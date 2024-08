Dominicanos trocam garrafas plásticas por material escolar

A atividade "Plásticos para crianças em idade escolar" arrancou ao início da manhã (hora local) de domingo e estava prevista para durar seis horas, com a participação apenas dos residentes do centro da capital, mas devido ao elevado número de pessoas, muitas delas oriundas do interior, foi decidido prolongar o horário.

Quase 12 horas depois do início, a Câmara Municipal disse ter recolhido mais de 7,2 milhões de garrafas, o que representa mais do dobro do número de recipientes recebidos em janeiro, na quarta edição do "Plástico por Brinquedos", também uma iniciativa da autarquia.

Em compensação pelas garrafas recebidas, foram entregues 14.462 kits escolares, composto por uma mochila de diferentes cores com material escolar, incluindo um 'tablet', auscultadores, cadernos, réguas ou lápis.

Para muitos participantes, os materiais fornecidos são essenciais para que as crianças mais pequenas possam começar a escola com tudo o que precisam.

Famílias inteiras acamparam durante duas noites em redor da Câmara Municipal para entregar grandes sacos cheios de garrafas de água, pesados e trocados pelo material escolar, por entre numerosos agentes de segurança, polícias e voluntários.

A presidente da Câmara, Carolina Mejía, destacou o duplo papel da iniciativa: educacional e ambiental, para consciencializar as crianças sobre a importância da reciclagem, salientando a adesão da população, a superar as expectativas, a uma campanha que decorreu sob calor intenso.

O plástico recolhido vai ser encaminhado para a Fundação Botellitas de Amor e utilizado para fazer mobiliário de madeira sintética para locais como parques infantis, disse a responsável.