Falso alarme: Equipa de inativação de explosivos em colégio de Manchester

RTP 25 Mai, 2017, 11:06 / atualizado em 25 Mai, 2017, 11:44 | Mundo

As primeiras informações apontavam para um alerta num colégio de Trafford. Dados depois corrigidos pela polícia, com a indicação de que a situação em causa estava centrada numa rua em Hulme.



Um alerta provocado por um pacote suspeito.



Há momentos as autoridades anunciaram no Twitter que a situação está resolvida e que se terá tratado de um falso alarme.



Pedem ainda desculpa "por qualquer confusão".



UPDATE - This incident has now been deemed safe and the cordon has been removed. Apologies for any confusion. pic.twitter.com/xdE9jqODeN — G M Police (@gmpolice) 25 de maio de 2017

The police helicopter is roaring overhead as police stand guard at the cordon and a bomb disposal squad arrive at the scene pic.twitter.com/yVANWMteAk — Chris Slater (@chrisslaterMEN) 25 de maio de 2017

De acordo com a BBC várias estradas à volta do local foram bloqueadas.Imagens divulgadas no Twitter do local mostravam a meio da manhã a operação que estava em curso.