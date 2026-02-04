Duas pessoas mortas em ataque aéreo russo em Dnipropetrovsk

"Uma mulher de 68 anos e um homem de 38 foram mortos", disse o chefe da administração regional de Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, na plataforma de mensagens Telegram.

Na direção contrária, o Ministério da Defesa russo disse hoje que as defesas aéreas abateram 24 drones ucranianos sobre quatro regiões da Rússia durante a noite.

Quase metade dos drones, 11, foram abatidos sobre a região fronteiriça de Bryansk, e outros oito sobre Belgorod, declarou o comando militar russo, também no Telegram.

Mais cinco drones foram neutralizados nas regiões de Rostov e Astrakhan.

As autoridades de aviação ordenaram o encerramento temporário dos aeroportos de Volgogrado e Saratov.

Nos últimos dias, o número de ataques ucranianos contra zonas de retaguarda russas diminuiu consideravelmente: entre 31 de janeiro e 02 de fevereiro, foram abatidos uma média de cerca de 25 drones por dia, enquanto a 26 de janeiro foram destruídos 106 e, a 04 de janeiro, cerca de 400, segundo dados do Ministério da Defesa russo.

Na terça-feira a Rússia registou o menor número de ataques nas últimas semanas: apenas dez drones foram intercetados durante a noite.

Pelo contrário, também na terça-feira, a empresa do setor energético ucraniana DTEK disse que os ataques russos realizados contra o setor energético da Ucrânia foram "os mais poderosos" de 2026, acrescentando que as suas centrais foram "gravemente danificadas".

"Durante a noite, a Rússia lançou o seu ataque mais poderoso contra o setor energético desde o início do ano", declarou a empresa privada no Telegram, dando conta de que centrais elétricas e centrais termoelétricas foram atingidas em Kiev, Kharkiv (nordeste), Odessa (sul) e Dnipro (centro-leste).

A Rússia lançou cerca de 450 drones de longo alcance e 70 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia num grande ataque durante a noite, disse hoje o presidente ucraniano.

Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de preferir continuar os ataques à Ucrânia em vez de procurar uma solução diplomática, após mais de 1.100 casas terem ficado sem aquecimento, em Kiev, numa grande ofensiva noturna.

Os negociadores da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos deverão realizar hoje a segunda ronda de negociações trilaterais nos Emirados Árabes Unidos, negociações que começaram no mês passado na capital do país, Abu Dhabi.

Em janeiro, os bombardeamentos russos provocaram cortes de energia sem precedentes em Kiev, desde o início da invasão russa em grande escala, em 24 de fevereiro de 2022.