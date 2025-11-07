Mundo
Guerra na Ucrânia
Donald Trump admite isentar Hungria de sanções sobre petróleo russo
O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, foi recebido pelo presidente norte-americano esta sexta-feira, na Casa Branca. As sanções e o petróleo russo fizeram parte do menu da recepção.
Perante o primeiro-ministro húngaro, um dos principais aliados europeus de Moscovo, Donald Trump afirmou que está a estudar a possibilidade de isentar a Hungria das sanções impostas por Washington ao consumo do petróleo russo.
Sejam quais forem os argumentos invocados, a isenção de sanções à Hungria é sobretudo uma manobra diplomática de Trump. Em troca, Orbán, aliado europeu do presidente russo, deverá pressionar Vladimir Putin a aceitar negociar a paz na Ucrânia.
"Estamos a estudá-la porque lhes é muito difícil conseguir petróleo e gás de outras áreas", referiu Trump aos jornalistas, ao receber Viktor Orbán na Casa Branca. "Como sabem, [o país] não tem acesso ao mar".
Questionado sobre o eventual encontro em Budapeste combinado com Putin em outubro, Trump admitiu que "existe sempre essa possibilidade".