`Drone` abatido perto do aeroporto de Bagdade

"Um pequeno `drone` foi abatido (...) nos arredores do Aeroporto Internacional de Bagdade, sem relatos de vítimas ou danos materiais", afirmaram em comunicado as forças de segurança iraquianas.

No aeroporto da capital iraquiana chegaram a estar estacionadas tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos durante a intervenção militar no país do Golfo Pérsico.