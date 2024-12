Drones avistados nos EUA não representam perigo para a segurança

no espaço aéreo de Nova Jérsia e de outros Estados do nordeste”, afirmaram a polícia federal, o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Defesa e a FAA (autoridade reguladora da aviação norte-americana) num comunicado conjunto.O documento acrescenta que, “depois de analisar cuidadosamente os dados técnicos e as informações fornecidas por cidadãos preocupados, acreditamos que os avistamentos até à data incluem uma combinação decomerciais legais,de amadores ede aplicação da lei, bem como planadores, helicópteros e estrelas erradamente identificados como”.



Os objetos voadores começaram a ser observados no Estado de Nova Jérsia em meados de novembro, e espalharam-se nos últimos dias para Maryland, Massachusetts e outros estados.

Segundo um funcionário do FBI, citado pela Reuters,, e todos os grandes avistamentos relatados de asa fixa até agora envolveram aeronaves tripuladas.Um funcionário dos EUA, falando sob condição de anonimato, revelou que os, embora não estivesse claro quando eles estariam operacionais.Estes, que têm sido avistados há várias semanas no nordeste do país, suscitaram preocupações entre os residentes locais sobre um possível envolvimento estrangeiro e levaram a acusações de um alegado encobrimento por parte do governo dos EUA.Vídeos de luzes no céu estão a circular nas redes sociais e alguns políticos republicanos mencionaram, sem os fundamentar, ameaças de Estados estrangeiros.Há um ano e meio, os Estados Unidos abateram um balão da China, que alegaram estar a realizar operações de espionagem, mas Pequim contestou.

Trump quer mais explicações

Na segunda-feira, o porta-voz da Casa Branca garantiu que. No entanto, o Presidente eleito, Donald Trump, quer mais informações obre este fenómeno misterioso, que tem sido objeto de muitos comentários nas redes sociais.“O governo sabe o que está a acontecer”, disse o republicano, que vai tomar posse a 20 de janeiro, durante uma conferência de imprensa na sua residência na Florida.O Presidente eleito revelou ainda que, por precaução, não iria ao seu campo de golfe de Bedminster, no leste de Nova Iorque, no próximo fim de semana, alegando que osestavam “muito perto” da zona.Mas, o porta-voz da Casa Branca salientou que este campo de golfe já estava sujeito a uma proibição de sobrevoo.”, seja para lazer, para atividades económicas ou para operações de aplicação da lei, acrescentou John Kirby.

O porta-voz especificou ainda que as aeronaves vistas no nordeste do país eram drones, aviões, helicópteros e até “estrelas” confundidas com drones, insistindo que as autoridades “não detetaram qualquer anomalia ou risco de segurança”.





c/agências