Dois mortos e quatro feridos graves em barco resgatado perto da Grande Canária

De acordo com fontes as autoridades locais, a embarcação foi avistada na segunda-feira por um navio mercante que alertou para a situação, tendo sido mobilizado o Guardamar Calíope desde o porto de Arguineguín para resgatar os migrantes.

O navio de resgate chegou ao porto de Arguineguín por volta das 06:30 locais (07:30 em Lisboa) com os dois mortos e 32 sobreviventes.

Os outros quatro ocupantes em estado grave foram levados para hospitais da Grande Canária pelos helicópteros Helimer 201 (uma pessoa) e 202 (três).

As condições do mar na zona das Canárias têm estado muito complicadas para a navegação na última semana com alertas de agitação marítima forte.