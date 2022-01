"Domingo Sangrento" na Irlanda do Norte foi há 50 anos

Naquele domingo de manhã, cerca de 15 mil pessoas marcharam na cidade de Londonderry manifestando-se a favor dos direitos civis colocados em causa pela lei que o executivo londrino tinha aprovado para travar os movimentos separatistas católicos.





Perante a escalada de violência entre católicos nacionalistas e protestantes, a nova legislação dava aos polícias o poder de prender cidadãos sem necessidade de julgamento.

As ruas foram barricadas por militares britânicos, o que esteve na origem do exaltar dos ânimos entre os manifestantes.







Pelas quatro horas da tarde em Bogside, área predominantemente católica de Londonderry, o Regimento de Pára-quedistas do Exército disparou mais de 100 balas reais contra uma multidão de manifestantes desarmada que exigia a reposição dos direitos civis.





Treze pessoas morreram de imediato, pelo menos outras 15 foram feridas com gravidade. Uma delas acabou por não resistir, aumentando para 14 o número de vítimas no massacre.







Nesse dia, Michael McKinney perdeu o irmão Willy, que tinha 27 anos. "Quando eu estava a chegar a Free Derry Corner, vi carros blindados e soldados a aproximarem-se de nós. As pessoas corriam e gritavam enquanto fugiam das balas", relembrou McKinney, à BBC. "Quando voltei para nossa casa, o meu pai disse-me: 'Willy está morto.' Eu simplesmente desatei a chorar".



Memorial às vítimas do Domingo Sangrento, em Londonderry| Clodagh Kilcoyne - Reuters







O juiz Lord Widgery, que liderou o processo dos confrontos em tribunal, acabou por inocentar os soldados e as autoridades britânicas, embora tenha descrito o tiroteio provocado pelos militares como um acto "no limite do imprudente".Em 2010 um novo inquérito judicial revelou que asEsta investigação obrigaria o então primeiro-ministro britânico

Cicatrizes das famílias







Tony, citado pelo Guardian, diz que foi "sempre conhecido como o filho de Paddy Doherty, assassinado no Domingo Sangrento", e recorda estas cinco décadas como "anos de silêncio por parte do exército, da polícia e de Westminster". "Ninguém deveria ter que esperar 50 anos por justiça", acrescenta.

Os militares envolvidos nunca foram julgados.

"A capacidade de alcançar a justiça em qualquer sociedade é um valor central absoluto que deve estar enraizado no funcionamento da sociedade", afirma Doherty.



"O Domingo Sangrento e a minha vivência estará aqui para sempre. A questão da justiça ainda é muito, muito central. É uma espécie de sentimento de cidadania e cidadania igual e igualdade perante a lei. E nunca sentimos essa igualdade", desabafa. Mur al q u e regista o momento em que o padre Edward Daly acena com o lenço branco na tentativa de colocar as vítimas em segurança| Clo dagh Kilcoyne - Reuters



Na Irlanda do Norte, atualmente, há reconhecimento do trauma intergeracional que os filhos e netos das vítimas herdaram da violência passada.

Jean Hegarty, irmão de Kevin McElhinney, morto a tiro aos 17 anos de idade quanto rastejava para se proteger, deixa um testemunho dramático: "Ele foi atingido pelas costas e a bala atravessou o corpo dele".



Hegarty, à Reuters, lembrou que "a nossa geração está a morrer e gostaria de assistir ao julgamento dos militares enquanto está viva".



O atual governo britânico defendeu no ano passado a suspenção de todos os processos contra militares e manifestantes. O Executivo de Londres pretendia colocar um ponto final na memória do conflito, mas essa medida não foi bem recebida pelos familiares e acabou rejeitada por todos os principais partidos políticos locais.



"É bastante difícil conseguir qualquer tipo de reconciliação quando o governo britânico procura fechar a porta a qualquer possibilidade" de justiça, acrescentou Doherty.



Durante o fim de semana estão organizadas diversas tertúlias para assinalar os 50 anos do "Domingo Sangrento", às quais se associa o ator irlandês Adrian Dunbar.

Doherty sublinha que "é uma espécie de reconhecimento da dor, mas também é um reconhecimento da resiliência da cidade e das famílias ao longo dos anos". The Troubles

O conflito na Irlanda do Norte, que se desenrolou na segunda metade do século XX, ficou conhecido em solo britânico como The Troubles. A luta travada para estabelecer o estatuto político da região envolveu a população protestante, que era maioritária e favorável a manter laços com o executivo de Londres, e em oposição a população católica (minoria), que defendia a independência ou a integração da província com a República da Irlanda, ao sul, país predominantemente católico.

No ano de 1998, o processo de paz da Irlanda do Norte começou a ganhar contornos. Quando as hostilidades finalmente cessaram, cerca de 3.500 pessoas haviam sido mortas em ataques paramilitares e detonações de bombas. Mais da metade das vítimas eram civis. Muitas destas mortes foram atribuídas ao Exército Republicano Irlandês, o IRA. Este braço armado era constítuido por paramilitares irlandeses nacionalistas, de maioria católica. Representava a resistência contra a influência britânica protestante.



O "Domingo Sangrento" mobilizou ainda mais os nacionalistas irlandeses, que argumentaram que a violência das décadas seguintes foi estimulada por um "Estado repressivo" que lhes negou os direitos. Primeiras páginas do Jornal da cidade, Derry Journal | Twitter



A reunificação da ilha irlandesa não se concretizou e a Irlanda do Norte manteve-se como uma nação constituinte do Reino Unido, a par da Inglaterra, Escócia e País de Gales.

Sobre o massacre do 30 de janeiro muito foi escrito, mas a musica da banda U2 "Sunday Bloody Sunday" eternizou a memória desse dia trágico a nível mundial.

Tony Doherty, presidente do, tinha nove anos quando o pai, Patrick, foi morto a tiro. Tinha 32 anos e deixava seis filhos órfãos e a mulher Eileen viúva.