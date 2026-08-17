Mundo
Guerra no Médio Oriente
Duas crianças de Gaza já estão em Portugal para receberem tratamentos médicos
São duas meninas, Malak, de 7 anos, e Dima, de 16 anos, que ficaram amputadas. Chegaram esta segunda-feira ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.
As duas raparigas vão ser tratadas em Portugal em duas unidades de saúde. Chegaram acompanhadas pelas mães e deverão ficar no país durante seis meses.
Ambas tiveram uma das pernas amputadas devido à guerra em Gaza.
As menores chegaram através da organização HEAL Palestine, que refere que "Portugal abriu uma porta que poucos países estiveram dispostos a abrir".
A iniciativa parte dambém da Parents for Peace (PfP) e Grupo de Apoio a Refugiados Palestinianos - Portugal (GARPP).