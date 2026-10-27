Donald Trump promete que não irá rebatizar o rio Mississippi

Num comício de campanha para as eleições legislativas de novembro que realizou no estado do Mississippi, Trump afirmou que, no contexto das tensões da sua Administração com os dois países vizinhos, alterou o nome, em documentos federais, de ambas as formações geográficas para Golfo da América e Lago da América e, mais uma vez, sugeriu a possibilidade de mudar o nome do Oceano Atlântico.

"Estou a pensar no Oceano Atlântico. Vamos chamá-lo de Oceano Americano. Acho que a Europa vai adorar", afirmou. "Prometo. O rio Mississippi; não vou mudar o nome do Mississippi", acrescentou, rindo, perante milhares de participantes na localidade de Corinth.

"Conseguem imaginar, senhoras e senhores? `Tenho o prazer de anunciar que vamos mudar o nome do...` Oh, em que estado estamos? Oh, estamos no Mississippi. Estou numa situação complicada", brincou o magnata nova-iorquino.

Trump, que se tem envolvido profundamente nas eleições legislativas, participando em um ou mais comícios diários devido aos maus resultados dos republicanos em várias sondagens, já tinha afirmado noutros eventos de campanha que não tencionava mudar o nome do rio dos Estados Unidos com o maior caudal.

As sondagens apontam para que os republicanos, afetados pelo aumento do custo de vida, pela impopularidade de Trump e pela guerra contra o Irão, percam o escasso controlo da Câmara dos Representantes nas eleições intercalares de 03 de novembro, nas quais os democratas poderão também disputar o Senado.

As eleições irão renovar os 435 lugares da Câmara dos Representantes e um terço do Senado.