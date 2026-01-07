Dois polícias morrem e 30 pessoas ficam feridas nos protestos no Irão

Um grupo de comerciantes protestava contra a situação económica na cidade de Lordegan, numa manifestação na qual se infiltraram pessoas que começaram a atirar pedras contra a polícia, segundo a agência Fars.

"Entre os manifestantes havia pessoas armadas com vários tipos de armas de guerra e de caça, que, de repente, começaram a disparar contra as forças policiais", indicou a agência ligada à Guarda Revolucionária.

No tiroteio entre os "manifestantes" e a polícia, dois agentes morreram e outras 30 pessoas ficaram feridas, segundo a Fars, que não informou sobre identidade dos feridos.

A agência Mizan, do Poder Judiciário, publicou um relato semelhante ao da Fars sobre o ocorrido.

O Irão vive uma onda de protestos há 11 dias, mobilizações que começaram com a queda do rial iraniano em relação ao dólar. Mas, agora os manifestantes já pedem também o fim da República Islâmica.

Os protestos espalharam-se por 92 cidades de 27 das 31 províncias do país, com confrontos que já causaram a morte de 36 pessoas, sem contar os dois policiais mortos hoje, de acordo com dados da ONG da oposição HRANA, com sede nos Estados Unidos.

Pelo menos 2.076 manifestantes foram detidos até agora.

As autoridades iranianas não dão informações sobre o número de civis mortos nas maiores mobilizações contra a República Islâmica desde 2022, quando ocorreram protestos em massa após a morte de Mahsa Amini, detida por não usar corretamente o véu islâmico.