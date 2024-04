Dois oligarcas russos ganham caso em tribunal contra sanções europeias

Logo após a invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022,do círculo mais próximo do presidente russo.Depois das acusações,. É a primeira vez que oligarcas russos ganham este tipo de ação na União Europeia, podendo ainda o Conselho Europeu recorrer da decisão.Antes de a guerra romper na Ucrânia, os dois multimilionários viviam no Reino Unido, mas criaram as respetivas fortunas na Rússia nos negócios do petróleo, retalho e banca.De acordo com o, muitas são as vozes russas a criticar esta decisão do Tribunal Europeu de Justiça, sublinhando que tanto Petr Aven como Mikhai Fridman mantiveram um meio silêncio confortável em relação à guerra desencadeada contra a Ucrânia.Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalny, pergunta-se nas redes sociais sobre o que terá mudado no tratamento da justiça em relação aos oligarcas russos.





I'd like to ask European politicians: "What's changed since you sanctioned Russian oligarchs?"



Neither Fridman nor Aven have spoken out against the war or made any efforts to stop it — they've simply hired expensive lawyers and influential lobbyists.



Anti-war Russians in Europe… — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) April 10, 2024







“Nem Fridman nem Aven se mostraram contra a guerra na Ucrânia ou fizeram algum esforço para hhe pôr um fim – apenas contrataram advogados caros e lobistas com grande influência”, lamenta-se Navalnaya.



Maria Pevchuk, também próxima de Navalny, criticou igualmente a decisão: “A data de hoje devia ser marcada como o dia em que as sanções europeias contra pessoas russas colapsaram. É um dia de declaração de impunidade e irresponsabilidade pela guerra. Também podemos designar como o “Dia do Triunfo Oligarca”, disse Pevchuk.