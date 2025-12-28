Donald Trump falou com Vladimir Putin antes de reunir com Volodymyr Zelensky

A conversa foi "boa e muito produtiva", referiu, numa publicação na sua rede Truth Social, sem dar mais detalhes. O encontro com o presidente ucraniano está previsto para a Florida, ainda hoje, e irá focar-se nos planos de paz apresentados por Trump e revistos nos termos de Kiev e de Moscovo.





"Acabei de ter uma boa e produtiva conversa telefónica com o presidente russo Vladimir Putin antes do meu encontro de hoje, às 13h00, com o presidente ucraniano Zelensky", escreveu o presidente norte-americano na sua rede social.





O telefonema com Putin ocorreu menos de duas horas antes do seu encontro agendado com Zelensky.





O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, confirmou o contacto, sem revelar pormenores.





Washington e Moscovo "partilham a opinião" de que um cessar-fogo temporário "apenas prolongaria o conflito", referiu depois o Kremlin, levantando o véu sobre o eventual recado que Trump irá dar a Zelensky. Instou também Kiev a tomar "uma decisão corajosa" sobre o Donbass, para "pôr fim" à guerra.





O Kremlin acrescentou que os dois presidentes, russo e norte-americano, voltarão a falar ao telefone após o encontro do norte-americano com o ucraniano.



O encontro entre Trump e Zelensky será o primeiro entre os dois líderes desde outubro, quando o presidente ucraniano tentou, sem sucesso, obter mísseis Tomahawk do seu homólogo norte-americano.





Também nessa ocasião, Trump falou antes com Putin. Na altura ficou marcada uma cimeira em Budapeste, que não se realizou depois de Moscovo recuar no acordado dias antes. O que pretende Zelensky

Desta vez, Volodymyr Zelensky procura a aprovação de Donald Trump para uma nova versão do plano de paz para a Ucrânia, apresentado por Washington há quase um mês.



O presidente ucraniano divulgou o documento revisto esta semana, após duras negociações exigidas por Kiev, que considerou a versão inicial muito próxima das exigências russas.



A nova versão propõe o congelamento das linhas da frente nas posições atuais, sem oferecer uma solução imediata para as reivindicações territoriais da Rússia, que controla aproximadamente 20 por cento da Ucrânia.



O novo documento abandona também duas exigências-chave do Kremlin: a retirada das tropas ucranianas da região de Donetsk e um compromisso juridicamente vinculativo da Ucrânia de não aderir à NATO.





O acolhimento que Donald Trump dará a Zelensky está rodeado de incertezas. O chefe de Estado ucraniano não receberá "nada até que eu aprove", disse o presidente norte-americano ao site Politico na sexta-feira, preparando o terreno para o encontro.



Ainda assim, Donald Trump manifestou confiança. "Acho que tudo correrá bem com ele".



"Obstáculo à paz"





Um porta-voz de Zelensky confirmou que os dois presidentes, norte-americano e ucraniano, irão falar igualmente com os líderes europeus numa chamada telefónica. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou na mesma altura que, a paz na Ucrânia deve preservar a "soberania" e a "integridade territorial" ucranianas.





Este sábado, vários líderes europeus criticaram o ataque da madrugada de dia 27 contra Kiev, que fez vários mortos e feridos e tornou inoperacionais as ligações eletricas, deixando durante duas horas um milhão de casas sem aquecimento e os seus habitantes à mercê de temperaturas negativas.





O presidente francês, Emmanuel Macron, referiu que o bombardeamento, com mísseis e drones, prova que Moscovo não está interessado na paz.





Por sua vez, no sábado, o presidente russo afirmou que, "se as autoridades em Kiev não quiserem resolver esta disputa pacificamente, resolveremos todos os problemas que enfrentamos pela força".



Para a Rússia, que encontrou em Donald Trump um aliado eficaz para algumas das suas reivindicações, "a Europa e a União Europeia tornaram-se o principal obstáculo à paz", segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov.





com agências