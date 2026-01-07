Duas pessoas detidas por comemorarem captura de Maduro

As duas pessoas foram detidas na segunda-feira ao abrigo da lei de estado de exceção, decretada no sábado após o ataque, que prevê penas de prisão para qualquer tipo de comemoração da operação americana na Venezuela.

"Estamos à espera para ver se eles serão levados a tribunal", disse à agência de notícia francesa, AFP, o advogado Gonzalo Himiob, da ONG Foro Penal, que defende prisioneiros políticos.

"São agricultores muito modestos", adiantaram. Trtam-se de dois irmãos, de 64 e 65 anos, que vivem na localidade de Rio Negro, no estado de Mérida (oeste).

"Eles estavam embriagados e saíram para frente da sua casa para comemorarem" o fato "de terem capturado Maduro", precisou o advogado.

"Dispararam alguns tiros para o ar com as armas que normalmente se guardam nas explorações e propriedades rurais, brincando com os seus vizinhos que são partidários do poder", e que os denunciaram às autoridades, indicou Himiob.

Estas são as primeiras detenções sob o governo de Delcy Rodriguez, a presidente interina que sucedeu a Maduro.

Nenhuma manifestação ou expressão pública de apoio à incursão militar dos Estados Unidos foi registada até agora no país.

O medo reina desde que protestos espontâneos contra a reeleição contestada de Maduro, em 2024, resultaram na prisão de 2.400 pessoas e 28 mortes, bem como nas semanas e meses que se seguiram à perseguição sistemática, segundo várias ONG, de opositores. Perseguição que continua, segundo uma missão da ONU.