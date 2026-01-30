Donald Trump processa fisco dos EUA devido a declarações fiscais

O Presidente dos Estados Unidos recusou-se sempre a publicar as próprias declarações de rendimentos, contrariando uma longa tradição dos antecessores.

Na queixa que apresentou na quinta-feira com dois filhos - a título privado e não como Presidente - afirma que a administração fiscal não conseguiu proteger a privacidade ao permitir que um funcionário de uma empresa subcontratada do fisco tornasse pública a declaração através dos meios de comunicação social.

O funcionário, Charles Littlejohn, foi condenado em janeiro de 2024 a cinco anos de prisão por este caso.

Mas os advogados de Donald Trump consideram que o fisco norte-americano, o IRS, e o Tesouro dos Estados Unidos, as duas instituições visadas na queixa, "tinham a obrigação de proteger" a declaração de rendimentos do Presidente, mas "falharam em tomar as medidas de proteção obrigatórias".

Ao fazê-lo, consideram os advogados, o fisco causou "prejuízos financeiros e à sua reputação, uma humilhação pública" e "prejudicou a imagem pública do Presidente Trump".

A queixa menciona as informações divulgadas na altura pelo New York Times. Em setembro de 2020, o jornal afirmou que Donald Trump pagou apenas 750 dólares (628 euros) em impostos federais em 2016 e 2017, e nenhum nos 10 dos 15 anos anteriores, devido, em particular, a importantes declarações de prejuízos das empresas que detinha.

Esta não é a primeira vez que Donald Trump pede uma indemnização por danos a uma agência ou ministério do Governo federal que dirige.

Em outubro, os advogados do dirigente reclamaram cerca de 230 milhões de dólares (192 milhões de euros) do Departamento da Justiça para compensar antigas investigações criminais federais contra Trump.