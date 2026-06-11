Donald Trump cancela ataques contra o Irão marcados para esta quinta-feira

Ataque iraniano ao aeroporto do Kuwait causou feridos e danos graves
Mercados reagem imediatamente a anúncio de Trump e preços do petróleo caem
O Dow Jones subiu 810 pontos, ou 1,62%. A subida ocorreu um dia depois de o Dow Jones ter registado o seu pior dia do ano.
O S&P 500 subiu 1,3% e o Nasdaq Composite, com uma forte presença de empresas tecnológicas, disparou 1,8%.
O petróleo Brent caiu 3,7% para pouco menos de 90 dólares por barril. O crude norte-americano caiu 3,6%, para pouco menos de 87 dólares por barril.
“Com base no facto de as discussões com a República Islâmica do Irão terem sido levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeamentos programados contra o Irão para esta noite”, disse Trump numa publicação no Truth Social.
Os investidores têm sido condicionados a “comprar em baixa” após os anúncios de Trump, independentemente de se esperar ou não uma desescalada significativa.
Os investidores têm estado apreensivos nos últimos dias com o aumento das tensões entre Washington e Teerão. A queda dos preços do petróleo aliviou a ansiedade dos investidores em relação à inflação, reduzindo os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.
Trump cancela ataques contra o Irão previstos para esta quinta-feira
Trump disse que as "discussões e os pontos finais" foram aprovados pelos Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros.
"O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito até que esta transação seja finalizada — a data e o local da assinatura serão anunciados em breve", sublinhou Trump.
“O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor até que esta transação seja finalizada”, disse. “A data e o local da assinatura serão anunciados em breve”, acrescentou.
Não é a primeira vez que Trump sugere que um acordo com o Irão está próximo, e esta afirmação já se revelou infundada anteriormente. Mas o Irão encaminhou a sua versão mais recente da proposta de acordo para os Estados Unidos através de mediadores do Qatar no início desta semana, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.
As autoridades norte-americanas mantiveram contacto frequente com os mediadores, mesmo com os EUA e o Irão a realizarem ataques aéreos em dias consecutivos esta semana.
Uma delegação do Qatar esteve em Teerão esta semana para discutir o acordo.
Israel anuncia controlo do vale estratégico de Wadi Saluki no sul do Líbano
"Foi alcançado o controlo operacional da zona norte do vale de Saluki. A organização terrorista Hezbollah utiliza a zona do vale de Saluki para lançar drones explosivos e projéteis contra as forças das Forças de Defesa de Israel [IDF] que operam na zona", indicou nas suas redes sociais o porta-voz em árabe do exército israelita, Avichai Adrai.
O anúncio surge num momento em que a agência libanesa NNA avançou que pelo menos seis pessoas foram mortas hoje em ataques israelitas, precisamente no sul do Líbano, elevando para mais de 3.700 os mortos desde o início das hostilidades no país.
Quatro pessoas morreram devido a bombardeamentos das tropas israelitas em Abasiya e outras duas em Deir Qanun al Nahr, ambas as localidades situadas no distrito de Tiro, acrescentou a NNA.
Por seu lado, o Ministério da Saúde libanês confirmou que 3.711 pessoas morreram e 11.483 ficaram feridas devido aos ataques do Exército israelita contra o seu território desde o passado dia 02 de março, data em que se retomaram os confrontos com o Hezbollah, após o início da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.
Na mensagem do exército, o porta-voz das IDF avançou que as tropas israelitas destruíram "centenas de infraestruturas terroristas", mataram mais de 50 combatentes e encontraram material militar, incluindo "engenhos explosivos, mísseis antitanque e plataformas de lançamento de mísseis antitanque".
Wadi Saluki situa-se entre três localidades localizadas nos distritos de Marjayún e Bint Jbeil e constitui um corredor estratégico, devido ao seu relevo, propício a emboscadas, segundo as informações do jornal libanês L`Orient-Le Jour.
Os governos de Israel e do Líbano chegaram a um acordo na semana passada sobre um mecanismo para aplicar um cessar-fogo, condicionado ao facto de o Hezbollah pôr fim aos seus ataques e retirar-se para o norte do rio Litani, algo que o grupo se recusou a fazer, uma vez que o referido acordo não prevê a retirada das tropas israelitas nem mecanismos de garantia.
Lusa
Guterres "profundamente preocupado" com escalada pede regresso ao diálogo
O secretário-geral da ONU "está profundamente preocupado" com a contínua escalada do conflito no Médio Oriente, indicou hoje o porta-voz de António Guterres, reiterando que o único caminho a seguir é o do diálogo e das negociações genuínas.
Guterres "está profundamente preocupado com a contínua escalada no Médio Oriente, incluindo os ataques dos Estados Unidos contra o Irão e os ataques do Irão contra países vizinhos no Golfo e noutras regiões que não são partes no conflito, assim como com o aumento significativo da retórica hostil", disse Stéphane Dujarric na sua conferência de imprensa diária, na sede da ONU eem Nova Iorque.
O líder da ONU instou as partes em conflito a retomarem a plena implementação do cessar-fogo e a evitarem qualquer deterioração adicional que possa desencadear uma retomada completa do conflito, com consequências imprevisíveis para a região e para o mundo, especialmente para os países mais vulneráveis.
O ex-primeiro-ministro português sublinhou que o exercício dos direitos e liberdades de navegação deve ser respeitado e apelou a todas as partes para que cumpram as suas obrigações perante o Direito Internacional, além de todas as precauções viáveis para proteger os civis.
"O secretário-geral reitera que o único caminho a seguir é através de um diálogo e de negociações genuínas", insistiu Dujarric, apelando diretamente aos Estados Unidos e ao Irão para que redobrem os seus esforços em prol de um acordo pacífico, abrangente e duradouro que promova a paz e a segurança regional e internacional.
O Presidente norte-americano ameaçou hoje que os Estados Unidos vão voltar a atacar o Irão "com muita força" esta noite e assumiu que quer controlar os mercados de petróleo e gás, tal como na Venezuela.
"Os Estados Unidos vão atacar o Irão (cuja Marinha, Força Aérea, radares, defesas antiaéreas e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte da sua capacidade ofensiva, já desapareceram!) com toda a força esta noite", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.
Além destes ataques, o republicano ameaçou tomar "num futuro não muito distante" a "ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controlo total dos seus mercados de petróleo e gás", tal como fez na Venezuela e que está, segundo Trump, "a funcionar brilhantemente" tanto para Caracas como para Washington.
A recente escalada entre os Estados Unidos e a República Islâmica surge após um helicóptero norte-americano ter sido abatido enquanto operava junto ao estreito de Ormuz.
Trump e o secretário de Defesa, Pete Hegsteh, anunciaram na quarta-feira que os Estados Unidos iriam atacar o Irão, apesar do cessar-fogo em vigor desde abril.
Em resposta aos ataques, a Guarda Revolucionária iraniana lançou uma nova onda de ataques contra Bahrein, Kuwait e Jordânia.
Teerão alertou que os últimos bombardeamentos de Washington "tornam praticamente inútil" o acordo de cessar-fogo alcançado em abril.
Centenas de navios, incluindo petroleiros, estão retidos no Golfo na sequência do encerramento do estreito de Ormuz pelo Irão, agravado por um bloqueio norte-americano aos portos iranianos.
Comando central do Irão. EUA receberão resposta severa se voltarem a atacar
"Atoleiro sem fim" aguarda EUA no Irão
"Estratégias inadequadas e decisões impulsivas vão piorar a situação, destruir a infraestrutura energética, provocar a explosão dos mercados e mergulhar-vos num lamaçal sem fim do qual não conseguirão sair durante anos", escreveu na rede social X, acrescentando: "Vão descobrir um Irão diferente".
Irão. Ataque a ilha de Kharg terá "resposta firme, esmagadora, dolorosa e lamentável"
A pequena ilha do Golfo Pérsico é vital para a economia iraniana e representa cerca de 90 por cento das exportações de crude do país.
Descrevendo Trump como “confuso e errático”, Ebrahim Azizi, chefe da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, afirmou não haver dúvidas de que o Irão dará uma resposta severa a qualquer tentativa de tomar a ilha.
O Irão e todo o seu território, incluindo a Ilha de Kharg, estão “totalmente preparados”, disse Azizi em declarações ao jornal iraniano Hamshahri na quinta-feira.
“O nível de prontidão das nossas forças armadas lá é tão elevado que acredito que uma das coisas que poderá tornar-se evidente no futuro é precisamente este nível máximo de prontidão militar na ilha”, disse.
“Com todas as suas capacidades e força, as nossas forças armadas estão prontas.”
Solução diplomática. Kallas discutiu a escalada do conflito com ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano
Vários andares do Pentágono evacuados por "incidente com materiais perigosos"
Vários andares e corredores do Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono) foram hoje evacuados devido a um "incidente com materiais perigosos", noticiou a CNN, citando os bombeiros locais.
O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou que foi detetado "um problema na qualidade do ar que precisou de medidas de precaução" até que seja determinada a sua natureza exata.
"O Departamento [de Defesa] está a executar os protocolos de proteção", incluem ordens para as pessoas não saírem de onde estão nas zonas afetadas, onde há "equipas colocadas e prontas a apoiar" quem precise.
Além dos agentes encarregados da segurança no Pentágono, foram chamados os bombeiros de Arlington County, onde se localiza o icónico edifício.
Segundo as forças de segurança no edifício, é necessário fazer testes à qualidade do ar que "poderão levar uma a duas horas" a concluir.
Pelo menos quatro andares do Pentágono foram fechados, disseram à CNN duas fontes dentro do edifício, enquanto outra relatou a presença de polícias com máscaras de gás e vestidos com equipamento de proteção química.
Produção de petróleo da OPEP mantém-se 34% abaixo do produzido antes da guerra
Os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) produziram em maio uma média diária de 18,82 milhões de barris, menos 34% que em fevereiro, antes da guerra no Irão e o bloqueio do estreito de Ormuz.
No total, e face a fevereiro, são menos 9,8 milhões de barris de petróleo por dia, segundo os dados de vários institutos independentes e citados no relatório mensal do grupo, hoje publicado, contribuindo para uma redução de 34% face a fevereiro, uma variação em linha com a registada em abril face ao mesmo mês.
Face a abril, em maio foram produzidos menos 177 mil barris por dia, em particular devido à quebra mensal de 546 mil barris diários do Irão (para 2,3 milhões de barris por dia).
Os dados incluem ainda a produção dos Emirados Árabes Unidos, que saíram da organização no início do mês, e que contribuíram para a produção de 2,1 milhões de barris por dia.
A Arábia Saudita, maior produtor mundial, bombeou 6,9 milhões de barris por dia, numa subida de 157 mil barris em cadeia, mas longe dos 10 milhões diários produzidos antes de os Estados Unidos da América e Israel terem lançado um ataque contra o Irão, no final de fevereiro.
No mês em análise, também o Iraque, o Kuwait e os EAU tiveram subidas da oferta, embora tenham sido insuficientes para cumprir as quotas de produção mais elevadas que o grupo acordou nos últimos meses.
A redução da oferta refletiu-se no preço de barril de referência para a organização, composto por 12 tipos de crude, que em maio foi vendido por uma média de 114 dólares, 5,5% acima da média de abril.
Já os dez países petrolíferos aliados da OPEP, que inclui Rússia, bombearam em maio 14,3 milhões de barris, um número semelhante ao produzido em abril.
No total, a OPEP+, que junta os países da OPEP e seus aliados, produziu 33,13 milhões de barris por dia em maio, contra 42,75 milhões de barris por dia em fevereiro.
Banco Mundial prevê abrandamento do crescimento global para 2,5% em 2026
O Banco Mundial prevê que o crescimento global desacelere para 2,5% em 2026 devido ao conflito no Médio Oriente, segundo as projeções divulgadas hoje.
Esta taxa de crescimento da economia, a concretizar-se, seria a mais fraca desde o início da covid-19, devido ao conflito no Médio Oriente, que está a "elevar os preços da energia, alimentar a inflação e aumentar os custos de financiamento em todo o mundo", lê-se no documento.
Segundo as estimativas do Banco Mundial, o crescimento das economias avançadas vai abrandar para 1,5% em 2026, principalmente devido ao impacto da subida dos preços na energia.
Na zona euro, os impactos na economia serão sentidos devido à dependência da região nas importações de gás natural e petróleo, mas apesar disso, as perspetivas permanecem apenas ligeiramente mais fracas do que as previsões de janeiro, na sequência de dados melhores do que o previsto no final de 2025 e um início sólido em 2026.
Já o crescimento nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento deverá desacelerar para 3,6% este ano, sendo que para todas as regiões deste grupo, o crescimento deste ano deverá ser mais fraco do que em 2025.
As previsões de crescimento foram revistas em baixa para dois terços das economias, face a janeiro, nota o Banco Mundial, com destaque para as economias em desenvolvimento, que estão a "suportar uma parcela desproporcional do fardo".
Neste cenário, o Grupo Banco Mundial decidiu disponibilizar entre 50 e 60 mil milhões de dólares para ajudar os países em desenvolvimento a proteger os mais vulneráveis, manter a capacidade orçamental e apoiar empresas e empresas, com capacidade para aumentar esse valor caso as condições se deteriorem mais.
Trump ameaça com novos ataques para controlar pertróleo iraniano
O Presidente norte-americano ameaçou hoje que os Estados Unidos vão voltar a atacar o Irão "com muita força" esta noite e assumiu que quer controlar os mercados de petróleo e gás, tal como na Venezuela.
"Os Estados Unidos vão atacar o Irão (cuja Marinha, Força Aérea, radares, defesas antiaéreas e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte da sua capacidade ofensiva, já desapareceram!) com toda a força ESTA NOITE!", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.
Além destes ataques, o republicano ameaçou tomar "num futuro não muito distante" a "ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controlo total dos seus mercados de petróleo e gás", tal como fez na Venezuela e que está, segundo Trump, "a funcionar brilhantemente" tanto para Caracas como para Washington.
António Guterres deixa apelos para minorar crise no Médio Oriente
O secretário-geral da ONU alerta para o agravamento da crise no Médio Oriente e para o aumento da violência na região. Na reunião do Conselho de Segurança António Guterres apelou a todas as partes em conflito para honrarem o cessar-fogo.
Estados Unidos voltaram a atacar o Irão
Na última noite foram bombardeadas várias posições ligadas à Guarda Revolucionária. Washington justifica a ação como uma resposta aos ataques iranianos.
Teerão volta a fechar o Estreito de Ormuz
O Irão controla o estreito desde o início do conflito desencadeado por ataques norte-americanos e israelitas a 28 de fevereiro.
O Irão voltou hoje a encerrar completamente o Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica para o transporte de petróleo e gás, em resposta aos mais recentes ataques norte-americanos, anunciou a autoridade marítima iraniana.
"Devido às tensões provocadas pela agressão das forças americanas na região, o estreito de Ormuz está fechado até nova ordem", afirmou em comunicado a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, que gere a passagem.
O Irão controla o estreito desde o início do conflito desencadeado por ataques norte-americanos e israelitas contra o regime de Teerão a 28 de fevereiro, mas os militares têm permitido a passagem diária de cerca de 20 navios.
A Guarda Revolucionária Islâmica iraniana disse hoje ter lançado mísseis balísticos contra uma base norte-americana na Jordânia, após anunciar ataques a bases dos EUA no Kuwait e Bahrein, em resposta aos últimos ataques de Washington.
A ofensiva de Teerão surge depois de o exército norte-americano ter lançado, na quarta-feira, novos ataques contra "múltiplos alvos" no Irão como "resposta às agressões" do país persa, de acordo com a justificação do Centcom.
"As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar bombardeamentos adicionais de autodefesa hoje às 17:15 [22:15 em Lisboa] contra múltiplos alvos no Irão, sob a ordem do comandante-chefe", o Presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu o organismo, com sede na Florida, numa mensagem na rede social X.
O Centcom, que não esclareceu a duração dos ataques nem os alvos, afirmando apenas que os "bombardeamentos são uma resposta às agressões injustificadas e contínuas do Irão".
A agência iraniana Mehr informou que as defesas antiaéreas foram ativadas em Teerão, enquanto a Fars relatou explosões em cidades do sul, como Sirik e a ilha de Qeshm, entre outras.
Tanto o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, como Trump anunciaram durante uma conferência de imprensa na quarta-feira que os bombardeamentos contra o Irão seriam retomados nas horas seguintes, depois de ataques anteriores na sequência do abate de um helicóptero norte-americano Apache na segunda-feira, e após Trump ter dito no início da semana que o acordo de paz estaria em fase e últimos acertos e deveria ser assinado em "um ou dois dias".
Esta quarta-feira, o Presidente norte-americano voltou a acusar Teerão de estar a empatar as negociações para pôr fim à guerra no Médio Oriente.