Donald Trump promete investigar fugas de informação sobre Manchester

Christopher Marques - RTP 25 Mai, 2017, 16:33 / atualizado em 25 Mai, 2017, 16:47 | Mundo

A reação de Donald Trump chegou depois das 15h30, já o Presidente norte-americano tinha chegado à cimeira da NATO. Num comunicado publicado pela Casa Branca, o Presidente classifica o problema como “profundamente preocupante” e uma “grave ameaça” à segurança dos EUA.



“Peço ao Departamento de Justiça e às restantes agências relevantes que avancem com uma investigação completa sobre este assunto”, reage o líder norte-americano. Trump defende ainda que eventuais culpados devem ser punidos de acordo com a legislação em vigor.

Troca de informação suspensa

A reação de Donald Trump surge longas horas depois de, ao início da manhã, a BBC ter revelado que a Polícia de Manchester tinha suspendido a troca de informação sobre o atentado com as agências norte-americanas.



A decisão das autoridades britânicas surgiu depois de o jornal The New York Times ter publicado as fotografias da bomba usada por Salman Abedi no ataque da última segunda-feira. Já anteriormente, a imprensa norte-americana tinha revelado o nome do atacante antes deste ser anunciado pelas autoridades policiais.