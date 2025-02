Donald Trump. Ucrânia "pode esquecer" adesão à NATO

", disse Donald Trump.O presidente confirmou ainda que o seu homólogo ucraniano,, referindo-se ao texto sobre exploração de minérios, terras raras, petróleo e gás ucranianos, cujos termos foram duramente negociados por Kiev nas ultimas semanas.Trump afirmou que "o acordo que estamos a fazer traz-nos [aos EUA] uma grande riqueza". "Recebemos de volta o dinheiro que gastámos e esperamos poder resolver isto", afirmou, mantendo que "os contribuintes não devem pagar a conta" do dinheiro que os Estados Unidos deram à Ucrânia desde a invasão da Rússia.

Um valor que, afirma Trump, ronda os 350 mil milhões de dólares, mas que alguns organismos internacionais, como o Instituto para a Economia Mundial de Kiel, estimam que o valor ronde os 120 mil milhões de dólares.







"O mais importante é que vamos fazer um acordo com a Rússia e a Ucrânia para pararem de matar pessoas", acrescentou, referindo-se às negociações iniciadas em Riade na semana passada, entre delefações americana e russa, sem a presença nem de europeus nem de ucranianos.





Outra consequência do acordo sobre minerais e terras raras, sugeriu o líder dos EUA, será a "segurança automática" que a presença de empresas americanas trará à Ucrânia, porque "ninguém se vai meter com as pessoas quando lá estivermos".





Um dos pontos da proposta inicial daquele acordo relacionava-se com garantias de segurança exigidas por Kiev aos EUA, face a uma eventual ameaça russa, mas o texto final apenas menciona essa cláusula de forma genérica , sem compromissos, algo que continua a preocupar o presidente ucraniano.

Esta quarta-feira, Zelensky afirmou que "não teremos uma paz realmente justa" sem garantias de segurança, acrescentando que "".Trump confirmou esta tarde aos jornalistas que não oferecerá garantias "por aí além" de segurança à Ucrânia, antes de passar a responsabilidade para a União Europeia.

"Vamos fazer com que a Europa o faça, porque... estamos a falar da Europa, é vizinha [da Ucrânia], mas iremos garantir que tudo corre bem" adiantou o presidente norte-americano.





Na eventualidade de um cessar-fogo, diversos países europeus já se disponibilizaram para colocar na Ucrânia soldados da paz, com os EUA a garantirem que não irão participar nessa força.





A Rússia já disse por seu lado que não quer a presença de soldados da NATO tão perto das suas fronteiras, pelo que este deverá ser uma das questões mais difíceis de negociar para as tréguas.

Putin, "um tipo muito inteligente"

Sobre as negociações sobre a guerra, iniciadas com o presidente russo, Vladimir Putin, que têm decorrido sem a participação europeia ou sequer ucraniana, Trump disse que aquele "é um tipo muito inteligente, uma pessoa muito astuta"."Já lidei com algumas pessoas muito más, mas vou dizer-vos que,, quando fui eleito, falámos e acho que vamos chegar a um acordo", afirmou.Trump mostrou-se convicto de que, se ele não tivesse sido eleito, "ele [Putin] teria simplesmente continuado a avançar sobre a Ucrânia"."Durante esse tempo, muitas pessoas seriam mortas", acrescentou.