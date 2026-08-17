Duas crianças de Gaza já estão em Portugal para receberem tratamentos médicos

Duas crianças de Gaza já estão em Portugal para receberem tratamentos médicos

São duas meninas, Malak, de 7 anos, e Dima, de 16 anos, que ficaram amputadas. Chegaram esta segunda-feira ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Dawoud Abu Alkas - Reuters

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As duas raparigas vão ser tratadas em Portugal em duas unidades de saúde. Chegaram acompanhadas pelas mães e deverão ficar no país durante seis meses. 

Ambas tiveram uma das pernas amputadas devido à guerra em Gaza.

As menores chegaram através da organização HEAL Palestine, que refere que "Portugal abriu uma porta que poucos países estiveram dispostos a abrir".

A iniciativa parte dambém da Parents for Peace (PfP) e Grupo de Apoio a Refugiados Palestinianos - Portugal (GARPP).
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