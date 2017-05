Fugas de informação sobre Manchester causam tensão entre Reino Unido e Estados Unidos

Christopher Marques - RTP 25 Mai, 2017, 10:30 / atualizado em 25 Mai, 2017, 11:55 | Mundo

A decisão das autoridades britânicas resume bem o nível de apreensão perante as fugas de informação que têm chegado, através das autoridades norte-americanas, à imprensa mundial.



A televisão pública britânica avança que a polícia espera retomar a troca de informações com Washington em breve, mas que está atualmente indignada com a conduta do outro lado do Atlântico.



Ao jornal The Guardian, fontes do Governo britânico indicam que Downing Street não é responsável por esta decisão, sublinhando que esta é uma decisão independente e tomada pela própria polícia. O diário britânico entende que a troca de informação com Washington não está proibida mas é claro que o próprio Governo está também indignado.



A primeira-ministra britânica confirmou esta manhã que irá abordar o assunto com o próprio Donald Trump ainda esta quinta-feira. Theresa May irá encontrar-se com o Presidente dos Estados Unidos nas próximas horas em Bruxelas, onde decorre a cimeira da NATO.



"Explicarei de forma clara ao Presidente Trump que a informação partilhada entre as nossas agências deve manter-se confidencial”, afirmou a chefe do Governo britânico. Theresa May anunciou ainda que o nível da ameaça terrorista se manterá como “crítico”, o nível mais elevado. A chefe do Governo britânico pede aos cidadãos britânicos para que se mantenham vigilantes.



As fugas de informação para a imprensa norte-americana têm sido frequentes nos últimos dias. A paciência britânica terá chegado ao fim com a divulgação pelo The New York Times das fotografias da bomba que explodiu na Arena de Manchester.





Foto: The New York Times



Ainda antes da divulgação das fotos, a ministra britânica do Interior tinha criticado os Estados Unidos por ter sido divulgado o nome do atacante antes do anúncio da polícia. “Ficou muito claro com os nossos parceiros que isto não pode acontecer novamente”, afirmou Amber Rudd, num comentário que acabou por não ter efeito.



A divulgação de informação confidencial pela imprensa norte-americana não é, no entanto, novidade. O responsável pela polícia de Londres quando ocorreram os atentados de 7 de julho de 2005 indica agora que também a sua investigação foi prejudicada com fugas de informação com origem nos Estados Unidos.