Donald Trump admite isentar Hungria de sanções sobre petróleo russo

"Estamos a estudá-la porque lhes é muito difícil conseguir petróleo e gás de outras áreas", referiu Trump aos jornalistas, ao receber Viktor Orbán na Casa Branca. "Como sabem, [o país] não tem acesso ao mar".

Perante o primeiro-ministro húngaro, um dos principais aliados europeus de Moscovo, Donald Trump afirmou que está a estudar a possibilidade de isentar a Hungria das sanções impostas por Washington ao consumo do petróleo russo.Sejam quais forem os argumentos invocados, a isenção de sanções à Hungria é sobretudo uma manobra diplomática de Trump. Em troca, Orbán, aliado europeu do presidente russo, deverá pressionar Vladimir Putin a aceitar negociar a paz na Ucrânia.Questionado sobre o eventual encontro em Budapeste combinado com Putin em outubro, Trump admitiu que "existe sempre essa possibilidade".