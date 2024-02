Donald Trump vence convenção republicana no Nevada

Trump conseguiu 97,6% dos votos e garantiu assim o apoio dos 26 delegados do Nevada, num modelo de escolha presencial e mais informal em que contou apenas com a oposição de Ryan Binkley, um quase desconhecido pastor do estado do Texas (centro-sul), que obteve 2,4%.

Os meios de comunicação social norte-americanos anunciaram a vitória de Trump apenas uma hora depois do encerramento das assembleias de voto no Nevada, às 3h00 desta sexta-feira em Lisboa.

Para conseguir a nomeação, o empresário de 77 anos tem de conseguir o apoio de 1.215 delegados estaduais, algo que poderá conseguir a 5 de março, dia conhecido como "Super-terça-feira", devido às eleições primárias num grande número de estados.

Os delegados são membros do partido, ativistas e funcionários eleitos que votam nas convenções nacionais do partido para selecionar formalmente o candidato às presidenciais.

A outra candidata principal, a antiga embaixadora norte-americana junto da ONU Nikki Haley, optou por não participar no "caucus" do Nevada, advogando que o processo eleitoral foi alvo de manipulação para beneficiar Donald Trump.