Donald Trump acusa Irão de ter cometido enorme erro

RTP20 Jun, 2019, 17:51 / atualizado em 20 Jun, 2019, 17:52 | Mundo

“O Irão cometeu um enorme erro!”. São estas as palavras de Donald Trump sobre o aparelho que foi abatido pela força área iraniana, ação confirmada pelos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira.







Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

A Conselheira da Casa Branca, Sarah Sanders, revelou que o presidente foi informado do sucedido na noite da quarta-feira e na manhã desta quinta-feira. O Pentágono também emitiu um comunicado a revelar que o drone norte-americano foi abatido em espaço aéreo internacional.

Irão invoca violação do espaço aéreo

Rússia alerta Estados Unidos

De acordo com o Pentágono, o "drone de vigilância marítima RQ-4A Global Hawk”, fabricado pela empresa Northrop Grumman foi abatido durante a madrugada pela força área do Irão em espaço aéreo internacional, sobre o estreito de Ormuz.É um novo incidente na escalada de tensão entre Washington e Teerão, precisamente uma semana após o ataque a dois petroleiros junto ao Golfo de Omã. Os Estados Unidos acreditam que a ação iraniana foi injustificada e Donald Trump deixou a sua insatisfação nas redes sociais.Através de canais de informação em inglês da televisão estatal nacional, o Irão informou que o abate do drone norte-americano se deveu a uma suposta violação do espaço aéreo, na província costeira de Hormozgan, território no sul do país.Qassem Soleimani, comandante das Guardas da Revolução, afirmou que o Irão não irá permitir a entrada de intrusos na fronteira iraniana, que considera serem “linhas vermelhas”. Sem querer entrar em conflito com outras nações, o Irão avisou que está preparado para entrar em “guerra”.Os responsáveis pela defesa americana desmentiram as informações dadas pelos iranianos, em mais um episódio que retrata a crescente tensão entre Washington e Terrão. Um diferendo que foi agravado depois da retirada, por parte de Donald Trump, dos Estados Unidos do acordo nuclear, assinado em 2015, juntamente com o Reino Unido, França, Rússia e China.Vladimir Putin comentou o incidente entre Estados Unidos e Irão e avisou os norte-americanos para as consequências do uso da força contra o país islâmico. Numa sessão de respostas ao público, o presidente russo advertiu que uma intervenção militar contra o Irão pode desencadear grandes hostilidades, com resultados imprevisíveis.Considerando que uma guerra na região seria “uma catástrofe”, Putin relembrou que o Irão aguentou os termos do acordo nuclear após a retirada unilateral dos Estados Unidos e que as sanções impostas ao país são infundadas.O presidente russo demonstrou estar disponível para se juntar a Donald Trump apesar de admitir que não acredita num aliviar de tensão entre os dois países. "O diálogo é sempre bom e necessário", comentou Putin. "Se a parte Americana mostrar interesse nisso, estamos naturalmente disponíveis para o diálogo, tanto quanto estejam os nossos parceiros".