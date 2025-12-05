Drones sobrevoam base nuclear francesa em Île Longue

Ao todo, segundo a agência France-Presse, foram cinco os drones detetados sobre a instalação militar, situada junto à localidade de Rade de Brest, tendo sido acionado de imediato um dispositivo anti-drones e operações de busca. O batalhão de fuzileiros navais, responsável pela proteção da base, efetuou vários disparos para neutralizar os aparelhos, segundo a mesma fonte.





Contactadas pela AFP, a entidade Marítima do Atlântico e o Ministério Público de França não comentaram o incidente.





Os sobrevoos de drones nesta zona restrita não são inéditos, tendo sido registado um episodio idêntico na noite de 17 para 18 de novembro, com a sinalização de um voo sobre a península de Crozon, onde se localiza Île Longue, embora sem atingir a área militar.





Considerada o santuário da dissuasão nuclear francesa, a base é protegida por 120 gendarmes marítimos, em coordenação com os fuzileiros navais. É ali que se realiza a manutenção dos quatro SNLE franceses, dos quais pelo menos um permanece sempre em missão no mar para garantir a capacidade de dissuasão.





Nos últimos meses, os alertas de drones têm aumentado em aeroportos e locais sensíveis na Europa do Norte, incluindo instalações militares.





Os líderes europeus suspeitam da mão de Moscovo por trás destas ações.