um comunicado divulgado no início da noite de segunda-feira em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores disse ter tomado conhecimento, "com consternação e pesar", das mortes, na segunda-feira, de uma criança de 11 anos, da mãe - ambos brasileiros -, e do pai, libanês, "vítimas de ataque das Forças de Defesa de Israel".
Outro filho do casal, igualmente brasileiro, encontra-se hospitalizado, refere-se no comunicado, onde se lê ainda que a família se encontrava em casa, no distrito de Bint Jeil, no sul do Líbano, no momento do bombardeamento.
"Esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL)", lê-se na nota.
Ao expressar "sinceras condolências" aos familiares das vítimas, o Brasil reiterou a "mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo", tanto pelas forças israelitas como pelo grupo xiita libanês pró-Irão Hezbollah.
O ministério condenou ainda as "demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano", nas últimas semanas, "pelas forças israelitas, e a persistência do deslocamento forçado de mais de um milhão de libaneses".
O Brasil pediu às partes o "cumprimento integral" da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabeleceu os termos do cessar-fogo que encerrou a guerra de 2006, e a "imediata cessação das hostilidades", com a retirada completa das forças de Israel de território libanês.
No comunicado lê-se ainda que a Embaixada do Brasil em Beirute, capital do Líbano, está em contacto com a família, para prestar assistência consular, incluindo ajuda ao filho que se encontra hospitalizado.
Israel afirma ter destruído mais de mil "infraestruturas" do Hezbollah no Líbano
Afirma ainda ter confiscado “centenas de armas, incluindo: metralhadoras, espingardas tipo Kalashnikov, granadas, minas, pistolas, mísseis antitanque, munições, foguetes RPG e bombas de morteiro”.
O exército disse que esta operação foi levada a cabo pela Brigada Bislamach, que já tinha combatido anteriormente em Gaza.
Irão disposto a partilhar capacidades defensivas com parceiros asiáticos
Teerão revê balanço de ataque contra escola de Minab para 155 mortos
No final de março, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, declarou perante a ONU que "mais de 175 alunos e professores foram massacrados a sangue frio" na escola localizada no sul do Irão.
Mas, de acordo com um novo balanço publicado pela televisão estatal Irib e pelos meios de comunicação locais, que citam um responsável do poder judicial iraniano, "73 rapazes, 47 raparigas, 26 professores, sete pais, um motorista de autocarro escolar e um farmacêutico da clínica próxima da escola morreram como mártires no ataque à escola de Minab".
O bombardeamento do estabelecimento ocorreu em 28 de fevereiro, no primeiro dia da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, que respondeu atacando Israel e alvos norte-americanos na região.
Teerão elogia laços com Moscovo
A Rússia ofereceu-se para mediar e tentar ajudar a restaurar a calma no Médio Oriente após os ataques dos EUA e de Israel contra o Irão, que Moscovo condenou veementemente.
Navio dos Emirados Árabes Unidos atravessou Estreito de Ormuz
O navio-tanque de 136.357 metros cúbicos, gerido pela Adnoc Logistics & Services e visto pela última vez no Golfo Pérsico a 30 de março, reapareceu na costa oeste da Índia, sugerindo que atravessou o Estreito de Ormuz após várias semanas sem sinal, de acordo com dados da ICIS LNG Edge, Marine Traffic e LSEG.
Conselho de Cooperação do Golfo realiza cimeira extraordinária em Jeddah
O príncipe herdeiro do Kuwait participará na cimeira, acrescentou a agência.
Líbano. Israel mantém ofensiva contra o Hezbollah
Israel não tenciona travar as operações militares.
No terreno, a violência intensifica-se. As últimas incursões israelitas no Líbano resultaram na morte de quatro pessoas.
António Guterres faz apelo urgente para reabertura do Estreito de Ormuz
O cenário no Médio Oriente é cada vez mais crítico e António Guterres volta a elevar o tom.
Guterres sublinha que a passagem deve ser garantida a todos, sem 'portagens' políticas ou atos de discriminação.
Israel utiliza acesso a água como arma contra palestinianos acusa MSF
Um relatório divulgado hoje pelos Médicos Sem Fronteiras (MSF) acusa Israel de utilizar o acesso à água como arma contra a população de Gaza, privando-a do recurso essencial no âmbito de uma "campanha punitiva coletiva".
Entre a destruição de infraestruturas e os obstáculos ao abastecimento, "a privação deliberada de água infligida aos palestinianos faz parte integrante do genocídio perpetrado por Israel", afirmou a MSF, num comunicado publicado juntamente com o relatório "A água como arma: a destruição e a privação de água e saneamento por parte de Israel em Gaza".
Israel têm veementemente rejeitadas acusações de genocídio em Gaza, que se multiplicaram ao longo da guerra.
O relatório, que se baseia em dados da MSF e em testemunhos recolhidos pelo pessoal da organização, entre 2024 e 2025, defende que "a instrumentalização repetida da água" pelas autoridades israelitas se insere "num padrão recorrente, sistemático e cumulativo".
"Isto vem somar-se aos assassínios diretos de civis, à destruição de estruturas de saúde e à demolição de habitações, provocando deslocamentos massivos da população. Em conjunto, estes elementos revelam uma vontade de impor condições de vida destrutivas e desumanas aos palestinianos de Gaza", alertou a organização não-governamental (ONG).
"As autoridades israelitas sabem que sem água a vida acaba. No entanto, destruíram sistemática e deliberadamente as infraestruturas hidráulicas em Gaza, ao mesmo tempo que bloqueiam constantemente a entrada de equipamentos relacionados com a água", afirmou a responsável pelas emergências na MSF, Claire San Filippo, citada no comunicado.
Apesar de um cessar-fogo que entrou em vigor em outubro, dois anos após o início da guerra desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel a 07 de outubro de 2023, a Faixa de Gaza continua a ser palco de violência, com Israel e o movimento islamita palestiniano a acusarem-se mutuamente de violar a trégua.
De acordo com dados da ONU, da União Europeia e do Banco Mundial, Israel destruiu ou danificou cerca de 90% das infraestruturas de água e saneamento em Gaza, nomeadamente estações de dessalinização, poços, condutas e redes de esgotos.
As equipas da MSF documentaram disparos do exército israelita contra camiões-cisterna "claramente identificados", bem como a destruição de poços "que constituíam uma fonte vital para dezenas de milhares de pessoas".
"Palestinianos foram feridos e mortos quando tentavam simplesmente aceder à água", referiu San Filippo.
A escassez "é tal que é simplesmente impossível fornecer quantidades suficientes à população", sustentam ainda a MSF, que se apresentam como o principal produtor e distribuidor de água potável em Gaza, a seguir às autoridades locais.
Em março de 2026, a MSF fornecia mais de 5,3 milhões de litros de água por dia, o equivalente às necessidades mínimas de mais de 407 mil pessoas, ou seja, cerca de um em cada cinco habitantes.
"Mas as ordens de deslocamento impostas pelo exército israelita impediram as equipas da MSF de aceder a zonas onde forneciam água a centenas de milhares de pessoas", protestou a ONG, condenando também os obstáculos à entrada de material essencial relacionado com água e o saneamento em Gaza desde outubro de 2023.
Um terço dos pedidos da ONG para introduzir unidades de dessalinização, bombas, cloro e outros produtos de tratamento de água, reservatórios, repelentes de insetos ou latrinas "foram recusados ou ficaram sem resposta".
As consequências são "consideráveis para a saúde, a higiene e a dignidade das populações, em particular para as mulheres e as pessoas com deficiência", alertou MSF.
"Na falta de casas de banho, as populações são obrigadas a cavar buracos na areia, que transbordam e contaminam o ambiente e os lençóis freáticos". continua.
A falta de acesso à água e à higiene, combinada com condições de vida indignas - tendas superlotadas, abrigos improvisados - favorece a propagação de doenças, nomeadamente infeções respiratórias, doenças de pele e doenças diarreicas.
A MSF apelou às autoridades israelitas para que restabeleçam imediatamente o acesso à água "em níveis suficientes" para os habitantes de Gaza e exortou os aliados israelitas a "exercerem pressão para que os obstáculos à ajuda humanitária sejam eliminados".
Teerão disponível para reabrir estreito se EUA levantarem bloqueio e guerra acabar
O Irão ofereceu-se para pôr fim ao bloqueio ao Estreito de Ormuz se os EUA levantarem o bloqueio ao país e terminarem a guerra, numa proposta que adiaria as discussões sobre o programa nuclear da República Islâmica.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, parece relutante em aceitar a oferta, que foi passada aos norte-americanos pelo Paquistão e deixaria por resolver as divergências que levaram os EUA e Israel à guerra a 28 de fevereiro.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, referiu que a equipa de segurança nacional de Trump se reuniu hoje e discutiu a proposta iraniana.
Leavitt não adiantou detalhes sobre a discussão ou sobre a forma como a proposta foi recebida, apontando que Trump se pronunciaria sobre o assunto mais tarde.
Com um cessar-fogo frágil em vigor, os EUA e o Irão estão num impasse sobre o estreito, por onde passa um quinto do petróleo e gás comercializado no mundo em tempo de paz.
O bloqueio dos EUA visa impedir o Irão de vender o seu petróleo, privando-o de receitas cruciais e criando potencialmente uma situação em que Teerão tenha de interromper a produção por não ter onde armazenar o petróleo.
O encerramento do estreito, por sua vez, pressionou Trump, uma vez que os preços do petróleo e da gasolina dispararam na véspera das eleições intercalares, cruciais para a economia, e também pressionou os seus aliados do Golfo, que utilizam a via navegável para exportar petróleo e gás.
A frustração entre muitas nações está a aumentar, com novas exigências feitas hoje para o fim do bloqueio, que teve efeitos abrangentes em toda a economia mundial, incluindo o aumento do preço dos fertilizantes, alimentos e outros bens básicos.
A proposta iraniana adiaria as negociações sobre o programa nuclear do país. Trump afirmou que uma das principais razões para ter entrado em guerra foi impedir o Irão de desenvolver armas nucleares.
As duas fontes ligadas ao processo falaram à AP sob anonimato, depois de a proposta do Irão ter sido inicialmente divulgada pelo portal de notícias Axios.
A oferta surgiu durante a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano à Rússia, país que é há muito um importante aliado de Teerão.