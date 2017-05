Vinte e três feridos do ataque de Manchester permanecem nos cuidados intensivos

Christopher Marques - RTP 25 Mai, 2017, 12:48 / atualizado em 25 Mai, 2017, 13:02 | Mundo

A polícia britânica considera que a investigação está a avançar de forma rápida. Na comunicação feita ao fim da manhã desta quinta-feira, o responsável pela Polícia de Manchester indicou que as oito detenções realizadas são “significantes” no âmbito da caça à rede que será responsável pelo ataque à Arena de Manchester.



Ian Hopkins indicou ainda que a divulgação pela imprensa norte-americana das fotografias da bomba provocou angústia junto das famílias das vítimas. Esta fuga de informação motivou já um protesto por parte da polícia que, segundo a BBC, suspendeu a partilha de informações sobre o atentado com as agências norte-americanas.



A própria primeira-ministra britânica já anunciou que confrontará diretamente Donald Trump e que insistirá quanto à necessidade de as informações trocadas entre os dois países se manterem confidenciais.



Na comunicação aos jornalistas, a polícia de Manchester indicou ainda que o alerta que motivou uma operação esta manhã em Hulme poderá não estar diretamente relacionado com o ataque suicida de segunda-feira.



Para além da declaração da polícia de Manchester, as autoridades de saúde fizeram o ponto da situação quanto ao número de feridos. Ao todo, o atentado provocou 116 feridos, sendo que 23 permanecem nos cuidados intensivos.

Vítimas identificadas



As autoridades britânicas já concluíram o processo de identificação das 22 vítimas mortais do ataque. No entanto, nem todas as identidades foram já tornadas públicas.



A explosão de segunda-feira ocorreu na Manchester Arena, no fim de um concerto da artista norte-americana Ariana Grande. O ataque provocou a morte de 22 pessoas, tendo ferido outras 116. A maioria das vítimas são crianças e jovens.



A responsabilidade do ataque é atribuída pela polícia a Salman Abedi. Abedi tinha 22 anos, nasceu no Reino Unido e é filho de pais líbios, tendo morrido no ataque. O atentado foi já reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, apesar de não haver confirmação oficial do papel que a organização terrorista terá tido no ataque.