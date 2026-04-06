Donald Trump. "Irão pode ser tomado numa noite e essa noite pode ser amanhã”

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Donald Trump. "Irão pode ser tomado numa noite e essa noite pode ser amanhã”

Donald Trump diz que o prazo de terça-feira para Teerão aceitar o acordo é final e que "o país pode ser tomado numa noite". Durante a tarde, o Irão transmitiu, através do mediador Paquistão, a sua resposta à proposta dos EUA para o fim da guerra. Rejeitou um cessar-fogo, enfatizando a necessidade de um fim permanente para o conflito. Israel anunciou ter atacado o complexo petroquímico de South Pars. Esta e uma outra infraestrutura atingida na semana passada eram responsáveis por 85% das exportações iranianas do setor. Acompanhamos aqui a evolução do conflito no Médio Oriente.

Graça Andrade Ramos, Cristina Sambado, Ana Sofia Rodrigues - RTP /

Foto: Evan Vucci - Reuters

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Lusa /

Khamenei avisa que mortes de comandantes não vão travar "ideais da `jihad`"

O líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, avisou hoje que os assassínios de comandantes militares iranianos "não podem deter os ideais da `jihad`", em reação à morte do chefe dos serviços de informações da Guarda Revolucionária.

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"O inimigo, após sucessivas derrotas na guerra imposta à nação, aos bravos combatentes do Irão islâmico, e de acordo com os seus planos sinistros, recorreu mais uma vez à arma habitual do terrorismo sionista e ao assassínio de um dos comandantes dos serviços de informações do país", declarou Khamenei num comunicado divulgado pelos meios de comunicação social estatais.

Poucas horas após a confirmação da morte de Majid Khademi numa nova vaga de bombardeamentos, o líder supremo iraniano elogiou o seu percurso "após décadas de contribuições silenciosas nas áreas da segurança, informações e defesa" da República Islâmica.

"Mas as fileiras leais de combatentes e `mujahidin` no caminho da verdade e da justiça no Irão islâmico, e dos membros das forças armadas que sacrificaram as suas vidas, são agora tão longas e firmes que o terrorismo e o crime não podem travar os seus ideais de `jihad`", alertou Khamenei, que não é visto em público desde que foi escolhido para suceder ao pai.

O líder iraniano ficou ferido, segundo vários relatos em Teerão, no mesmo ataque que matou o seu pai e antecessor, Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva aérea lançada pelos Estados e Israel contra a República Islâmica, em 28 de fevereiro.

Desde a sua nomeação, uma semana mais tarde, todos os seus pronunciamentos públicos foram feitos por escrito.

A Guarda Revolucionária do Irão ameaçou pelo seu lado vingar a morte de Majid Khademi.

"O inimigo malévolo e desesperado deve saber que uma grande retaliação aguarda os organizadores e perpetradores deste crime", declarou a força ideológica do regime no seu `site`, Sepah News.

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, também se referiu à morte de Khademi, considerando-a "um sinal da arrogância" dos Estados Unidos e de Israel, que procuram "compensar a fraqueza no campo de batalha com assassínios cobardes".

"Esta conspiração cega de arrogância é sempre mais fútil e infrutífera, e golpes ainda mais duros esperam-nos", disse Ghalibaf, citado pela emissora estatal iraniana, IRIB.

Israel reclamou hoje que eliminou também Asghar Bakeri, o comandante de uma unidade especial da Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária para operações no exterior.

As mortes dos dois oficiais da Guarda Revolucionária foram anunciadas no mesmo dia em que Israel atacou uma importante fábrica petroquímica no complexo de gás natural de South Pars.

O campo de gás partilhado com o Qatar é o maior do mundo e já tinha sido atacado durante este conflito por Israel, levando a uma retaliação do Irão contra instalações energéticas dos países vizinhos do Golfo.

Após a vaga de bombardeamentos de hoje, o Irão enviou uma proposta a Washington, na qual rejeita um cessar-fogo temporário e exige um fim permanente para o conflito.

A proposta, transmitida através do Paquistão, consiste em 10 pontos, incluindo o fim das hostilidades na região, um protocolo para a passagem segura da navegação comercial pelo Estreito de Ormuz e o levantamento das sanções contra Teerão, segundo a agência oficial iraniana IRNA.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou por sua vez como um "passo muito significativo" a proposta de cessar-fogo de 45 dias no Irão apresentada por países mediadores, embora insista que ainda é insuficiente.

"Ainda não é suficiente, mas é um passo muito significativo", afirmou Trump durante uma conferência de imprensa à margem de uma cerimónia de Páscoa na Casa Branca, em Washington.

Horas antes, a presidência norte-americana tinha confirmado que mediadores internacionais propuseram uma trégua temporária no conflito com o Irão, mas salientou que o Presidente dos Estados Unidos não endossou formalmente a iniciativa.

Segundo o jornal digital norte-americano Axios, a proposta foi apresentada por mediadores do Paquistão, Egito e Turquia e prevê uma pausa de 45 dias nas hostilidades para permitir negociações diplomáticas.

Depois de ter dado ultimatos com prazos diversos a Teerão e sob pressão interna devido à escalada de preços dos combustíveis, bem como incompreensão sobre os objetivos da guerra, Trump avisou o Irão que, se não for alcançado um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, as suas forças militares farão o país "regredir à Idade da Pedra".

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Catar ao governo iraniano. Solução diplomática é a única solução

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O ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, disse ao seu homólogo iraniano, Abbas Araqchi, na segunda-feira, que uma solução diplomática é a única forma de resolver a actual crise regional.

O Xeque Mohammed disse a Araqchi, numa conversa telefónica, que o Catar rejeita os ataques contínuos do Irão contra o seu país e outros países da região, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.
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RTP /

"Vencedores". EUA e não o Irão, deveriam impor portagens no Estreito de Ormuz, defende Trump

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Durante a conferência de imprensa na Casa Branca, Donald Trump afirmou que é necessário haver um acordo com o Irão "que seja aceitável para mim", acrescentando que "parte desse acordo será o livre tráfego de petróleo".

Adiantou ainda que os Estados Unidos - e não o Irão - deveriam impor portagens aos navios que transitam pelo estreito de Ormuz.

“Que tal cobrarmos portagens?”, questionou. “Prefiro fazer isso a deixar que eles cobrem.”

O Irão tem reafirmado o seu controlo sobre esta importante via navegável ao implementar um novo sistema de portagens para os petroleiros que pretendam atravessá-la. O país aprovou um plano no mês passado para impor portagens aos navios que passam pelo estreito e reforçar “o papel soberano do Irão”.

Trump disse acreditar que os EUA deveriam cobrar portagens devido ao seu sucesso militar no atual conflito.

“Porque não haveríamos de o fazer? Nós somos os vencedores”, disse. “Ganhámos. Certo? Foram derrotados militarmente.”


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RTP /

Trump confirma ameaça de enviar o Irão "de volta à Idade da Pedra"

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Questionado sobre o papel das forças curdas na guerra com o Irão, Trump disse que preferia que os curdos ficassem de fora.

Acrescentou que, embora o seu prazo de 10 dias para o Irão fechar um acordo devesse terminar hoje, decidiu prolongá-lo até amanhã para "ser gentil" no dia seguinte à Páscoa.

Mas depois de expirar o prazo de amanhã, "não terão mais pontes", disse. 

"Não terão mais centrais elétricas. Idade da Pedra, sim", disse, referindo-se a uma ameaça anterior de enviar o Irão "de volta à Idade da Pedra".
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RTP /

Irão é "participante ativo e disposto" nas negociações para um possível fim da guerra

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“Não posso falar sobre o cessar-fogo, mas posso dizer que temos um participante ativo e disposto do outro lado. Gostariam de poder chegar a um acordo. Não posso dizer mais nada para além disso”, disse o presidente norte-americano.

Trump disse ainda aos jornalistas que as negociações com os países intermédios para pôr fim ao conflito estão “a correr bem”. "Estão a "negociar, pensamos que de boa fé", sublinhou.

“Basicamente, eles têm até às 20h de amanhã, hora do leste dos EUA, mas estamos a negociar com eles. Penso que está a correr bem. O Sr. Witkoff está aqui e o JD está envolvido nas negociações. O Sr. Witkoff está sentado aqui e penso que está tudo a correr bem, mas teremos de esperar para ver”, disse.

O presidente já tinha confirmado que o vice-presidente JD Vance, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o seu genro, Jared Kushner, estão a falar com países intermédios sobre a guerra com o Irão.
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RTP /

Trump. Iranianos estão "dispostos a sofrer" para derrubar o atual regime

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Donald Trump afirmou na conferência de imprensa que os iranianos estavam "dispostos a sofrer" para derrubar o atual regime e apoiavam "ataques contínuos", enquanto o presidente norte-americano ameaçava bombardear as infraestruturas energéticas do Irão a partir da noite de terça-feira.

Questionado sobre como reagiria caso o povo iraniano se revoltasse contra o regime, o presidente respondeu que "deveriam fazê-lo", afirmando que as consequências seriam "graves".

Trump rebateu ainda as críticas ao seu plano, dizendo que "tudo foi cuidadosamente planeado por nós".

Os iranianos "estariam dispostos a sofrer pela liberdade", declarou Trump, acrescentando que os Estados Unidos intercetaram inúmeras mensagens de iranianos a dizer "Continuem a bombardear".
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Resgate e a coincidência da Páscoa. Para Trump, Deus "estava a zelar de nós"

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O presidente Donald Trump e o secretário da Defesa, Pete Hegseth, invocaram Deus ao elogiarem as missões de resgate bem-sucedidas de dois pilotos norte-americanos cujo caça foi abatido sobre o Irão na semana passada.

“Deus estava a cuidar de nós - incrível”, disse Trump durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, acrescentando que o incidente ocorreu na região conhecida como “Território do Leste”.

“Quando se entra nestas áreas, não se sai como nós saímos. Deus estava a zelar do nós, digo-vos”, afirmou o presidente.

Hegseth, ao descrever a situação do piloto resgatado após mais de um dia escondido no Irão, afirmou que, “quando finalmente conseguiu ativar o seu transponder de emergência, a sua primeira mensagem foi simples e poderosa. Enviou uma mensagem: ‘Deus é bom’. Naquele momento de isolamento e perigo, a sua fé e espírito de luta brilharam”.

“Vejam só, abatido numa sexta-feira. Sexta-feira Santa, escondido numa gruta, numa fenda, durante todo o sábado e resgatado no domingo. Retirado do Irão enquanto o sol nascia no domingo de Páscoa. Um piloto renascido, totalmente em casa e a salvo, uma nação em festa”, disse Hegseth, provavelmente aludindo à morte e ressurreição de Jesus.
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Pete Hegseth. Número de ataques está a intensificar-se

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"Hoje será o dia com a maior quantidade de ataques contra o Irão desde o início da guerra, disse Hegseth, repetindo uma frase frequente.

E amanhã, os ataques serão ainda mais intensos, acrescentou.

Trump deu ao Irão um prazo para chegar a um acordo até às 20h de terça-feira.
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Secretário da Defesa, Pete Hegseth. "Militares iranianos estão envergonhados e humilhados, e com razão"

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Depois de Rattcliff, toma a palavra o secretário da Defesa, Pete Hegseth, o qual elogiou a capacidade e a precisão necessárias para resgatar o aviador norte-americano.

"Os militares iranianos estão envergonhados e humilhados, e com razão", disse Hegseth.

Afirmou que a operação decorreu em território "profundamente" iraniano e que o piloto ativou o seu transponder para enviar a mensagem "Deus é bom".

Hegseth fez alusão ao facto de o resgate do piloto ter acontecido no fim de semana da Páscoa, parecendo traçar um paralelo bíblico com o facto de o piloto se ter escondido numa gruta no sábado anterior ao resgate.

Concluiu dizendo que as equipas atuaram com quase perfeição sob fogo inimigo.
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Diretor da CIA. Operação "ousada" de resgate foi uma "corrida contra o tempo"

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Trump passou a palavra ao diretor da CIA, John Ratcliffe.

Ratcliffe afirmou que a operação de resgate no Irão era uma "missão sem margem para falhas", uma vez que os seus agentes estavam empenhados em trazer os militares da Força Aérea de volta a casa.

Disse que, embora não possa partilhar todos os detalhes da operação, foram mobilizados recursos humanos e tecnológicos para localizar os militares desaparecidos.

O diretor da CIA afirmou que a operação "ousada" foi uma "corrida contra o tempo", que se baseou numa campanha de desinformação para confundir os iranianos, que "procuravam desesperadamente os nossos militares".

Foi “comparável a procurar um único grão de areia no meio do deserto”, referiu.

Revelou também que os agentes receberam a confirmação, no sábado à noite, de que o militar desaparecido tinha encontrado refúgio numa fenda na montanha, "ainda invisível para o inimigo, mas não para a CIA".

O diretor da CIA disse que a sua agência localizou e confirmou que o militar estava vivo na manhã de sábado, utilizando "recursos humanos e tecnológicos".

A agência transmitiu esta informação ao secretário da Defesa, Pete Hegseth, que a comunicou ao presidente Donald Trump, dando início à missão de resgate, disse Ratcliffe.

"Como é tradição das Forças Armadas dos EUA não deixar nenhum homem ou mulher para trás, esta era uma missão sem margem para falhas", afirmou.
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Trump ameaça jornalistas com prisão se não revelarem fontes da "fuga de informação" sobre missão de resgate

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A cobertura mediática do resgate dos dois tripulantes do F-15 norte-americano recebeu duras críticas de Trump, argumentando que uma fuga de informação dentro do governo colocou em risco vidas americanas em solo iraniano.

De forma mais incisivos do que o habitual, o presidente norte-americano prometeu diretamente que os jornalistas que divulgaram a notícia "revelarão" a sua fonte ou "irão para a cadeia".

"Vamos ter com a empresa de comunicação social que divulgou a informação e vamos dizer: 'segurança nacional, entreguem ou vão para a cadeia'", acrescentou.

Esta declaração irá provavelmente alarmar membros dos media norte-americanos, alguns dos quais já acusaram Trump de tentar cercear a liberdade de imprensa – uma acusação que Trump nega.

Afirma que a fuga tornou a operação para encontrar o militar desaparecido ainda mais difícil. 

"Precisamos de encontrar quem tenha vazado a informação, porque esta pessoa é doente; provavelmente não tinha noção da gravidade da situação... Colocou esta missão em grande risco."

Sabemos agora que vários órgãos de imprensa norte-americanos adiaram a divulgação da missão de resgate realizada no fim de semana, que recuperou o oficial de sistemas de armas do F-15, enquanto a operação ainda estava em curso.
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Resgate de piloto envolveu 155 aeronaves

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O oficial de sistemas de armas do caça abatido, escalou um terreno íngreme com o rosto a "sangrar bastante" depois de se ejetar do seu avião, relatou Donald Trump.

"O oficial seguiu o seu treino e escalou o terreno montanhoso traiçoeiro, subindo em direção a uma altitude mais elevada, algo para o qual foram treinados de forma a evitar a captura", disse aos jornalistas na Casa Branca.

O oficial tratou os seus próprios ferimentos e contactou as forças norte-americanas para que informassem a sua localização, acrescentou.

A missão de resgate para o recuperar, dias depois do resgate do primeiro piloto, envolveu 155 aeronaves, incluindo quatro bombardeiros, 64 caças, 48 ​​aviões-tanque de reabastecimento, 13 aeronaves de resgate e muito mais.

"Estávamos a mobilizá-los todos, e grande parte disso foi uma manobra de dissimulação. Queríamos que pensassem que ele estava num local diferente, porque tinham uma vasta força militar lá - milhares de pessoas estavam à procura", disse Trump.

O piloto "heróico" conseguiu evitar a captura em solo iraniano durante quase 48 horas, segundo Trump.

As forças norte-americanas tiveram de deixar aviões para trás no Irão, mas, em vez de permitir que o Irão se apoderasse dos equipamentos dessas aeronaves, os militares norte-americanos "explodiram-nos em pedaços", disse Trump sobre os aviões.

"Nunca me esqueço do risco extraordinário que assumem os guerreiros que enviamos para a batalha", acrescentou.

Enquanto descrevia a arriscada missão de resgate do piloto abatido que se escondia no Irão, Trump virou-se para o seu general de maior patente em busca de ajuda: quantas tropas acabaram os EUA por enviar para a operação?

“Hum”, disse o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto, hesitante, “adorava manter isto em segredo”.

Trump concordou, sorrindo e elogiando Caine por uma resposta “muito boa”. Mas não resistiu a oferecer uma estimativa, dizendo aos jornalistas que “centenas de pessoas” participaram no resgate.

“Centenas de pessoas podiam ter morrido”, disse Trump. “Portanto, havia pessoas dentro das Forças Armadas que diziam que isso não era sensato, e eu compreendi. Mas decidi fazê-lo.”
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Donald Trump. "Irão pode ser tomado numa noite e essa noite pode ser amanhã”

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Numa conferência de imprensa, lotada, sobre a guerra com o Irão, o presidente norte-americano afirmou que o Irão pode cair "numa noite" e talvez já na noite de terça-feira, final do prazo imposto por Donald Trump, para o regime dos clérigos xiitas aceitar uma proposta de acordo dos Estados Unidos para por fim à guerra.

“O país inteiro pode ser tomado numa noite, e essa noite pode ser amanhã”, disse o presidente.

Teerão rejeitou esta segunda-feira as propostas colocadas por Washington através de mediadores, propondo por sua vez 10 clásulas para a paz.

Trump tem alertado repetidamente que os EUA podem atacar centrais elétricas, pontes e outras infraestruturas no Irão, se Teerão não chegar a acordo ou reabrir o Estreito de Ormuz, uma importante via de passagem para o petróleo. 

No fim de semana, afirmou que o Irão tinha até terça-feira, às 20h00 (hora do leste dos EUA), para fechar um acordo.

"Estamos a sair-nos incrivelmente bem", afirmou Trump, sobre as operações norte-americanas em curso contra o Irão.

Antes, o presidente dos EUA começou o seu discurso recordando o resgate de um piloto norte-americano cujo caça foi abatido, dizendo que ordenou às forças armadas americanas que fizessem tudo o que fosse necessário para trazer o aviador ejetado de volta para casa.

Afirma que correram "riscos extraordinários" e que nenhum dos socorristas ficou ferido.

O próprio aviador ejetado, no entanto, ficou gravemente ferido e escalou penhascos sangrando profusamente para transmitir a sua localização, diz Trump.
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Exército de Israel anuncia ataques a helicópteros e aviões iranianos em Teerão

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O exército israelita afirmou esta segunda-feira ter realizado ataques durante a noite contra vários aviões e helicópteros iranianos em Teerão, no 38.º dia da guerra no Médio Oriente, desencadeada por uma ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica.

Dezenas de caças israelitas atacaram aviões, helicópteros e outras infraestruturas militares no Aeroporto Internacional de Mehrabad e nas bases aéreas de Bahram e Azmayesh, em Teerão, segundo um comunicado do exército.

O comunicado descreveu o Aeroporto de Mehrabad, que já foi alvo de vários ataques desde o início da guerra, como uma plataforma utilizada pela Força Quds, o braço de operações estrangeiras da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), o exército ideológico do Irão, para transferir armas e fundos para grupos aliados na região.

O exército israelita declarou que estes ataques fazem parte dos esforços para "enfraquecer a força aérea iraniana e as forças aéreas da Guarda Revolucionária Islâmica nos aeroportos de Teerão".
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A caminho do Estreito de Ormuz
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Navios-tanque cataris intercetados pelos Guardas da revolução

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Os Guardas Revolucionários do Irão intercetaram dois navios-tanque de gás natural liquefeito (GNL) do Qatar que se dirigiam para o estreito de Ormuz na manhã desta segunda-feira, antes da travessia.

Foi-lhes ordenado que permanecessem parados, sem dar explicações, disse à Reuters uma fonte conhecedora do acordo Irão-EUA que permitiria a travessia dos navios.

A fonte afirmou que os navios-tanque estavam entre os que o Irão permitiria transitar, de acordo com o acordo Irão-EUA assinado na semana passada, via Paquistão.
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Trump afirma que foram enviadas armas aos manifestantes no Irão

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Ainda durante a conferência de imprensa na Casa Branca durante a Caça aos Ovos, Trump afirma ter enviado armas para manifestantes no Irão

Donald Trump afirmou na segunda-feira ter enviado armas para manifestantes no Irão, mas alegou que foram desviadas por "um certo grupo de pessoas", depois de acusar os curdos de terem feito o mesmo no domingo.

"Enviámos armas, muitas armas, que se destinavam aos (iranianos) para que pudessem combater estes bandidos", referindo-se às autoridades, disse o presidente norte-americano à margem de uma celebração da Páscoa na Casa Branca, acrescentando: "Sabem o que aconteceu? As pessoas para quem as enviámos ficaram com elas. (...) Por isso, estou muito irritado com um certo grupo de pessoas e vão pagar um preço elevado por isso."

No domingo, Donald Trump acusou os curdos de se terem apropriado das armas destinadas aos manifestantes numa conversa telefónica com um repórter da Fox News, que transmitiu posteriormente as suas declarações.
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"Grande retaliação"
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Guarda Revolucionária ameaça vingar morte de chefe de informações

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A Guarda Revolucionária do Irão ameaçou hoje vingar a morte do seu chefe dos serviços de informações, Majid Khademi, eliminado horas antes em ataques aéreos no âmbito da ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica.

"O inimigo malévolo e desesperado deve saber que uma grande retaliação aguarda os organizadores e perpetradores deste crime", declarou a força ideológica do regime no seu site, Sepah News.

Anteriormente, o exército iraniano anunciara a morte do chefe dos serviços de informações da Guarda Revolucionária durante uma vaga de ataques aéreos em Teerão.

Israel reclamou que eliminou também Asghar Bakeri, o comandante de uma unidade especial da Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária para operações no exterior.

As mortes dos dois oficiais da Guarda Revolucionária foram anunciadas no mesmo dia em que Israel atacou uma importante fábrica petroquímica no campo de gás natural de South Pars.

Lusa
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Mojtaba Khamenei publica no Telegram. "Assassinatos e crimes" não irão deter as Forças Armadas iranianas

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O líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, publicou uma rara mensagem na rede Telegram, na qual afirma que "assassinatos e crimes" não irão deter as Forças Armadas iranianas.

A mensagem parece reagir à morte de Asghar Bakeri, líder da unidade secreta da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica, a mais recente baixa da cúpula iraniana, num ataque reivindicado por Israel, esta segunda-feira.
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Presidente turco acusa Israel de "minar todos os esforços de paz".

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Recep Tayyip Erdogandisse, após uma reunião de gabinete, que "o governo israelita continua a minar todos os esforços para pôr fim à guerra", prometendo "prosseguir com esforços sinceros" enquanto "houver a mínima hipótese de silenciar as armas e espaço para negociações".
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Quase 1.500 mortos em ataques israelitas no Líbano

Desde 2 de março, a onda de ataques israelitas fez mais de um milhão de deslocados internos - número superior a um sexto da população libanesa -, ao passo que pelo menos outras 200 mil pessoas fugiram para a vizinha Síria, segundo dados do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Registaram-se ainda quase 1.500 mortos no Líbano desde início da guerra.

Thomas Suen - Reuters

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Houthi do Iémen reivindicam ataque contra Israel

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Os rebeldes Houthi do Iémen reivindicaram, na segunda-feira, um novo ataque contra Israel, em conjunto com o Irão e o Hezbollah do Líbano.

"O grupo, em colaboração com a Guarda Revolucionária Islâmica (...) e a Resistência Islâmica no Líbano, lançou uma salva de mísseis de cruzeiro e drones contra vários locais militares e estratégicos vitais pertencentes ao inimigo israelita", disse o porta-voz militar Yahya Saree, em comunicado.

Os Houthi, que controlam a maior parte do norte do Iémen, entraram na guerra a 28 de Março em apoio do seu aliado, o Irão.
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Donald Trump. Prazo de terça-feira para Irão fechar acordo é final

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O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que o prazo de terça-feira que estabeleceu para o Irão fechar um acordo é definitivo, acrescentando que a proposta de cessar-fogo apresentada pelos países mediadores,era um "passo muito importante", mas não o suficiente para a apoiar neste momento.

"Ainda não é suficiente, mas é um passo muito significativo", disse o presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa à margem de uma cerimónia de Páscoa na Casa Branca.

A Administração Trump já tinha confirmado que os países mediadores propuseram um cessar-fogo de 45 dias no Irão, acrescentando que Donald Trump não tinha endossado a ideia. A Casa Branca já tinha confirmado que os países mediadores propuseram um cessar-fogo de 45 dias no Irão, acrescentando que Donald Trump não tinha endossado a ideia."a proposta do Irão é significativa, mas não o suficiente".

Repetindo argumentos já avançados, Trump referiu que "a guerra poderia terminar muito rapidamente se fizessem o que têm de fazer". "Podíamos sair agora mesmo, mas quero terminar isto. Espero que acabe depressa", acrescentou.

Respondendo aos jornalistas ao lado de um Coelho da Páscoa gigante, durante a Caça aos Ovos com que a Casa Branca assinala tradicionalmente as celebrações pascais, o presidente norte-americano repetiu que "a guerra resume-se a uma coisa: o Irão não pode ter armas nucleares".

"Se pudesse escolher, ficava com o petróleo. Infelizmente, o povo americano quer ver-nos regressar a casa", adiantou ainda, reconhecendo a pressão interna para acabar com o conflito.

"As pessoas com quem os EUA estão a negociar são razoáveis ​​e não tão radicalizadas", referiu também, apesar da rejeição da proposta norte-americana, momentos antes, por parte de Teerão.

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10 cláusulas
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Irão rejeita proposta de cessar-fogo e apresenta contra-proposta

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O Irão transmitiu, através do mediador Paquistão, a sua resposta à proposta dos EUA para o fim da guerra.

Rejeitou um cessar-fogo, enfatizando a necessidade de um fim permanente para o conflito, informou esta segunda-feira a agência noticiosa oficial IRNA. 

A resposta iraniana consiste em dez cláusulas, incluindo o fim dos conflitos na região, um protocolo para a passagem segura pelo Estreito de Ormuz, o levantamento das sanções e a reconstrução, acrescentou a agência.
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Israel. Netanyahu despede chefe de gabinete após escândalos

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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, demitiu o seu chefe de gabinete no domingo à noite, no meio de uma polémica, mas o seu sucessor já enfrenta críticas da imprensa israelita esta segunda-feira.

Jornalistas israelitas esta segunda-feira, acusaram-no, entre outras coisas, de criar contas falsas no canal X para promover o seu livro.

Norden, advogado e economista, é presidente do "Fórum dos Altos Funcionários", um instituto de direita bastante crítico da alta Administração Pública.

Antes da sua nomeação oficial, Norden terá ainda de passar por uma verificação de segurança, para trabalhar no gabinete do  primeiro-ministro.

O anterior chefe de gabinete, Ziv Agmon, esteve no centro de uma polémica após declarações racistas contra judeus de origem marroquina, a quem chamou "babuínos". 

Criticou ainda duramente os membros do partido Likud, o partido de Netanyahu, bem como a mulher e o filho do primeiro-ministro.

Depois de aceitar o pedido de desculpas de Agmon, o primeiro-ministro israelita decidiu finalmente despedi-lo. 

"Ziv Agmon vai deixar o cargo nos próximos dias com a nomeação do seu substituto, Ido Norden", anunciou Netanyahu no canal X, pouco depois de ter afirmado que se manteria no cargo.
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Irão vai continuar a guerra "enquanto os líderes políticos considerarem apropriado"

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O porta-voz do exército do Irão anunciou que a guerra vai continuar "enquanto os líderes políticos considerarem apropriado".

"O inimigo deve certamente arrepender-se (do início das hostilidades) para que, após este conflito, possamos recuperar a segurança e evitar outra guerra", disse Mohammad Akramiya, citado pela agência de notícias iraniana ISNA.

Vários países tentam intermediar um cessar-fogo entre o Irão, os Estados Unidos e Israel. A mais recente proposta norte-americana foi recusada por Teerão.

Donald Trumo rejeitou por seu lado uma proposta de 45 dias de cessar-fogo apresentada pelos mediadores.

O Conselho de Segurança da ONU deverá pronunciar-se esta segunda-feira sobre uma proposta do Bahrein, apoiada pelos Emirados Árabes Unidos, sobre medidas para reabrir o Estreito de Ormuz à navegação comercial.


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Bolsa de Nova Iorque abre em terreno misto à espera de desenvolvimentos sobre Irão

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Os principais índices da bolsa nova-iorquina abriram hoje em terreno misto e com pouca variação, enquanto se aproxima o prazo estabelecido pela ameaça do Presidente norte-americano para o Irão reabrir o estreito de Ormuz.

Cerca das 14:40 em Lisboa, o Dow Jones recuava 0,09% para 46.463,26 pontos e o Nasdaq avançava 0,15% para 21.911,79 pontos.

Ao mesmo tempo, o alargado S&P 500 crescia 0,14% para 6.591,69 pontos.

Os investidores aguardam atualizações sobre a situação no Golfo Pérsico, depois de o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter insistido no fim de semana da Páscoa no ultimato para a reabertura do estreito de Ormuz por Teerão.

Trump voltou, no domingo, a ameaçar o Irão de desencadear "todo o inferno" quando o ultimato que deu à República Islâmica para desbloquear o Estreito de Ormuz expirar, às 20:00 de terça-feira, 07 de março, em Washington (01:00 de quarta-feira, em Lisboa), altura em que, segundo prometeu, irá atacar infraestruturas energéticas e pontes.

Ao mesmo tempo, o republicano afirmou, em entrevista à televisão Fox News, que acredita poder chegar a um acordo com Teerão a tempo.

De acordo com o portal de notícias norte-americano Axios, os Estados Unidos, o Irão e um grupo de mediadores regionais estão a discutir os termos de um possível cessar-fogo de 45 dias que poderá levar ao fim definitivo da guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

O portal, que cita quatro fontes norte-americanas, israelitas e regionais com conhecimento das negociações, indica que as conversações estão a ser conduzidas por mediadores paquistaneses, egípcios e turcos, mas também através de mensagens de texto trocadas entre o enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi.

Pouco depois da abertura do mercado em Wall Street, o petróleo de referência para os EUA, o WTI, subia 0,63% para 112,24 dólares por barril.

Noutros mercados, o ouro subia 0,31% para 4.694 dólares por onça, enquanto a prata recuava 0,39% para 72,64 dólares.
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Comité Internacional da Cruz Vermelha denuncia "ameaças deliberadas" contra infraestruturas civis

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A presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric, denunciou esta segunda-feira as "ameaças deliberadas" contra as infraestruturas civis no Médio Oriente, reiterando que uma guerra sem controlo é contrária ao direito internacional.

"Ameaças deliberadas, sejam verbais ou concretas, contra infraestruturas civis críticas e instalações nucleares não devem tornar-se a nova norma em tempo de guerra", afirmou Spoljaric num comunicado enviado à imprensa.

"Qualquer guerra sem controlo é incompatível com o direito internacional. É indefensável, desumana e devastadora para populações inteiras", enfatizou.

Segundo Mirjana Spoljaric, em “todo Médio Oriente, as nossas equipas estão a testemunhar a destruição de infraestruturas essenciais para a sobrevivência da população civil. Centrais elétricas, redes de abastecimento de água, hospitais, estradas, pontes, casas, escolas e universidades estão sob ataque".

De acordo com a presidente do CICV, as ameaças às instalações nucleares são "particularmente alarmantes" porque "qualquer erro de cálculo pode ter consequências irreversíveis para as gerações futuras".

Mirjana Spoljaric apela “urgentemente às partes para que poupem civis e bens civis durante todas as operações militares".

"Esta é a sua obrigação perante o direito internacional humanitário. Os Estados devem respeitar e fazer cumprir as regras da guerra, tanto nas suas palavras como nas suas ações", insistiu.

"O mundo não pode sucumbir a uma cultura política que prioriza a morte em detrimento da vida", concluiu.
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Afirma a Casa Branca
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Trump rejeita cessar-fogo de 45 dias proposto pelos mediadores

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A Casa Branca confirmou esta segunda-feira que os países mediadores propuseram um cessar-fogo de 45 dias no Irão, acrescentando que Donald Trump não endossou a ideia.

"É apenas uma ideia entre muitas, e o presidente não a endossou. A “Operação Fúria Épica” continua, e o presidente falará às 13h00 (18h00 em Lisboa), durante uma conferência de imprensa", revelou à AFP um alto funcionário norte-americano.

De acordo com o site Axios, mediadores paquistaneses, egípcios e turcos fizeram esta proposta de uma trégua de 45 dias, enquanto o presidente norte-americano estabeleceu um ultimato para a noite de terça-feira antes de bombardear as infraestruturas iranianas.
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Sete mortos no sul do Líbano após ataque aéreo israelita

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Um ataque aéreo israelita contra um veículo em Kfar Roummane, no distrito de Nabatieh, no Líbano, provocou a morte a quatro pessoas, segundo a Agência Nacional de Notícias (NNA) do país.

Num ataque israelita separado na cidade de Siddiqine, uma pessoa morreu e outra ficou ferida enquanto as equipas da defesa civil socorriam as vítimas do ataque do dia anterior, informou a agência noticiosa.

Na cidade de Haris, localizada no distrito de Bint Jbeil, um ataque com um drone israelita matou mais duas pessoas, de acordo com outras informações da NNA.
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Catar alerta contra ataques a infraestruturas alimentares, hídricas e energéticas

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O primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, alertou contra os "ataques irresponsáveis a infraestruturas vitais, particularmente as relacionadas com água, alimentos e instalações energéticas", em plena guerra em curso entre os EUA e Israel contra o Irão.
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Islamabad afirma que o abastecimento geral de gasolina e gasóleo se mantém estável

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As refinarias do Paquistão continuam a operar a níveis ótimos e o abastecimento geral de gasolina, gasóleo e crude mantém-se estável, informou o Ministério das Finanças esta segunda-feira, dias depois de o país ter aumentado drasticamente os preços no consumidor do gasóleo e da gasolina na semana passada.
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AirAsia X aplica sobretaxas de combustível perante crise energética

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A companhia aérea AirAsia X, filial da AirAsia, anunciou hoje sobretaxas de combustível que implicarão um aumento nos preços dos bilhetes, bem como uma reestruturação das rotas, devido à crise energética resultante da guerra no Irão.

"No meio da incerteza global e dos problemas persistentes na cadeia de abastecimento, (...) precisamos de ajustar as nossas tarifas, incluindo sobretaxas de combustível em toda a rede", afirmou o presidente executivo (CEO) da AirAsia X, Bo Lingum, num comunicado, sem especificar quando estas se irão refletir no preço dos bilhetes.

A companhia aérea, com sede na Malásia, junta-se, assim, a outros grupos do setor do transporte aéreo que, nas últimas semanas, decidiram aumentar as tarifas face à insegurança energética gerada pelo bloqueio do estreito de Ormuz no contexto da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

Na China, companhias aéreas como a Xiamen Airlines, a China United Airlines, a Spring Airlines e a China Southern Airlines anunciaram sobretaxas de combustível, enquanto no Japão espera-se que a All Nippon Airways (ANA) e a Japan Airlines (JAL) dupliquem-nas para voos internacionais em junho e julho.

De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o combustível representa até 30% dos custos operacionais das companhias aéreas, pelo que as flutuações significativas nos preços internacionais do petróleo afetam-nas substancialmente.
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Irão não cede às ameaças de Trump

Teerão e EUA estão intransigentes na possibilidade de colocar um ponto final no conflito. Um ataque iraniano à cidade israelita de Haifa provocou quatro mortos, como contam os enviados da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.

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RTP /

Israel afirma que matou líder da unidade secreta da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana

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Nadav Shoshani, porta-voz militar israelita, afirma que as forças israelitas mataram Asghar Bakeri, líder da unidade secreta da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica.
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"Situação controlada"
RTP /

Irão avalia danos após ataque israelita ao complexo petroquímico de South Pars

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A situação está "controlada" depois de Israel ter bombardeado o maior complexo petroquímico do Irão na segunda-feira, mas a extensão dos danos ainda está a ser avaliada, segundo a agência de notícias estatal IRNA.

"O incêndio foi controlado. A situação está controlada e os aspetos técnicos e a extensão dos danos estão a ser investigados", informou a IRNA, citando um comunicado da empresa petroquímica iraniana, que acrescentou que não houve feridos.

Israel reivindicou esta segunda-feira a responsabilidade pelos ataques ao complexo petroquímico de South Pars, em Assalouyeh, um local chave no setor energético do Irão, envolvido na produção de produtos petrolíferos e na exploração conjunta com o Catar do maior campo de gás natural do mundo.
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Mais um manifestante enforcado no Irão

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O Irão enforcou mais um homem na segunda-feira, condenado à morte por envolvimento nos protestos de janeiro. As execuções de pessoas consideradas prisioneiras políticas pelas ONG estão a aumentar no meio do conflito em curso com Israel e os Estados Unidos.

Ali Fahim, de 23 anos, foi enforcado depois de ter sido condenado por envolvimento num ataque a uma base da milícia Basij em Teerão durante os protestos, segundo as ONG que acompanham o caso.

O site oficial do poder judicial, Mizan Online, descreveu-o como "um dos elementos inimigos envolvidos nos distúrbios terroristas", acrescentando que foi executado depois de o Supremo Tribunal ter confirmado a sentença inicial.

Sete homens, incluindo Fahim, foram condenados à morte em fevereiro pelo incidente. Quatro deles, incluindo dois adolescentes, já foram executados, deixando os outros três em risco iminente de execução, segundo as ONG.
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Associação de Transporte de Mercadorias afasta possibilidade de paralisação do setor

A Associação de Transporte de Mercadorias saiu confiante do encontro com o Governo e afasta possibilidade de paralisação do setor. A Presidente da ANTRAM diz que o ministro das Infraestruturas está consciente da situação que está a ser vivida pelas transportadoras.

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Coreia do Sul envia cinco navios a porto saudita para contornar bloqueio de Ormuz

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A Coreia do Sul deverá enviar cinco navios para o porto saudita de Yanbu para ajudar a restabelecer as rotas de abastecimento de petróleo afetadas pelo bloqueio iraniano da passagem pelo estreito de Ormuz.

"Navios de bandeira sul-coreana deverão ser enviados para rotas alternativas", garantindo o fornecimento de petróleo dos países produtores com rotas de exportação que contornem o Ormuz, disse o deputado do partido do governo Ahn Do-geol.

Segundo a mesma fonte, a Coreia do Sul quer "enviar cinco navios" para a região do Mar Vermelho".

Do-geol acrescentou que também que haverá enviados especiais à Arábia Saudita, Omã e Argélia para garantir o fornecimento adicional de petróleo bruto.

Tal como outras economias asiáticas, a Coreia do Sul é altamente dependente do petróleo do Médio Oriente, que representa cerca de 70% das suas importações.
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Apela Agência Internacional de Energia Atómica
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Ataques perto da central nuclear de Bushehr "devem terminar"

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O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, declarou na segunda-feira que "ataques", como o que ocorreu no sábado "a apenas 75 metros" do perímetro da instalação nuclear de Bushehr, no Irão, constituem "um perigo muito real para a segurança nuclear e devem parar".

"Uma instalação nuclear e as áreas circundantes nunca devem ser alvos", acrescentou, enquanto um ataque aéreo conjunto entre os EUA e Israel voltava a atingir a área em redor da instalação, localizada no sul do Irão, matando um segurança.

A agência, sediada em Viena, frisou ainda que “pode confirmar impactos recentes de ataques militares", incluindo um "a apenas 75 metros do perímetro do local".

Segundo os meios de comunicação estatais iranianos, um guarda de segurança foi morto no ataque, o quarto a atingir a zona nas margens do Golfo desde o início da guerra entre o Irão, os Estados Unidos e Israel, a 28 de fevereiro.

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Mais de 20 locais em Israel atacados no mais recente ataque iraniano

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Os serviços de emergência de Israel informaram que pelo menos 28 locais foram atingidos no centro do país, atribuindo os ataques a munições de fragmentação iranianas.

Ramat Gan, Bnei Brak e Givatayim foram atingidas, e um homem de 40 anos ficou "moderadamente ferido", segundo os médicos.
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Irão afirma que atacou navios ligados aos EUA e a Israel

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A Guarda Revolucionária do Irão atacou o navio de assalto anfíbio norte-americano LHA-7, forçando-o a recuar para o sul do Oceano Índico, informou a imprensa estatal iraniana esta segunda-feira.

Teerão atacou ainda um navio porta-contentores que, segundo a Guarda Revolucionária do Irão, pertencia a Israel, com o identificador "SDN7", sem revelar a sua localização.
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Israel anuncia ataque ao maior complexo petroquímico do Irão

O ataque foi levado a cabo sobre o complexo de South Pars, em Assaluyeh, revelou o ministro da Defesa Israel Katz.

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O ministro da Defesa refere em comunicado que receberam instruções para continuar o ataque à infraestrutura iraniana "com toda a força".

"As IDF atacaram com força a maior instalação petroquímica do Irão", após um ataque a outra instalação na semana passada, disse Katz.

"Agora, as duas instalações, que juntas são responsáveis por cerca de 85% das exportações petroquímicas do Irão, foram desativadas e estão inoperantes", diz o comunicado.

A instalação produzia cerca de metade dos produtos petroquímicos do país, acrescentou Katz.
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Afirma presidente do Conselho Europeu
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Atacar infraestruturas civis é "ilegal" e "inaceitável"

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Qualquer ataque contra infraestruturas civis, particularmente instalações energéticas, é "ilegal" e "inaceitável", alertou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, esta segunda-feira, numa mensagem no 38.º dia do conflito no Médio Oriente.

"Isto aplica-se à guerra travada pela Rússia na Ucrânia e aplica-se a todo o lado. A população civil iraniana é a principal vítima do regime iraniano. Seria também a principal vítima de uma expansão da campanha militar", acrescentou Costa, sem mencionar os Estados Unidos ou Israel na sua mensagem, que reiterou o apelo à desescalada.

António Costa relatou uma conversa recente com o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, na qual este exigiu que o Irão cesse "imediatamente" os seus ataques contra os países do Golfo e restabeleça o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.

"Após cinco semanas de guerra no Médio Oriente, torna-se claro que só uma solução diplomática abordará as suas causas profundas", observou. Israel anuncia aceleração na produção de intercetores de mísseis
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Israel deteta mais uma vaga de mísseis lançados pelo Irão

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O exército israelita afirma que foram lançados mais mísseis do Irão em direção ao território de Israel.
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Ataque com míssil iraniano a Haifa
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Recuperados quatro corpos dos escombros de edifício

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Quatro corpos foram recuperados na segunda-feira dos escombros de um edifício em Haifa, no norte de Israel, atingido no dia anterior por um míssil balístico iraniano, anunciaram as equipas de resgate. Vasculharam os escombros durante toda a noite em busca dos desaparecidos.

"As quatro pessoas desaparecidas (um homem e uma mulher com cerca de 80 anos, um homem com cerca de 40 anos e uma mulher com cerca de 35 anos) foram retiradas sem sinais vitais", afirmou a Magen David Adom (MDA), equivalente israelita da Cruz Vermelha, em comunicado.
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Ataque com drone atinge instalação diplomática dos EUA junto ao aeroporto de Bagdade

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Hezbollah reivindica mais ataques contra as forças e colonatos israelitas

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O grupo libanês afirma que os seus combatentes lançaram ataques contra os colonatos de Hurfeish, Shlomi e Nahariya, no norte de Israel, com barragens de rockets.

O grupo afirmou ainda ter atacado com uma barragem de rockets um grupo de veículos e soldados do exército israelita no Portão de Fátima, na fronteira.
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ANTRAM diz que ministro está "consciente do ponto crítico" no setor e acredita em medidas semelhantes às de 2022

A associação de transporte de mercadorias, ANTRAM, esteve esta segunda-feira reunida com o Ministro das Infraestruturas. Os representantes da associação saíram satisfeitos da reunião e confiantes de que o Governo terá um “olhar especial” para a situação que está a ser vivida no setor.

Foto: Carla Quirino - RTP

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Ema Leitão, presidente da ANTRAM, argumentou, à saída da reunião, que o ministro lhes disse que a análise está a ser feita e que o Governo “está com vontade de demonstrar a importância que o setor tem”.

“Acreditamos que vamos ter boas notícias em breve”, acrescentou, especificando que as medidas poderão ser semelhantes às tomadas em 2022, na altura da Guerra da Ucrânia.

Na passada semana, os transportadores mostraram vontade de realizarem um protesto se não fossem tomadas medidas concretas de apoio. 

Hoje, Ema Leitão não se comprometeu com a ideia de manter em cima da mesa a hipótese de contestação, mas nas entrelinhas foi dizendo que já na sexta-feira foi tomada uma medida de apoio à tesouraria. 

“Acho que na sexta-feira já ficou bem provado que já tivemos uma medida específica para o setor e acho que chegaremos aqui a um ponto em que o setor vai conseguir manter-se equilibrado”, admite.

O objetivo da ANTRAM foi pedir um reforço dos apoios face ao aumento dos combustíveis.

Na semana passada, a associação alertou para o facto das empresas viverem um momento de desespero devido à escalada dos preços dos combustíveis.


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Teerão considera plano de 15 pontos dos EUA "ambicioso e ilógico"

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O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, afirmou que Teerão finalizou as suas exigências no meio das recentes propostas para o fim da guerra, mas só as revelará quando apropriado, sublinhando que o Irão não cederá à pressão, informou a agência de notícias IRNA.

“Há alguns dias, apresentaram propostas através de intermediários, e o plano de 15 pontos dos EUA foi replicado pelo Paquistão e por alguns outros países amigos”, disse, acrescentando que “tais propostas são extremamente ambiciosas, invulgares e ilógicas”.

Esmail Baghaei salientou que o Irão tem a sua própria estrutura. “Com base nos nossos próprios interesses, com base nas nossas próprias considerações, codificámos o conjunto de exigências que tínhamos e temos”.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros rejeitou a ideia de que o diálogo com os mediadores sinalize fraqueza.

“O facto de a República Islâmica do Irão apresentar as suas posições de forma rápida e corajosa em resposta a um plano não deve ser considerado um sinal de rendição ao inimigo.”

"O Irão não hesita em expressar claramente o que considera serem as suas exigências legítimas, e isso não deve ser interpretado como um sinal de cedência, mas antes como um reflexo da sua confiança na defesa das suas posições", acrescentou Esmail Baghaei.

“Desde o momento em que esta discussão foi levantada, formulámos as nossas respostas. Sempre que necessário, informaremos de forma clara”, rematou. 
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Ataque aéreo conjunto EUA-Israel faz 15 mortos em Teerão

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A agência de notícias semioficial iraniana Tasnim noticiou que um ataque aéreo conjunto EUA-Israel, tendo como alvo o distrito de Baharestan, na capital iraniana, matou 15 pessoas e feriu muitas outras.

Quatro unidades residenciais foram completamente destruídas, tendo sido também infligidos danos significativos a mais de 40 outras casas e a vários veículos de cidadãos, segundo o relatório.
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Terceiro navio turco atravessou o Estreito de Ormuz

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Um terceiro navio pertencente a uma empresa de navegação turca, um petroleiro com destino à Malásia, atravessou o Estreito de Ormuz no domingo à noite, anunciou na segunda-feira o ministro turco dos Transportes, Abdulkadir Uraloglu.

"Graças aos nossos esforços conjuntos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o navio turco Ocean Thunder, que seguia para a Malásia com crude carregado no Iraque, atravessou o estreito de Ormuz sem incidentes na noite passada", declarou o ministro.

De acordo com o site especializado Marine Traffic, o petroleiro Ocean Thunder, de bandeira panamiana, partiu do porto iraquiano de Bassorá.

De acordo com Uraloglu, oito navios pertencentes a companhias de navegação turcas ainda estão a solicitar passagem pelo estreito." Um primeiro navio pertencente a uma companhia de navegação turca atravessou o Estreito de Ormuz "com a permissão do Irão" no dia 13 de março, e um segundo no sábado.

"Continuamos os nossos esforços para garantir a passagem segura dos nossos oito navios e dos seus 156 tripulantes que desejam abandonar a zona", declarou o ministro turco.
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RTP /

Irão acusa agência nuclear da ONU de inação e alerta para riscos de ataques

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A inação da agência nuclear da ONU "encoraja a agressão" contra instalações nucleares, como a central de Bushehr, afirmou esta segunda-feira o responsável pela energia atómica do Irão, Mohammad Eslami, numa carta dirigida ao diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Eslami disse que a única central nuclear em funcionamento no Irão já foi alvo de ataques por quatro vezes, sendo a mais recente, a 4 de abril, nas suas proximidades, que matou um membro da equipa de segurança e feriu outros.

Alertou que tais ataques podem resultar na libertação de material radioativo de um reator em funcionamento e podem ter "consequências irreparáveis" para as pessoas, o ambiente e os países vizinhos.

Eslami descreveu os ataques como uma clara violação do direito internacional e criticou o que chamou de "falta de ação decisiva" por parte da agência, afirmando que as meras manifestações de preocupação eram insuficientes e encorajariam novos ataques.
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Kuwait
RTP /

Irão atacou as forças norte-americanas realocadas na ilha de Bubiyan

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As forças norte-americanas localizadas na ilha de Bubiyan, no Kuwait, foram visadas pelo Irão, disse o porta-voz do quartel-general central Khatam al-Anbiya do Irão num comunicado em vídeo divulgado pelos meios de comunicação estatais esta segunda-feira.

Ebrahim Zolfaqari afirmou que o Irão atacou equipamento de satélite e munições na ilha com drones, acrescentando que as forças norte-americanas se tinham deslocado para lá vindas do acampamento de Arifjan depois de esta base ter sido repetidamente atacada pelo Irão.

A ilha de Bubiyan é a maior do arquipélago costeiro do Kuwait, localizada no noroeste do Golfo Pérsico.

Seis pessoas ficaram feridas devido à queda de destroços numa zona residencial no norte do Kuwait, após um ataque iraniano, informou anteriormente o Ministério da Saúde do Kuwait.
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RTP /

Preço dos combustíveis volta a aumentar

Os combustíveis aumentaram de novo esta segunda feira. O gasóleo fica mais caro 8 cêntimos e a gasolina aumenta 3 cêntimos e meio.

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Na manhã desta segunda-feira, os novos valores já pesavam na carteira de quem se dirigia a um posto de combustível.

Portugal e outros quatro países pedem a Bruxelas a criação de um imposto extraordinário sobre os lucros das petrolíferas.
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Lusa /

Imprensa revela que EUA e Irão receberam proposta internacional de cessar-fogo

O Irão e os Estados Unidos receberam no domingo uma proposta preliminar que prevê um cessar-fogo de 45 dias e a reabertura do Estreito de Ormuz disseram dois altos funcionários de países do Médio Oriente à Associated Press.

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As fontes não foram identificadas. 

A primeira notícia sobre a mesma proposta foi noticiada hoje pelo portal de notícias norte-americano Axios.  

De acordo com a Associated Press, a proposta partiu de mediadores egípcios, paquistaneses e turcos envolvidos no processo que pretende interromper os combates, afirmaram os dois responsáveis.

As duas fontes disseram que o prazo de 45 dias pode ser suficiente para que as negociações venham a alcançar um cessar-fogo permanente.

O Irão e os Estados Unidos ainda não responderam à proposta, comunicada no domingo à noite ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, e ao enviado norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, disseram os mesmos responsáveis.

O Irão declarou que vai continuar a lutar até receber reparações financeiras e a promessa de que o país não vai ser novamente atacado.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear pontes e centrais elétricas iranianas esta semana caso não venha a ser adotado um acordo sobre a navegação no Estreito de Ormuz.

Mais de 1.900 pessoas foram mortas no Irão desde o início da guerra, mas as autoridades de Teerão não atualizam o número de vítimas há vários dias.

No Líbano, país invadido por Israel por via terrestre, mais de 1.400 pessoas foram mortas e um milhão de civis foram obrigados a deslocar-se dos locais de residência por causa da guerra.

Onze soldados israelitas morreram no Líbano em combates contra o Hezbollah (Partido de Deus), grupo xiita apoiado pelo Irão.

Nos países árabes do Golfo e na Cisjordânia ocupada, morreram mais de duas dezenas de pessoas, e foram registadas 19 mortes em Israel.

Pelo menos 13 militares norte-americanos foram mortos desde 28 de fevereiro, data do início da guerra.

 

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RTP /

Responsável da organização de inteligência da Guarda Revolucionária do Irão morto em ataque

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Ataques aéreos conjuntos entre os EUA e Israel mataram o chefe dos serviços de informação da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) esta segunda-feira.

"O comandante-geral Majid Khademi, o poderoso e altamente instruído chefe da Organização de Inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, tornou-se um mártir no ataque terrorista criminoso perpetrado pelo inimigo americano-sionista (...) ao amanhecer desta manhã", revelou a Guarda Revolucionária do Irão numa publicação no seu canal de Telegram.
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RTP /

Petroleiro de propriedade japonesa atravessa o Estreito de Ormuz

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Uma empresa de navegação japonesa informou esta segunda-feira que um petroleiro de bandeira indiana, pertencente a uma das suas subsidiárias, atravessou o estreito de Ormuz e está a caminho da Índia.

Uma porta-voz da Mitsui O.S.K. Lines disse à AFP que o Green Asha – um petroleiro de gás de petróleo liquefeito – atravessou o estreito.

“Tanto a tripulação como a carga estão em segurança”, afirmou.

A embarcação foi o terceiro navio ligado ao Japão a transitar pelo Estreito de Ormuz.
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Irão analisa proposta de paz, mas não está aberto a "cessar-fogo temporário"

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O Irão não vai reabrir o estreito de Ormuz em troca de um "cessar-fogo temporário", disse um alto responsável iraniano à Reuters esta segunda-feira, acrescentando que Teerão considera que Washington não está preparado para um cessar-fogo permanente.

O responsável confirmou que o Irão recebeu a proposta do Paquistão para um cessar-fogo imediato e está a analisá-la, acrescentando que Teerão não aceita ser pressionado para aceitar prazos e tomar uma decisão.
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Norte de Israel
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Míssil iraniano destrói edifício e provoca dois mortos em Haifa

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Duas pessoas foram encontradas mortas nos escombros de um edifício em Haifa, no norte de Israel, atingido por um míssil iraniano no domingo, disseram bombeiros e equipas de resgate esta segunda-feira, enquanto as buscas por duas pessoas desaparecidas continuavam.

Os socorristas "encontraram duas pessoas presas sob os escombros, sem sinais vitais", disse um porta-voz.

"As operações de resgate continuam neste momento para tentar encontrar outras duas pessoas que ainda estão detidas ou incomunicáveis", acrescentou.
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RTP /

Destroços de drone provocam um ferido em Abu Dhabi

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Destroços de drones intercetados pelas defesas aéreas numa zona industrial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, feriram uma pessoa, informou esta segunda-feira o serviço de imprensa de Abu Dhabi.

Um cidadão ganês ficou ferido no incidente, que ocorreu na zona de Musaffah, disseram as autoridades à emissora X.

No emirado de Fujairah, as autoridades relataram "um incidente envolvendo um drone que atingiu um edifício pertencente à empresa de telecomunicações Du", sem feridos.

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos tinha anteriormente reportado vários ataques com mísseis e drones contra o país.

No domingo, o porto de Khor Fakkan, na costa leste, junto à entrada do estreito de Ormuz, foi alvo de um ataque, ferindo quatro pessoas.
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Irão executa homem condenado por ligações a Israel e aos Estados Unidos

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O Irão executou na segunda-feira um homem condenado por agir em nome de Israel e dos Estados Unidos durante uma onda de protestos antigovernamentais no início deste ano, anunciou o poder judicial.

"Ali Fahim, um dos elementos inimigos envolvidos nos distúrbios terroristas (...) foi enforcado depois de o Supremo Tribunal (...) ter confirmado a sentença", informou o site Mizan Online, do poder judicial.

Esta é a mais recente execução relacionada com os protestos que eclodiram no Irão no final de Dezembro contra o aumento do custo de vida, antes de se intensificarem em manifestações antigovernamentais, que atingiram o auge a 8 e 9 de janeiro.

Ali Fahim foi julgado por participar em ações contra o Irão em nome do "regime sionista e dos Estados Unidos", bem como por entrar numa instalação militar para apreender armas.
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Mais dois navios de GPL com bandeira indiana deixam o Golfo

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Mais dois navios-tanque de gás de petróleo liquefeito (GPL) com bandeira indiana, Green Asha e Green Sanvi, deixaram o Golfo transportando o combustível para a nação sul-asiática, de acordo com dados de rastreio de navios da LSEG e da Kpler.

Um terceiro navio, o Jag Vikram, ainda está a oeste do Estreito de Ormuz, mostraram os dados. A guerra entre os EUA e Israel contra o Irão praticamente paralisou a navegação pelo estreito, mas o Irão afirma que "embarcações não hostis" podem transitar pela via navegável se coordenarem com as autoridades iranianas.

Os navios Green Asha e Green Sanvi atravessaram a zona do Golfo e encontram-se no Estreito de Ormuz Oriental, segundo dados divulgados, elevando para oito o número total de navios de transporte de GPL com bandeira indiana que atravessaram o Estreito. A Índia está gradualmente a retirar as suas cargas de GPL retidas do estreito, tendo já chegado à Índia os navios Shivalik, Nanda Devi, Pine Gas, Jag Vasant, BW Elmand e BW Tyr.

A Índia, o segundo maior importador mundial de GPL, enfrenta a sua pior crise de gás em décadas, com o governo a reduzir o fornecimento às indústrias de forma a proteger as famílias de qualquer escassez de gás de cozinha.

O país consumiu 33,15 milhões de toneladas métricas de GPL, ou gás de cozinha, no ano passado, com as importações a representarem cerca de 60% da procura. Cerca de 90% destas importações vieram do Médio Oriente. A Índia também está a carregar GPL nos seus navios vazios encalhados no Golfo.
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OMS denuncia 92 ataques contra instalações de saúde no Líbano

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou hoje que, desde 28 de fevereiro, foram registados 92 ataques contra instalações de saúde, veículos e pessoal médico no Líbano, provocando um total de 53 mortos e 137 feridos.

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"Esses atos não se podem tornar a nova normalidade", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sua conta na rede social X (antigo Twitter), após denunciar o ataque mais recente, ocorrido próximo ao Hospital Universitário Rafik Hariri, o maior centro médico público do Líbano, que provocou quatro mortos e 39 feridos.

A OMS alertou que, no final de março, a média era de dois ataques por dia, com cinco casos apenas no dia 28 de março, afetando instalações em Kfar Tibnit, Ghandouriyeh, Zawtar Al Gharbiyeh, Kfar Dajal e Jezzine, num total de nove pessoas mortas.

"À medida que Israel expande suas operações militares, apelo a todas as partes para que cumpram suas responsabilidades perante o direito internacional humanitário e garantam a proteção das instalações de saúde, dos profissionais de saúde e dos pacientes", apelou o diretor-geral da OMS.

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Brent avança 0,70% após novo ultimato de Trump a Teerão para reabrir Estreito de Ormuz

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O barril de petróleo Brent para entrega em junho subiu hoje 0,70 %, mantendo-se abaixo dos 110 dólares, após uma nova ameaça de Donald Trump ao Irão se não reabrir o Estreito de Ormuz até terça-feira.

De acordo com dados de mercado recolhidos pela agência EFE, às 6:h5 em Lisboa, o Brent subia 0,70%, para 109,73 dólares por barril no mercado de futuros de Londres. 

O Presidente dos Estados Unidos lançou no domingo um novo ultimato ao Irão para que abra a passagem aos navios no Estreito de Ormuz até às 20h00 de terça-feira, dia 07, em Washington (00h00 TMG de quarta-feira), sob pena de atacar as centrais elétricas e as pontes do país e de o país ser submetido ao "inferno".
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Atacar alvos civis constituiria "crimes de guerra", afirma o Irão após ameaças de Trump

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O Irão alertou esta segunda-feira para a possibilidade de "crimes de guerra" depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter ameaçado atacar infraestruturas civis no país em breve, mais de um mês após o início da guerra.

"O presidente dos EUA, como autoridade máxima do seu país, ameaçou publicamente cometer crimes de guerra", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi, responsável pelos assuntos jurídicos e internacionais, à agência X.
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Ataques entre Israel, Irão e Líbano

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No Líbano, um ataque israelita fez três mortos. O bombardeamento aéreo atingiu um edifício de habitação, nos arredores de Beirute. Um responsável das forças libanesas, um partido cristão oposto ao Hezbollah pró-iraniano, terá morrido neste ataque.

O Irão continua a atacar Israel. Um míssil iraniano atingiu um prédio residencial perto de Haifa, causando, pelo menos, 9 feridos. Há 4 pessoas desaparecidas, enquanto as buscas tentam encontrar sobreviventes nos escombros do edifício de cinco andares que colapsou.

Os Estados Unidos dizem que já resgataram o segundo piloto do caça norte-americano abatido no Irão. Uma informação desmentida pelos iranianos.

A Guarda Revolucionária Islâmica divulgou imagens com as aeronaves norte-americanas abatidas.

Donald Trump promete "o inferno" se não houver acordo de paz até amanhã.

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Associação de transporte de mercadorias reúne-se hoje com o Ministro das Infraestruturas

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O objetivo da ANTRAM é pedir um reforço dos apoios face ao aumento dos combustíveis. 

Na semana passada, a associação alertou para o facto das empresas viverem um momento de desespero devido à escalada dos preços dos combustíveis.
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Preço dos combustíveis volta a aumentar

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O gasóleo fica mais caro 8 cêntimos e a gasolina aumenta 3 cêntimos e meio.
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Preços do petróleo abriram acima dos 110 dólares por barril

Os preços do petróleo abriram em alta no domingo, com as duas variedades principais do `ouro negro` a situarem-se acima dos 110 dólares por barril, num mercado impulsionado pela guerra no Médio Oriente.

Foto: Reuters

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Por volta das 22:45, o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos, para entrega em maio subia 2,89%, para 114,76 dólares, enquanto o Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, com vencimento em junho, ganhava 2,04%, para 111,26 dólares.

Poucos minutos após o início das negociações, o WTI subiu até aos 115,48 dólares, valor perto do seu pico, de 119,48 dólares, desde o início da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha dado no sábado 48 horas ao Irão para chegar a um acordo ou reabrir o estreito de Ormuz, dizendo que, caso não o faça, vai fazer cair o inferno sobre o país do golfo Pérsico.

Entretanto, Trump adiou o prazo por 24 horas, estando agora marcado para terça-feira, às 20:00, hora de Washington (01:00 de quarta-feira em Lisboa).

O estreito de Ormuz, uma passagem estratégica do mercado mundial de hidrocarbonetos, os elementos base do petróleo e do gás natural, encontra-se quase totalmente fechado desde o início da guerra.

As perturbações nos fluxos de petróleo e gás natural duram há mais de um mês e já provocaram uma subida acentuada dos preços da gasolina e do gasóleo em muitos países, e até mesmo escassez.

A guerra atualmente em curso no Médio Oriente foi desencadeada em 28 de fevereiro por ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, tendo Teerão retaliado com ataques contra o território israelita e os países do Golfo que albergam bases norte-americanas.

Vários líderes do Irão, incluindo o seu líder supremo, o aiatola Ali Khamenei, foram mortos nestes ataques aéreos.

O movimento islamista Hezbollah, do Líbano, entrou no conflito em 02 de março para vingar a morte de Ali Khamenei. Israel respondeu com ataques aéreos de grande envergadura em todo o Líbano e uma ofensiva terrestre no sul do país.

Milhares de pessoas morreram desde o início da guerra na região, sobretudo no Irão e no Líbano.

Donald Trump ameaça há vários dias transformar o Irão num "inferno", bem como devolver aquele país à "Idade da Pedra".

No domingo, ameaçou que atacará "centrais elétricas" e "pontes" do Irão.

"Terça-feira será o Dia da Central Elétrica e o Dia da Ponte, tudo em um, no Irão. Não haverá nada igual! Abram o raio do estreito, malditos loucos, ou vão viver no inferno", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

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Guerra no Médio Oriente. Trump alarga prazo do ultimato ao Irão

O presidente dos EUA voltou a emitir um aviso severo ao Irão, exigindo a reabertura imediata do Estreito de Ormuz, mas alargou o prazo do ultimato.

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Donald Trump afirmou que, se a via marítima não for aberta, o Irão enfrentará ataques massivos a centrais elétricas e pontes.

Este domingo o presidente celebrou o resgate bem sucedido do piloto que estava desaparecido, mas as autoridades do Irão afirmam que foi um fracasso.
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