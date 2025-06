Donald Trump anuncia que Irão e Israel concordaram com um "cessar-fogo total"

O anúncio surge poucos momentos depois de se registarem uma série de novas explosões em Teerão, capital iraniana, depois de Israel ter lançado um apelo para a população abandonar uma área no centro da cidade.





Também o Irão emitiu um alerta de evacuação da população israelita em Ramat Gan, perto de Telavive.





O anúncio de Trump foi publicado nas redes sociais.

O início do cessar-fogo está previsto para as 4h GMT de terça-feira e deverá conduzir ao "fim oficial" da guerra.



"Foi totalmente acordado entre Israel e o Irão que haverá um cessar-fogo completo e total", escreveu na sua rede Truth Social.





"PARABÉNS A TODOS! Foi plenamente acordado entre Israel e o Irão que haverá um CESSAR-FOGO completo e total (daqui a aproximadamente 6 horas, quando Israel e o Irão tiverem acalmado e concluído as suas missões finais em curso!), durante 12 horas, altura em que a guerra será considerada TERMINADA!", afirmou Trump na rede social Truth.



Oficialmente, adiantou, o Irão "iniciará o CESSAR-FOGO e, à 12ª hora, Israel iniciará o CESSAR-FOGO"; à "24ª hora, o FIM Oficial da GUERRA DE 12 DIAS será saudado pelo mundo".



"Partindo do princípio que tudo funcionará como deve ser, o que funcionará, gostaria de felicitar ambos os países, Israel e Irão, por terem a Resistência, a Coragem e a Inteligência para pôr fim ao que deveria ser chamado `A GUERRA DE 12 DIAS`", referiu ainda o Presidente norte-americano.







Esta segunda-feira ficou marcada pela retaliação iraniana ao bombardeamento pelos Estados Unidos de três centrais nucleares. Teerão enviou seis mísseis contra a maior base militar norte-americana no Médio Oriente, situada no Qatar.





O regime iraniano avisou contudo os Estados Unidos e o Qatar da sua resposta, permitindo o encerramento do espaço aéreo catari e a evacuação da base. A defesa aérea do Qatar terá abatido todos os sete mísseis iranianos.





Trump considerou "fraca" a retaliação iraniana, mas esta permitiu não escalar as tensões e poderá ter contribuído para o desanuviamento diplomático agora anunciado pelo presidente norte-americano.





O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou entretanto que o país está "pronto para voltar a responder" com força a qualquer novo ataque dos Estados Unidos, após ter lançado mísseis contra uma base norte-americana no Qatar. "Os ataques com mísseis do Irão contra a base [norte-americana] de Al-Udeid foram uma resposta à agressão flagrante dos Estados Unidos" contra o território iraniano, declarou Abbas Araghchi.



"Em caso de novas ações dos Estados Unidos, [o Irão] está pronto para voltar a responder", disse Araghchi, em nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.





Foram declarações feitas antes de o presidente norte-americano, ter anunciado o acordo para um "cessar-fogo completo e total".