Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito

O embaixador chinês na ONU, Fu Cong, defende que todas as partes devem conter "o impulso de força” e não “colocar mais lenha na fogueira", de acordo com a televisão pública chinesa (a CCTV).





Pequim avisa ainda que a guerra Irão-Israel pode afetar a economia mundial e, em editorial, o jornal estatal chinês Global Times também afirma que o envolvimento dos EUA "complicou e desestabilizou ainda mais a situação no Oriente Médio". Tudo parece conduzir o conflito a um "estado incontrolável", admite o jornal estatal chinês.





Pelos Estados Unidos, o secretário de Estado da Defesa, Marco Rubio, pediu à China que impeça o Irão de fechar o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo.





Um apelo após a emissora estatal iraniana Press TV divulgar que o parlamento aprovou um plano para encerrar o Estreito. No entanto, a decisão final está nas mãos do Conselho Supremo de Segurança Nacional.





O encerramento do Estreito de Ormuz tem implicações diretas no fornecimento de petróleo e gás no Mundo.

Cerca de 20 por cento do petróleo mundial passa pelo Estreito de Ormuz, com os principais produtores de petróleo e gás do Médio Oriente a utilizarem esta ligação marítima para transportar a energia da região.





Qualquer interrupção destas ligações vai fazer os preços globais do petróleo dispararem com consequências profundas para a economia. Em particular para a China que é a maior compradora mundial de petróleo iraniano e mantém uma relação próxima com Teerão.





Por isso, Marco Rubio tornou público um apelo a Pequim, numa entrevista à Fox News no domingo. "Eu encorajo o governo chinês a contatá-los (aos líderes do Irão) sobre isso (o encerramento), porque eles dependem muito do Estreito de Ormuz para terem petróleo".

"Se eles [fecharem o Estreito]... será um suicídio económico. Nós temos opções para lidar com isso, mas outros países não têm outras soluções e isso prejudicaria as suas economias muito mais do que a nossa", garantiu Rubio.

Os preços do petróleo subiram após o ataque dos EUA às instalações nucleares iranianas.





O preço do petróleo Brent, de referência, atingiu o nível mais alto em cinco meses. No domingo à noite, o preço do barril de Brent chegou aos 78,89 dólares, o maior nível desde janeiro.