Donald Trump quer ir à convenção republicana em Milwaukee

Donald Trump está agora em New Jersey. O jacto privado do ex-Presidente norte-americano aterrou no aeroporto Internacional Newark Liberty pouco depois da meia-noite deste domingo.

Chegou cerca de seis horas depois do atentado.



No vídeo publicado por um dos assessores, é possível ver Donald Trump a sair do jato já recuperado do grave susto que teve na Pensilvânia.



Trump ainda pretende ir à convenção republicana na próxima semana, no Wisconsin, durante a qual deverá ser oficialmente nomeado candidato da direita à Casa Branca, anunciou hoje a sua equipa.



"O presidente Trump está bem" e "espera juntar-se a todos vós em Milwaukee", no Wisconsin, onde será realizada a convenção, entre segunda e quinta-feira, anunciaram a sua equipa de campanha e o Partido Republicano num comunicado de imprensa.