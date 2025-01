Doze palestinianos mortos em ataques israelitas na Faixa de Gaza

Um ataque atingiu uma casa na área de Jabaliya, no norte de Gaza, a parte mais isolada e fortemente destruída do território, onde Israel tem levado a cabo uma grande operação desde o início de outubro.

O ministério da Saúde de Gaza disse que sete pessoas foram mortas, incluindo uma mulher e quatro crianças, e pelo menos uma dúzia de outras pessoas ficaram feridas.

Outro ataque durante a noite no campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza, matou uma mulher e uma criança, de acordo com o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, que recebeu os corpos.

"Está a celebrar? Aproveite enquanto morremos. Há um ano e meio que estamos a morrer", afirmou um homem que carregava o corpo de uma criança por entre as luzes a piscar dos veículos de emergência.

Os militares israelitas disseram que militantes dispararam foguetes contra Israel a partir da área de Bureij durante a noite e que suas forças responderam com um ataque contra um deles. Os militares também emitiram ordens de evacuação para a área.

Um terceiro ataque na cidade de Khan Younis, no sul, matou três pessoas, segundo o Hospital Nasser e o Hospital Europeu, que recebeu os corpos.

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel em 07 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 250. Cerca de 100 reféns ainda estão detidos em Gaza, sendo que se acreditqa que pelo menos um terço esteja morto.

A ofensiva aérea e terrestre de Israel matou mais de 45 mil palestinianos, segundo o ministério da Saúde de Gaza, que acrescenta que as mulheres e crianças representam mais de metade dos mortos, mas nada diz sobre quantos mortos são militantes do Hamas.

Os militares israelitas afirmam que os ataques visam apenas militantes e culpam o Hamas pelas mortes de civis porque os seus combatentes operam em áreas residenciais densas. O exército afirma ter matado 17 mil militantes, sem fornecer provas.

A guerra causou destruição generalizada e deslocou cerca de 90% da população de Gaza, de 2,3 milhões de habitantes, muitos deles várias vezes.