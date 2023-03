"Dois pesos e duas medidas". Amnistia denuncia incapacidade internacional de lidar com crises globais

“A guerra em solo ucraniano”, refere a Amnistia Internacional.No relatório “O Estado dos Direitos Humanos no Mundo”, a ONG denuncia uma “duplicidade de critérios” e “respostas inadequadas” às violações destes direitos a nível global, o que fomenta a impunidade e instabilidade.Como exemplos, a Amnistia enumera os casos da Arábia Saudita, onde as autoridades estão a impor; do Egito, onde persistem casos de; ou de Israel, onde se mantém um “Para a secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnès Callamard, se a veloz resposta dada à guerra na Ucrânia – que englobou sanções, assistência financeira e apoio militar – tivesse sido dada também aos crimes russos na Chechénia e na Síria, milhares de vidas poderiam ter sido salvas. “Em vez disso, o resultado traz mais sofrimento e devastação”, lamentou.“As respostas à invasão russa da Ucrânia deram-nos algumas provas do que pode ser feito quando há vontade política. Vimos condenações globais, investigações criminais, fronteiras abertas aos refugiados.”.A responsável defende que “precisamos de menos hipocrisia e cinismo, e de uma ação mais consistente, ambiciosa e fundamentada em princípios para todos os Estados, para que promovam e protejam todos os direitos”.

“Hipocrisia” ocidental

A Amnistia Internacional salienta como os Estados Unidos, por exemplo, têm recebido dezenas de milhares de ucranianos que fogem da guerra enquanto, por outro lado, usaram “políticas e práticas racistas” para expulsar do seu território mais de 25.000 haitianos num espaço de poucos meses.Já nos Estados-membros da União Europeia, que abriram as portas aos refugiados ucranianos, proporcionando-lhes acesso à saúde, educação e habitação,A China, onde persistem os relatos de violação dos Direitos Humanos na perseguição aos uigures e outras minorias muçulmanas, tem escapado à condenação internacional das Nações Unidas.“O Conselho de Direitos Humanos da ONU instituiu um relator especial sobre a situação dos Direitos Humanos na Rússia e um mecanismo de investigação sobre o Irão devido às manifestações que assolaram todo o país. Em contrapartida,, e suspendeu uma resolução sobre as Filipinas”, indica a Amnistia.No caso dos jornalistas, vários foram punidos na Rússia só por fazerem referência à guerra na Ucrânia. Mas também noutros países, entre os quais Afeganistão, Etiópia, Myanmar e Bielorrússia, muitos destes profissionais foram detidos arbitrariamente.Também na crise climática as nações se mostraram. Em 2022, o aquecimento global continuou a progredir de forma catastrófica, em particular para a Ásia e África Subsaariana, onde as inundações desencadearam vagas de doenças transmitidas pela água, matando centenas de pessoas.“Este fracasso coletivo foi outro exemplo evidente da fraqueza dos atuais sistemas multilaterais”, acusa a Amnistia.

Crises não-ucranianas

O caso dos palestinianos na Cisjordânia ocupada é um dos destacados pela Amnistia Internacional, com 2022 a representar “um dos anos mais mortíferos” desde que a ONU começou a registar o número de vítimas.“As autoridades israelitas continuaram a forçar os palestinianos a abandonar as suas casas, e o Governo está a lançar planos para expandir drasticamente os colonatos ilegais na Cisjordânia ocupada.”, refere a ONG.Nos casos da Austrália, Índia, Indonésia, Sri Lanka e Reino Unido, as autoridades aprovaram nova legislação para restringir manifestações. A lei britânica “confere amplos poderes às autoridades, como a capacidade de proibir ‘manifestações ruidosas’, comprometendo as liberdades de expressão e de reunião pacífica”, vinca a Amnistia.Estas liberdades estão também em causa no Irão, onde há décadas as autoridades respondem aos protestos da população com “força ilegal” e recurso a, resultando na morte de centenas de pessoas, incluindo crianças.A violência policial tem sido sentida igualmente no Peru, especialmente nas manifestações que se seguiram à destituição do ex-presidente, Pedro Castillo.O relatório sublinha ainda o impacto do ano 2022 nos direitos das mulheres, dando destaque à. Segundo a Amnistia, este episódio coloca em causa outros Direitos Humanos, como o direito à vida, à saúde, à privacidade, à segurança e à não-discriminação de milhões de mulheres e raparigas.Em 2022, os direitos das mulheres ficaram também mais fragilizados em países como o Afeganistão - onde, após a tomada de poder pelos talibãs, a autonomia, educação, trabalho e outras liberdades das mulheres se deterioraram., depois de alegadamente ter utilizado de forma errada o véu islâmico (). O incidente originou manifestações por todo o país, nas quais várias mulheres e raparigas foram detidas e agredidas.

“Mesmo que a dinâmica do poder global esteja um verdadeiro caos, os Direitos Humanos não podem ser perdidos na desordem”, apela a secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnès Callamard.





“Por outro lado, são os Direitos Humanos que devem guiar o mundo à medida que se multiplicam os contextos cada vez mais instáveis e perigosos. Não podemos esperar que o mundo volte a arder”.