Donald Trump sobre Greta Thunberg: Parece muito feliz

“Vocês roubaram os meus sonhos e a minha infância com as vossas palavras vazias”, declarou Greta Thunberg enquanto se dirigia aos líderes mundiais presentes na cimeira do clima. “As pessoas estão a sofrer, estão a morrer e os nossos ecossistemas estão a entrar em colapso”.



“Estamos no início de uma extinção em massa e vocês só falam sobre dinheiro e contos de fadas sobre o eterno crescimento económico. Como se atrevem?”, questionou.



“Vocês estão a falhar-nos, mas os jovens estão a começar a entender a vossa traição. Os olhos de todas as gerações futuras estão em vós. E se escolherem continuar a falhar-nos, nunca iremos perdoar-vos”, garantiu.



Horas depois, Donald Trump partilhou no Twitter o vídeo da ativista sueca. “Parece uma rapariga muito feliz com um brilhante e maravilhoso futuro pela frente. Que bom de se ver!”, escreveu o Presidente dos EUA, apesar de, no vídeo, a jovem admitir estar “zangada e triste”.





She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019





A ativista sueca de 16 anos tornou-se conhecida em 2018, ao criar um movimento global de greves escolares semanais contra as alterações climáticas, e desde então a sua popularidade não parou de aumentar.

No mesmo dia, tornou-se viral um vídeo em que, nas instalações da ONU em Nova Iorque, Greta Thunberg se cruza com Donald Trump e parece fazer um ar de desagrado para com o Presidente norte-americano.“A ideia de cortar as emissões de carbono em metade dentro de dez anos apenas nos dá uma hipótese de 50 por cento de nos mantermos abaixo de 1.5 graus celsius, e mantém-se o risco de desencadear reações irreversíveis”, explicou a ativista durante o discurso de segunda-feira na ONU.“É aqui, neste momento, que desenhamos a linha., concluiu.