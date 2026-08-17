Duas crianças de Gaza recebem tratamentos médicos em Portugal

As duas raparigas vão ser tratadas em Portugal em duas unidades de saúde. Chegaram acompanhadas pelas mães e deverão ficar no país durante seis meses.



Ambas tiveram uma das pernas amputadas devido à guerra em Gaza. Ambas tiveram uma das pernas amputadas devido à guerra em Gaza.

As despesas de tratamento serão suportadas pelas unidades hospitalares privadas.





As menores chegaram através da organização HEAL Palestine, que refere que "Portugal abriu uma porta que poucos países estiveram dispostos a abrir".





A iniciativa parte dambém da Parents for Peace (PfP) e do Grupo de Apoio a Refugiados Palestinianos - Portugal (GARPP).





Em comunicado, a Embaixada do Estado da Palestina em Portugal expressou o seu "profundo apreço e gratidão" a Portugal pelo acolhimento das duas crianças.





"Este gesto humanitário tem um significado profundo para o povo palestiniano", sublinha a representação diplomática, adiantando que Malak e Dima "estão entre os milhares de crianças em Gaza que sofreram quase dois anos de bombardeamentos implacáveis, assinatos, deslocações e destruição das suas casas e famílias".





A Embaixada agradece ainda às organizações Heal Palestine e Parents for Peace, mas também aos hospitais e equipas médicas portuguesas que "abriram as suas portas" às duas meninas.





"Esperamos sinceramente que esta iniciativa abra caminho para que mais crianças palestinianas de Gaza recebam os cuidados médicos de que tanto necessitam", vincou.





O comunicado expressa ainda o desejo de que "o exemplo de Portugal inspire a continuidade da ação internacional para proteger as crianças de Gaza e defender o seu direito fundamental à vida e a um futuro".





Desde o ano passado, na sequência do reconhecimento do Estado palestiniano por Portugal, a 21 de setembro de 2025, que a representação diplomática da Palestina no país tem estatuto de Embaixada.