`Drone` abatido perto do aeroporto de Bagdade

As autoridades iraquianas informaram que um `drone` foi hoje abatido perto do Aeroporto Internacional de Bagdade, contíguo a uma base militar que alberga conselheiros norte-americanos.

"Um pequeno `drone` foi abatido (...) nos arredores do Aeroporto Internacional de Bagdade, sem relatos de vítimas ou danos materiais", afirmaram em comunicado as forças de segurança iraquianas.

No aeroporto da capital iraquiana chegaram a estar estacionadas tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos durante a intervenção militar no país do Golfo Pérsico.

