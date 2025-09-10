pulse-iconDireto

Drones russos entraram no espaço aéreo polaco. A situação ao minuto

por Joana Raposo Santos - RTP

Vários mísseis e drones russos foram lançados para o espaço aéreo ucraniano durante a madrugada desta quarta-feira, dirigindo-se a regiões do centro e oeste do país. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pelo menos oito drones russos foram apontados para a Polónia, que acabou por abatê-los. O presidente polaco decidiu convocar uma reunião do Conselho de Segurança Nacional no prazo de 48 horas. Acompanhamos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos.

Foto: Kacper Pempel - Reuters

por RTP

MNE lituano alerta que ninguém na NATO está seguro

As incursões de drones da Rússia nos espaços aéreos de membros da NATO correm o risco de escalar para a "troca de uso de poder militar uns contra os outros", alertou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Kestutis Budrys, em entrevista à Reuters.

"Ninguém está seguro aqui, ninguém está seguro na região, ninguém está seguro na Europa e dentro da aliança, porque esses incidentes estão muito próximos das situações em que tudo vai escalar", disse Budrys.

"Temos um grande interesse - provavelmente o maior e mais forte - em evitar estes cenários... Cenários como os que estamos a ter em algumas situações em que trocamos a utilização do poder militar uns contra os outros", acrescentou.
por RTP

Diplomata diz que Polónia não deu provas da existência de drones russos

Um diplomata russo citado pela agêndia de notícias RIA disse esta quarta-feira que a Polónia não deu nenhuma prova de que os drones abatidos fossem de origem russa.

"Consideramos que as acusações são infundadas. Não foram apresentadas provas de que estes drones são de origem russa", afirmou Andrey Ordash, encarregado de negócios da Rússia na Polónia.
por RTP

Varsóvia pede à NATO que ative o artigo 4.º

A Polónia pediu à NATO para ativar o artigo 4.º do Tratado do Atlântico, que prevê consultas entre aliados em caso de ameaça a um dos seus membros.

As conversações com os aliados "neste preciso momento estão a tomar a forma de um pedido formal para ativar o artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte", declarou o primeiro-ministro Donald Tusk perante o Parlamento.
por RTP

NATO está em estreito contacto com a Polónia e outros aliados

A NATO disse há momentos estar em estreito contacto com a Polónia e outros aliados sobre os drones que entraram no espaço aéreo polaco durante um ataque russo no oeste da Ucrânia.

Um porta-voz da NATO acrescentou que foi a primeira vez que os seus aviões se envolveram em potenciais ameaças no espaço aéreo aliado.
por Lusa

França e Itália condenam entrada de drones russos na Polónia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, António Tajani, condenaram hoje a entrada no espaço aéreo da Polónia de dezenas de `drones` russos durante um ataque à Ucrânia.

"A incursão de drones russos no espaço aéreo polaco durante um ataque liderado pela Rússia à Ucrânia é simplesmente inaceitável", declarou Emmanuel Macron na rede social X.

"Peço à Rússia que ponha fim a esta corrida precipitada (...) Não faremos concessões à segurança dos Aliados", acrescentou, especificando que se reunirá "em breve" com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, condenou "a violação do território polaco por drones russos, descrevendo-a como um "ato grave e inaceitável" numa publicação na rede social X.

"Este é um ataque à segurança de toda a área euro-atlântica", escreveu Tajani, manifestando a "total solidariedade" da Itália para com a Polónia, "um país amigo e aliado".

"Qualquer provocação deve ser rejeitada firme e unidamente pela Europa", acrescentou.

por RTP

Bielorrússia abateu drones que se extraviaram durante o ataque

A Bielorrússia disse esta quarta-feira ter abatido alguns drones que se extraviaram devido a interferências eletrónicas durante uma troca de ataques entre a Rússia e a Ucrânia. Minsk informou a Polónia e a Lituânia da aproximação dos drones.

A declaração do chefe do Estado-Maior General da Bielorrússia, Pavel Muraveiko, não referiu a que lado pertenciam os drones que se extraviaram.

"Durante a troca de ataques noturnos de veículos aéreos não tripulados entre a Federação Russa e a Ucrânia, as Forças de Defesa Aérea e os meios da República da Bielorrússia em serviço seguiram continuamente os aparelhos que perderam o rasto", disse Muraveiko num comunicado.

"Alguns dos drones perdidos foram destruídos pelas Forças de Defesa Aérea do nosso país sobre o território da república", disse, acrescentando que a Polónia e a Lituânia foram informadas da aproximação dos drones.
por Lusa

Von der Leyen denuncia "violação sem precedentes" do espaço aéreo da Polónia

A presidente da Comissão Europeia denunciou hoje, no discurso sobre o Estado da União, a "imprudente violação sem precedentes" de drones russos no espaço aéreo polaco, manifestando "total solidariedade" da UE com a Polónia.

"Hoje vimos uma imprudente violação sem precedentes do espaço aéreo da Polónia e da Europa [...]. A Europa manifesta total solidariedade com a Polónia", declarou Ursula von der Leyen.

por Lusa

Forças Armadas polacas anunciam fim da operação contra invasão de drones "hostis"

As Forças Armadas polacas anunciaram hoje o fim das operações de interceção de drones "hostis", que invadiram esta madrugada o espaço aéreo polaco durante um ataque russo à vizinha Ucrânia.

"As operações da aviação polaca e aliada relacionadas com as violações do espaço aéreo polaco estão concluídas", anunciou o Comando Operacional das Forças Armadas polacas, que agradeceu aos aliados da NATO, e particularmente à força aérea holandesa, pelo "apoio" na resposta uma incursão "sem precedentes", qualificada por Varsóvia como "ato de agressão".

O Comando Operacional das Forças Armadas polacas anunciou na sua conta na rede social X que abateu alguns dos "drones" que invadiram o seu espaço aéreo e que iniciou "imediatamente os procedimentos defensivos".

"As forças polacas e aliadas monitorizaram dezenas de objetos por radar e, considerando aqueles que poderiam representar uma ameaça, o Comandante Operacional das Forças Armadas Polacas decidiu neutralizá-los", indicou o comando.

A mesma mensagem do comando destaca que a invasão do espaço aéreo polaco constituiu "uma violação sem precedentes" contra um país que faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês).

Numa publicação anterior, o Comando Operacional informou que o espaço aéreo polaco foi "repetidamente violado por objetos do tipo drone", lançados pela Federação russa contra alvos em território ucraniano durante a madrugada de hoje.

O comando polaco mencionou que as áreas ameaçadas foram as províncias orientais de Podlaquia, Mazóvia e Lublin, e convidou a população a "ficar em casa" durante o desenrolar das operações militares.

O ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, também anunciou que a aviação disparou contra "objetos hostis", após "violações" do espaço aéreo da Polónia durante um ataque russo na região oeste da Ucrânia.

"Os caças [polacos] utilizaram as armas contra os objetos hostis. Estamos em contacto permanente com o comando da NATO", indicou o ministro numa mensagem na rede social X.

O dispositivo da Força Aérea polaca e da NATO foi colocado em alerta esta madrugada para garantir a segurança do espaço aéreo da Polónia, depois da Força Aérea da Ucrânia ter alertado que drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia, membro da Aliança Atlântica.

Também o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, fez saber através da rede social X "a operação" estava em curso "na sequência de múltiplas violações do espaço aéreo polaco. O exército utilizou armas contra esses objetos".

O principal aeroporto de Varsóvia, Chopin, foi fechado, de acordo com o portal na internet da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), devido a "uma atividade militar imprevista relacionada com a segurança do Estado".

Em agosto, Varsóvia enviou uma nota de protesto a Moscovo na sequência da queda e explosão de um drone no leste do país, classificando o incidente como uma "provocação deliberada".

O Presidente polaco, Karol Nawrocki, considerou na terça-feira que Vladimir Putin está pronto para invadir outros países depois da Ucrânia, durante uma visita de Estado à Finlândia.

"Enquanto esperamos, é claro, por uma paz duradoura, uma paz permanente, que é necessária para as nossas regiões, pensamos que Vladimir Putin está pronto para invadir também outros países", declarou o Presidente nacionalista polaco, recentemente eleito.

por Lusa

Suécia, Noruega e Letónia consideram inaceitável violação russa do espaço aéreo polaco

Os Governos da Suécia, Noruega e Letónia consideraram hoje inaceitável a violação do espaço aéreo polaco pela Rússia e manifestaram o seu apoio à Polónia, sublinhando que os aliados "devem trabalhar em conjunto".

"A violação russa do espaço aéreo polaco esta noite é inaceitável. A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia representa uma ameaça à segurança de toda a Europa", disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na rede social X.

A Polónia, segundo Kristersson, "tem todo o direito de defender o seu espaço aéreo".

As Forças Armadas polacas declaram que durante um ataque russo à Ucrânia, na madrugada de hoje, dezenas de drones russos entraram no espaço aéreo polaco, obrigando as suas defesas a neutralizar alguns destes.

"Oferecemos o nosso total apoio, enquanto aliados da NATO e membros da União Europeia (UE). A Suécia e a Polónia mantêm-se unidas no seu apoio à Ucrânia", acrescentou Kristersson.

O Presidente da Letónia, Edgars Rinkevics, fez uma declaração semelhante, expressando o "total apoio e solidariedade" do seu país à Polónia.

De acordo com Rinkevics, o que aconteceu durante a madrugada é um "claro testemunho" de que a agressão russa na Ucrânia os afeta diretamente e que devem ser tomadas as medidas adequadas.

"Os aliados estão e devem continuar a trabalhar em conjunto", afirmou também no X.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Espen Barth Eide, acrescentou na mesma plataforma que a violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia é "profundamente preocupante".

"Saúdo a estreita coordenação entre as autoridades polacas e a NATO. A Noruega reafirma o seu forte apoio à nossa aliada Polónia e o nosso compromisso mútuo com a segurança europeia", concluiu o líder norueguês.

As Forças Armadas polacas afirmaram que abateram alguns dos drones que invadiram o seu espaço aéreo e que iniciou "imediatamente os procedimentos defensivos".

"As forças polacas e aliadas monitorizaram dezenas de objetos por radar e, considerando aqueles que poderiam representar uma ameaça, o Comandante Operacional das Forças Armadas polacas decidiu neutralizá-los", indicou o comando.

O dispositivo da Força Aérea polaca e da NATO foi colocado em alerta esta madrugada para garantir a segurança do espaço aéreo da Polónia, depois da Força Aérea da Ucrânia ter alertado que drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia, membro da Aliança Atlântica.

 

por Lusa

Violação russa do espaço aéreo polaco foi intencional e a "mais grave", diz UE

A alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros considerou hoje que na última noite ocorreu a "violação mais grave" do espaço aéreo da União Europeia (UE) e disse que "foi intencional".

"Na última noite, na Polónia, assistimos à mais séria violação do espaço aéreo da UE pela Rússia desde que a guerra [na Ucrânia], começou", escreveu Kaja Kallas nas redes sociais, acrescentando que "foi intencional, não foi acidental".

A alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança disse que está em contacto com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e com as autoridades polacas, expressando "total solidariedade" à Polónia.

"A guerra da Rússia está a escalar, não está para acabar", comentou a ex-primeira-ministra da Estónia, apelando a mais apoio para a Ucrânia e a um reforço considerável das capacidades militares e securitárias da União Europeia.

por Lusa

Costa preocupado com "violação inaceitável" do espaço aéreo polaco pela Rússia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, classificou hoje como uma "violação inaceitável" a invasão do espaço aéreo polaco pela Rússia e advertiu que é uma "recordação gritante" da necessidade de reforçar a segurança da União Europeia (UE).

"Os acontecimentos da última noite são uma recordação gritante de que a segurança de um é a segurança de todos", escreveu António Costa nas redes sociais, expressando "total solidariedade" para com a Polónia depois de uma "violação inaceitável da Rússia do espaço aéreo".

O ex-primeiro-ministro de Portugal acrescentou que as violações dos territórios dos países da UE representam uma "ameaça direta à segurança de todos os europeus e às infraestruturas críticas".

"A Polónia tem o direito de tomar as medidas necessárias para defender a sua soberania", completou António Costa.

 

por Lusa

Zelensky alerta que ataque contra a Polónia abriu precedente perigoso

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o lançamento noturno de pelo menos oito drones de ataque russos em direção à Polónia abriu um precedente extremamente perigoso para a Europa.

Zelensky disse, através das redes sociais, que não se tratou de um incidente isolado com um aparelho aéreo não tripulado frisando que se tratou sim do lançamento de, pelo menos, oito drones de ataque. 

"Isto é um precedente extremamente perigoso para a Europa", acrescentou o Presidente da Ucrânia, apelando a uma resposta firme dos países do ocidente.

Para o chefe de Estado da Ucrânia, Moscovo ultrapassa sempre os "limites do possível" e, se não receber uma resposta forte, disse, passa para o próximo nível, agravando a situação.

Segundo o Presidente ucraniano, a Rússia utilizou hoje mais de 40 mísseis balísticos e de cruzeiro e 415 drones no último ataque contra a Ucrânia, "que se estendeu à Polónia".

De acordo com a Força Aérea Ucraniana, as defesas aéreas conseguiram neutralizar 386 drones e 27 mísseis sobre território ucraniano. 

Na Ucrânia, nas últimas horas, 16 drones e 21 mísseis não puderam ser intercetados e atingiram 17 locais diferentes.

Uma pessoa morreu na região de Jitomir, no centro da Ucrânia, na sequência do último ataque russo.

Em Varsóvia, o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, acusou a Rússia de "provocação em grande escala", após a entrada de drones russos no espaço aéreo da Polónia.

Donald Tusk disse que durante a noite de hoje, a Polónia sofreu a violação do seu espaço aéreo por um número significativo de aparelhos aéreos não tripulados (drones russos).

por Lusa

Tusk acusa Rússia de provocação de grande escala após envio de drones contra a Polónia

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, acusou a Rússia de "provocação em grande escala", após a entrada de drones russos no espaço aéreo da Polónia.

Donald Tusk disse que durante a noite de hoje, a Polónia sofreu a violação do seu espaço aéreo por um número significativo de aparelhos aéreos não tripulados (drones russos).

Para o chefe do Governo de Varsóvia tratou-se de "uma provocação em grande escala".

A Polónia, país com fronteiras com a Rússia e com a Ucrânia, é membro da Aliança Atlântica e da União Europeia.

Nas últimas horas, a Polónia já tinha denunciado como um "ato de agressão" anunciando que tinha abatido "objetos hostis" no espaço aéreo durante um ataque russo à Ucrânia, o primeiro do país membro da NATO desde o início do conflito.

As Forças Armadas da Polónia anunciaram também o envio de aviões polacos e de aliados.

"As aeronaves usaram as armas contra objetos hostis", disse o ministro da Defesa polaco, Wladysla Kosiniak-Kamysz, numa mensagem difundida através das redes sociais.

O ministro da Defesa referiu ainda que estava em contacto permanente com o comando da NATO.

O Aeroporto de Varsóvia suspendeu os voos durante várias horas, alegando o encerramento do espaço aéreo devido a operações militares.

União Europeia já afirmou que os drones podem ter sido lançados intencionalmente.

A responsável pela política externa da União Europeia, Kaja Kallas, declarou que os primeiros indícios sugerem que o incidente com os drones foi intencional.

Kallas afirmou que se tratou da mais grave violação do espaço aéreo europeu por parte da Rússia desde o início da guerra da Ucrânia.

A principal responsável pela diplomacia da União Europeia afirmou estar em contacto com a NATO e com o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco.

 

 

 

por RTP

Zelensky diz que pelo menos oito drones russos visaram a Polónia durante ataque noturno

State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

Vários mísseis e drones russos foram lançados para o espaço aéreo ucraniano durante a madrugada desta quarta-feira, dirigindo-se a várias regiões do centro e oeste do país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que pelo menos oito drones russos foram apontados para a Polónia.

O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrí Yermak, escreveu nas suas redes sociais que a Rússia estava a atacar com "muitos mísseis", além de drones.

A Polónia abateu os drones que entraram no seu espaço aéreo durante o ataque russo no oeste da Ucrânia, classificando a incursão como "um ato de agressão".

"Hoje houve mais um passo na escalada - 'shaheds' russo-iranianos operaram no espaço aéreo da Polónia, no espaço aéreo da NATO", escreveu Zelensky na rede social X, referindo-se aos drones iranianos amplamente utilizados pela Rússia.

"Não foi apenas um 'shahed' que pode ser chamado de acidente. Pelo menos oito drones de ataque apontados para a Polónia", acrescentou.

No total, cerca de 415 drones e mais de 40 mísseis foram utilizados no ataque à Ucrânia, que se estendeu por 15 regiões ucranianas, matou uma pessoa na região de Zhytomyr e feriu outras três na região de Khmelnytskyi, segundo Zelensky.
Mísseis "chegarão ainda mais ao interior da Europa"

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrí Sibiga, atribuiu o facto de o ataque russo ter afetado diretamente a Polónia ao "crescente sentimento de impunidade" do presidente russo, Vladimir Putin, por não ter sido punido pela comunidade internacional por escaladas anteriores.

"Putin simplesmente continua a escalar, expandindo a sua guerra, testando o Ocidente", escreveu Sibiga na rede social X.

O chefe da diplomacia ucraniana acrescentou que "uma resposta fraca" a este ataque incitará a Rússia a continuar a expandir a guerra. Sibiga escreveu que "os mísseis e drones russos chegarão ainda mais ao interior da Europa".

O ministro ucraniano pediu, como Kiev já fez em ocasiões anteriores em que drones russos caíram em território romeno ou polaco, que os países situados a oeste da Ucrânia utilizem as suas defesas aéreas para intercetar drones e mísseis que sobrevoem o oeste da Ucrânia.

c/ agências

por RTP

Forças Armadas polacas anunciam abate de "drones" que invadiram espaço aéreo polaco

Reuters

O Comando Operacional das Forças Armadas polacas anunciou hoje na sua conta na rede social X que abateu alguns dos "drones" que invadiram o seu espaço aéreo e que iniciou "imediatamente os procedimentos defensivos".

"As forças polacas e aliadas monitorizaram dezenas de objetos por radar e, considerando aqueles que poderiam representar uma ameaça, o Comandante Operacional das Forças Armadas Polacas decidiu neutralizá-los", indicou o comando.

Além disso, a mesma fonte especificou que "alguns dos drones" que invadiram o espaço aéreo polaco foram abatidos e "estão a ser envidados esforços para localizar os possíveis locais de impacto desses objetos".

A mesma mensagem o comando destaca que o fato é "uma violação sem precedentes do espaço aéreo polaco por drones", país que faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês).

Numa publicação anterior, o Comando Operacional informou que o espaço aéreo polaco foi "repetidamente violado por objetos do tipo drone", lançados pela Federação russa contra alvos em território ucraniano durante a madrugada de hoje.

O comando polaco mencionou que as áreas ameaçadas foram as províncias orientais de Podlaquia, Mazóvia e Lublin, e convidou a população a "ficar em casa" durante o desenrolar das operações militares.

O ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, também anunciou que a aviação disparou contra "objetos hostis", após "violações" do espaço aéreo da Polónia durante um ataque russo na região oeste da Ucrânia.

"Os caças [polacos] utilizaram as armas contra os objetos hostis. Estamos em contacto permanente com o comando da NATO", indicou o ministro numa mensagem na rede social X.

O dispositivo da Força Aérea polaca e da NATO foi colocado em alerta esta madrugada para garantir a segurança do espaço aéreo da Polónia, depois da Força Aérea da Ucrânia ter alertado que drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia, membro da Aliança Atlântica.

Também o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, fez saber através da rede social X "a operação" estava em curso "na sequência de múltiplas violações do espaço aéreo polaco. O exército utilizou armas contra esses objetos".

O principal aeroporto de Varsóvia, Chopin, foi fechado, de acordo com o portal na internet da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), devido a "uma atividade militar imprevista relacionada com a segurança do Estado".

Em agosto, Varsóvia enviou uma nota de protesto a Moscovo na sequência da queda e explosão de um drone no leste do país, classificando o incidente como uma "provocação deliberada".

O Presidente polaco, Karol Nawrocki, considerou na terça-feira que Vladimir Putin está pronto para invadir outros países depois da Ucrânia, durante uma visita de Estado à Finlândia.

"Enquanto esperamos, é claro, por uma paz duradoura, uma paz permanente, que é necessária para as nossas regiões, pensamos que Vladimir Putin está pronto para invadir também outros países", declarou o Presidente nacionalista polaco, recentemente eleito.

 

c/Lusa

