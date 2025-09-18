Donald Trump considera suspensão de Jimmy Kimmel pela cadeia ABC "boa notícia"

"O programa de Kimmel, com as suas baixas audiências, está cancelado; parabéns à ABC por finalmente ter tido coragem", disse Trump, na quarta-feira, na rede social que detém, a Truth Social.

O chefe de Estado republicano chamou a Kimmel "um completo falhado" e enfatizou que, na sua opinião, os níveis de audiência do programa "Jimmy Kimmel Live!" "são terríveis".

A decisão da cadeia televisiva foi tomada após a Nexstar, que representa os canais locais afiliados da ABC em todo o país, suspender por tempo indeterminado o programa "Jimmy Kimmel Live!", em horário nobre, devido aos comentários do humorista sobre Kirk, ativista conservador assassinado em 10 de setembro.

"Os comentários do Sr. Kimmel sobre a morte do Sr. Kirk são ofensivos e insensíveis num momento crítico do nosso discurso político nacional, e não acreditamos que reflitam o espetro de opiniões, visões ou valores das comunidades locais em que nos encontramos", disse o presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar, Andrew Alford.

"A Nexstar opõe-se veementemente aos comentários recentes feitos pelo Sr. Kimmel sobre o assassínio de Charlie Kirk e vai substituir o programa por outra programação nas suas afiliadas da ABC", adiantou a empresa.

Na segunda-feira, Kimmel disse que, após a morte de Kirk, o país atingiu "novos níveis mínimos".

"O gangue MAGA [`Make America Great Again`, movimento que apoia Trump] tentou desesperadamente caracterizar o tipo [Tyler Robinson] que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não um deles, fazendo tudo o que podia para obter ganhos políticos", disse o humorista.

"Entre as acusações, houve (...) luto - na sexta-feira, a Casa Branca colocou as bandeiras a meia haste, o que gerou algumas críticas, mas, a nível humano, é visível o quanto o Presidente está comovido", ironizou Kimmel, antes de cortar para um clipe em que jornalistas perguntam a Trump como está a lidar com a morte de Kirk, e este responde "muito bem", passando a falar da construção do novo salão de baile na Casa Branca.

Um porta-voz de Kimmel não respondeu até ao momento a pedidos de comentários.

Tal como Stephen Colbert, célebre humorista da CBS, Kimmel tem criticado consistentemente no seu programa na ABC Donald Trump e muitas das suas políticas.

A CBS anunciou este verão que iria cancelar o programa de Colbert no final da atual temporada, alegando motivos financeiros.

Nascido a 13 de novembro de 1967 em Nova Iorque, Kimmel apresenta desde 2003 na ABC o programa "Jimmy Kimmel Live!", que lidera regularmente as audiências entre os programas de entretenimento e se tornou viral com as suas entrevistas e `sketches`.