Mais duas detenções relacionadas com atentado de Manchester

A polícia britânica prossegue com as investigações, procurando conhecer de forma detalhada os passos dados por Salman Abedi e os seus antecedentes. Afinal, continua por descobrir quem fabricou a bomba que explodiu junto à Arena de Manchester na noite de segunda-feira. As autoridades temem que o fabricante continue a monte.



As autoridades britânicas têm atualmente oito pessoas detidas, depois das duas detenções realizadas esta manhã em Manchester. Entre os detidos está Ismail Abedi, o irmão do atacante.



Para além das detenções concretizadas em território britânico, o pai e o irmão mais novo do bombista-suicida de Manchester terão sido detidos por uma milícia em Tripoli, por suspeitas de ligação ao autoproclamado Estado Islâmico. As autoridades líbias alegam que o irmão mais novo de Salman, Hashem Abedi, tinha conhecimento do ataque.



A pista líbia é precisamente uma das que é seguida pela polícia britânica. Abedi tinha viajado para a Libia na semana passada, alegadamente para visitar os seus familiares. O jornal The Guardian refere no entanto que há suspeitas que não era esse o único objetivo da visita e que haveria também “objetivos nefastos”.



O jornal alemão Der Tagesspiegel indica esta manhã que Abedi chegou à cidade alemã de Dusseldorf a 18 de maio, poucos dias antes do ataque. Fontes citadas pelo jornal germânico indicam que Abedi voou desde a Líbia para a Alemanha, tendo feito escala em Praga. Seguiu depois para Manchester.



As autoridades alemãs investigam eventuais ligações de Abedi a extremistas alemães, não sendo ainda claro quando tempo o atacante de Manchester permaneceu em território alemão, Na quarta-feira, a polícia britânica tinha já revelado que estava a investigar a pista de uma “rede” terrorista estar relacionada com o atentado suicida.

Vítimas identificadas



Atualmente, as autoridades britânicas já concluíram o processo de identificação das 22 vítimas mortais do ataque. No entanto, nem todas as identidades foram já tornadas públicas.



A explosão de segunda-feira ocorreu na Manchester Arena, no fim de um concerto da artista norte-americana Ariana Grande. O ataque provocou a morte de 22 pessoas, tendo ferido outras 64. A maioria das vítimas são crianças e jovens.



A responsabilidade do ataque é atribuída pela polícia a Salman Abedi. Abedi tinha 22 anos, nasceu no Reino Unido e é filho de pais líbios, tendo morrido no ataque. O atentado foi já reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, apesar de não haver confirmação oficial do papel que a organização terrorista terá tido no ataque.