Duas crianças de Gaza já estão em Portugal para receberem tratamentos médicos





Ambas tiveram uma das pernas amputadas devido à guerra em Gaza.





As menores chegaram através da organização HEAL Palestine, que refere que "Portugal abriu uma porta que poucos países estiveram dispostos a abrir".





A iniciativa parte dambém da Parents for Peace (PfP) e Grupo de Apoio a Refugiados Palestinianos - Portugal (GARPP).

As duas raparigas vão ser tratadas em Portugal em duas unidades de saúde. Chegaram acompanhadas pelas mães e deverão ficar no país durante seis meses.