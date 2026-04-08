Duas semanas de cessar-fogo. Trump aceita "suspender bombardeamentos e ataques" se Estreito de Ormuz abrir "de imediato"

Trump publica declaração oficial de Teerão sobre cessar-fogo
Israel atacado três vezes, incluindo Jerusalém e Telavive
O Kuwait e os Emirados Árabes Unidos informaram que estavam a trabalhar para intercetar ameaças de drones e mísseis.
O Ministério do Interior do Bahrein informou que as sirenes estavam a soar e recomendou que os residentes procurassem abrigo, enquanto a Defesa Civil da Arábia Saudita emitiu um alerta antecipado sobre um possível perigo na província central de Al-Kharj.
Contratos de futuros em Wall Street avançam em alta
Cerca das 19:00 horas de Nova Iorque (24:00 horas de Lisboa), os futuros do Dow Jones Industrial Average valorizavam 2,07%, os do S&P500 avançavam 2,08% e os do Nasdaq subiam 2,33%.
Em quase todos os dias mais recentes, a praça bolsista registava oscilações ligeiras, tendencialmente em baixa, depois de Trump ter ameaçado destruir centrais elétricas e pontes no Irão se Teerão não reabrisse o Estreito de Ormuz até às 20:00 horas de terça-feira em Nova Iorque (01:00 de quarta-feira em Lisboa).
Lusa
Kuwait. Forças de defesa detetam ataques de mísseis e drones
Defesa Civil saudita emite alerta para perigo potencial
Qatar interceta mísseis iranianos
Bolsas de Seul e de Tóquio disparam na abertura após o anúncio de cessar-fogo
Por volta das 00h07 GMT, na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subia 4,11% para 55.618 pontos, enquanto em Seul, o índice Kospi ganhava 5,33% para 5.787 pontos, depois de ter chegado a subir mais de 6%.
PM Paquistão. Cessar-fogo aplica-se "em todo o lado", incluindo no Líbano
Iraque congratula-se com cessar-fogo EUA-Irão
“Ao reafirmar o seu apoio aos esforços regionais e internacionais para conter as crises e priorizar o diálogo e a diplomacia, o ministério sublinha a necessidade de total compromisso com o cessar-fogo e de abstenção de qualquer escalada”, declarou.
Ao longo da guerra, o Iraque sofreu ataques de grupos pró-Irão contra interesses dos EUA, bem como ataques israelitas e americanos contra combatentes ligados a Teerão.
O Irão atacou também grupos armados da oposição curda no norte do Iraque.
Avisos de aproximação de mísseis iranianos soam em Israel após anúncio do acordo
Minutos antes, Donald Trump tinha anunciado que aceitava suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, desde que Teerão abrisse o Estreito de Ormuz de "imediato", num "cessar-fogo bilateral" e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz "viável".
Petróleo: Preço do WTI cai quase 18% após anúncio de cessar-fogo no Irão
Antes da abertura dos mercados asiáticos, por volta das 23h30 GMT, o seu preço tinha caído 17,64% para 93,03 dólares.
O preço do WTI tinha subido aproximadamente 70% desde o início do conflito, a 28 de fevereiro.
Casa Branca. Negociações presenciais ainda estão a ser definidas
"Há discussões sobre conversas presenciais, mas nada está definido até que seja anunciado pelo presidente ou pela Casa Branca", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à CNN.
Espera-se que o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, o seu genro, Jared Kushner, e o vice-presidente, JD Vance, compareçam.
Responsável norte-americano. Forças armadas dos EUA suspenderam ataques aéreos dentro do Irão
O que incluem os 10 pontos pretendidos por Teerão
O plano, publicado pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional, inclui "o princípio da não agressão, a manutenção do controlo iraniano sobre o Estreito de Ormuz, a aceitação do enriquecimento, o levantamento de todas as sanções primárias e o levantamento de todas as sanções secundárias", informaram a televisão estatal iraniana e a agência noticiosa Mehr.
- “Passagem controlada pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as forças armadas iranianas, o que concederia ao Irão uma posição económica e geopolítica única”,
- “a necessidade de pôr fim à guerra contra todos os elementos do eixo da resistência”,
- “a retirada das forças de combate dos EUA de todas as bases e pontos de implantação na região”,
- “o estabelecimento de um protocolo de trânsito seguro no Estreito de Ormuz de forma a garantir a supremacia do Irão de acordo com o protocolo acordado”,
- “o pagamento integral dos danos causados ao Irão, de acordo com as estimativas”,
- “o levantamento de todas as sanções primárias e secundárias e das resoluções do Conselho de Governadores e do Conselho de Segurança”,
- “a libertação de todos os ativos e propriedades iranianos congelados no estrangeiro”,
- “e, finalmente, a ratificação de todas estas questões numa resolução vinculativa do Conselho de Segurança”.
MNE do Irão. Trânsito seguro através do Estreito de Ormuz será possível durante duas semanas em coordenação com as forças armadas iranianas
Conselho de Segurança do Irão clama vitória e diz que EUA aceitou plano de 10 pontos
"Parabenizamos o povo iraniano por esta vitória e reiteramos que, até que os detalhes finais da vitória sejam definidos, as autoridades e os cidadãos devem permanecer unidos e firmes", declarou o Conselho.
Media iranianos. Teerão só aceita fim da guerra quando 10 pontos forem finalizados
Casa Branca confirma anúncio de Trump
🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026
Intervenção de última hora da China junto do Irão terá sido crucial para Teerão aceitar proposta
Israel também concordou com um cessar-fogo temporário, diz responsável da Casa Branca
Israel também concordou em suspender a sua campanha de bombardeamentos enquanto as negociações prosseguem, disse o responsável.
Irão. Barril do WTI caiu perto de 7%
Trump aceita "suspender bombardeamentos e ataques por duas semanas" se Irão abrir imediatamente o Estreito de Ormuz
🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026
Zelenskyy. Conselho de Segurança da ONU deve agir em relação ao Estreito de Ormuz
“Ninguém deveria ter permissão para bloquear rotas marítimas tão importantes a nível global ou prejudicar a segurança de dezenas de nações através de ataques terroristas contra a liberdade de navegação”, afirmou Volodomyr Zelenskyy numa longa publicação no X.
Embaixador iraniano no Paquistão. Foi dado "um passo em frente"
Na etapa seguinte, o respeito e a cortesia devem ser substituídos pela retórica e pela redundância.
Fiquem atentos...", escreveu.
As of now, a step forward from critical, sensitive stage ...— Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026
In the next stage, respect and comity should be replaced by rethorics and redundancy.
Stay more tuned... https://t.co/jSbUBXYEbl
Egito e Paquistão discutem esforços para "entendimentos" sobre cessar-fogo
O Paquistão e o Egipto emergiram como intermediários importantes, com Islamabad a acolher recentemente uma reunião para discutir a desescalada regional e as propostas para reabrir o Estreito de Ormuz.
Complexo petroquímico iraniano atingido por ataque aéreo
O diretor de relações públicas da Companhia Petroquímica Amir Kabir, em Mahshahr, afirmou que uma unidade do complexo foi atacada, segundo a agência de notícias Mehr. O ataque aéreo ocorreu pouco antes da meia-noite e não fez vítimas, disse o vice-governador da província do Khuzistão à agência.
Quatro pessoas ficaram feridas após queda de destroços no Catar
O Ministério do Interior do Catar informou esta terça-feira que quatro pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas após a queda de destroços sobre uma casa na zona de Muraikh, na sequência da interceção de mísseis iranianos.
"Não existe nenhum objetivo militar que justifique a destruição em larga escala", diz Guterres
Numa publicação na rede social X, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que "não existe nenhum objetivo militar que justifique a destruição em larga escala das infraestruturas de uma sociedade ou a imposição deliberada de sofrimento à população civil".
There is no military objective that justifies the wholesale destruction of a society's infrastructure or the deliberate infliction of suffering on civilian populations.— António Guterres (@antonioguterres) April 7, 2026
Israel lamenta "danos colaterais" a uma sinagoga em ataque a Teerão
O exército de Israel lamentou hoje os "danos colaterais" causados a uma sinagoga em Teerão, na noite passada, uma vez que o ataque na capital iraniana visava um comandante do exército do Irão.
"O ataque era dirigido a um alto comando militar das forças armadas do regime, não contra um lugar de culto", reforçou Israel.
A sinagoga acabou em ruínas na capital de um país sobretudo islâmico, estimando-se em nove mil os judeus a viver no Irão.
O judaísmo é uma das religiões minoritárias reconhecidas no Irão, que possui uma pequena comunidade judaica, mas muitos daqueles crentes fugiram do país após a Revolução Islâmica de 1979, que instaurou o atual regime xiita conservador.
O Shargh descreve que o edifício de culto era "um dos locais de encontro e celebração mais importantes para os judeus de Khorasan", referindo-se à região de Khorasan, no leste do país.
Irão ameaça privar os EUA e os seus aliados de petróleo e gás natural durante vários anos
Países do Golfo trabalham para intercetar mísseis e drones
Os Emirados Árabes Unidos disseram que os sons altos ouvidos em todo o país foram o resultado de operações em curso contra as ameaças. O Qatar afirmou ter intercetado com sucesso um ataque de míssil direcionado ao seu território. O Bahrein acionou sirenes, alertando os civis para que procurassem abrigo.
Cinco explosões foram ouvidas no centro de Bagdade
Cinco explosões foram ouvidas na noite desta terça-feira no centro de Bagdade, onde se situa a embaixada dos EUA, segundo jornalistas da AFP.
Trump diz estar em "negociações acaloradas" com o Irão
O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão em "negociações acaloradas" sobre a guerra com o Irão, recusando-se a dar detalhes sobre as conversações.
EUA bombardearam ilha de Kharg
Ao longo do dia, Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irão. Um dos alvo foi a ilha de Kharg, bombardeada pelas forças americanas.
Dia particularmente intenso de ataques contra o Irao
No dia em que expira o prazo dado por Donald Trump ao Irão para um acordo, os EUA e Israel lançaram vários ataques contra o Irão.
Várias explosões em Doha
Explosões foram ouvidas na noite de terça-feira na capital do Catar, Doha, segundo jornalistas da AFP, enquanto os Emirados Árabes Unidos relataram que as suas defesas aéreas estavam a responder a ameaças de mísseis.
Casa Branca diz que Trump vai responder em breve à proposta do Paquistão
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitte, disse que o presidente dos EUA está "a par" da proposta do primeiro-ministro paquistanês de prorrogar o prazo para um acordo por duas semanas e garantiu que Donald Trump vai responder em breve.
Primeiro-ministro do Paquistão pede a Trump prorrogação de duas semanas do prazo dado ao Irão
O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, uma prorrogação de duas semanas para o prazo imposto ao Irão para terminar o bloqueio ao petróleo do Golfo.
Irão garante estar preparado para "todos os cenários" após ameaças de Trump
O primeiro vice-presidente do Irão, Mohammad Reza Aref, disse esta terça-feira que o seu país está preparado para "todos os cenários" após a ameaça de Donald Trump de "aniquilar a civilização iraniana".
Paquistão pede a "irmãos iranianos" que abram Estreito de Ormuz por duas semanas
Madagáscar declara estado de emergência energética
"Esta decisão foi tomada após a constatação de uma profunda crise ligada às interrupções no fornecimento de energia em todo o país", declarou o governo em comunicado de imprensa.
A maior parte das importações de combustível para esta nação insular do Oceano Índico provém de Omã, a sul do Estreito de Ormuz.
O governo optou por esta medida durante uma reunião convocada para examinar as consequências da crise na vida quotidiana, na economia e no funcionamento dos serviços públicos.
"Esta crise está também a causar perturbações na ordem pública, na segurança, na estabilidade e na administração", acrescentou o governo no seu comunicado.
De acordo com as autoridades malgaxes, o estado de emergência energética "fortalecerá a capacidade do Estado para agir rapidamente para resolver os problemas de fornecimento de energia, garantir o bom funcionamento dos serviços públicos e preservar as condições de vida da população".
Teerão lembra a Trump que Irão sobreviveu a "séculos de delírios" de inimigos
"O Irão não é um `incidente` na história, mas a própria história. Uma civilização que sobreviveu a séculos de turbulência e delírios daqueles que lhe desejam mal", escreveu Mohammad Reza Aref, conselheiro do Presidente iraniano, Massud Pezeshkian, numa mensagem nas redes sociais.
Aref sublinhou que o Irão "não se deixará influenciar pela retórica primitiva de Trump" e afirmou que responderá "às barbaridades do inimigo" defendendo os interesses nacionais e com confiança na "força" do povo iraniano.
O conselheiro de Pezeshkian respondeu assim à mais recente diatribe de Donald Trump, que ameaçou provocar a morte de "uma civilização inteira" esta noite, se o Irão não ceder às suas exigências, bombardeando as suas infraestruturas de produção de energia.
"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais voltar", escreveu Trump nas redes sociais, onde vaticinou que nas próximas horas se assistirá a "um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo".
Trump reiterou repetidamente este ultimato ao Irão, exigindo a reabertura do Estreito de Ormuz e chegando mesmo a ameaçar destruir infraestruturas civis, como pontes, centrais elétricas e centrais de dessalinização.
Enquanto o Presidente dos Estados Unidos foi intensificando o tom das intimidações, o Irão considerou tais exigências "irracionais" e "excessivas", por entre apelos internacionais para o diálogo para pôr fim à guerra.
Lusa
Papa. Ameaça de Trump de "aniquilar a civilização iraniana" é "inaceitável"
"Houve esta ameaça contra todo o povo iraniano, e isso é verdadeiramente inaceitável. Há certamente questões de direito internacional envolvidas, mas, muito para além disso, trata-se de uma questão moral", disse o Papa esta terça-feira, aos jornalistas reunidos à saída da sua residência em Castel Gandolfo, perto de Roma, em direção ao Vaticano.
Bahrein alerta Irão. "Paciência" e "contenção" dos Estados do Golfo tem "limites"
"Os nossos países demonstraram uma considerável contenção e paciência perante a agressão iraniana, mas ninguém pode esperar que esta contenção continue indefinidamente", disse depois de a Rússia e a China terem vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que visava reabrir o Estreito de Ormuz.
"Os nossos direitos ao abrigo do direito internacional não podem ser restringidos pela inacção, e a responsabilização não pode ser evitada fechando os olhos", acrescentou, prometendo continuar "a tomar todas as medidas necessárias" para defender a soberania dos Estados do Golfo, em conformidade com o direito à autodefesa.
Principal porto do Bahrein suspende temporariamente operações a partir de quarta-feira
A APM Terminals Bahrain, empresa que gere o Porto Khalifa Bin Salman, afirmou que "se adapta constantemente às circunstâncias e, por isso, suspendeu temporariamente as suas operações nas últimas semanas quando necessário", num comunicado enviado à AFP.
"Riscos de segurança". Cidadãos americanos devem abster-se de deslocações à Arábia Saudita
"De acordo com o alerta de viagem para a Arábia Saudita, encorajamos os cidadãos norte-americanos a reconsiderarem as viagens para este país e, devido à atual situação de segurança (...), recomendamos que reconsiderem a participação no Hajj este ano", refere o comunicado.
Kuwait insta cidadãos a ficarem em casa a partir da meia-noite
"O Ministério do Interior informa os cidadãos e residentes (estrangeiros) que é crucial permanecer em casa e evitar sair, exceto em casos de absoluta necessidade, a partir da meia-noite de terça-feira, 7 de abril, até às 6h da manhã de quarta-feira, 8 de abril", afirmou num comunicado de imprensa publicado no portal X.
Israel e Hezbollah responsáveis por mortes de soldados da paz da ONU no Líbano
Um ataque do exército israelita e um engenho explosivo do Hezbollah foram responsáveis pelas mortes de três soldados de manutenção da paz indonésios no Líbano em dois incidentes separados no final de março, de acordo com as conclusões preliminares de uma investigação da ONU.
Embaixador iraniano na ONU descreve declarações de Trump como "profundamente irresponsáveis"
As ameaças de Donald Trump de erradicar "uma civilização inteira" no Irão são "profundamente irresponsáveis", declarou esta terça-feira o embaixador iraniano na ONU, acusando o presidente norte-americano de querer cometer "crimes de guerra".
"É lamentável que, aos olhos da comunidade internacional, o Presidente dos Estados Unidos esteja a ameaçar descaradamente e sem vergonha destruir todas as infraestruturas do Irão, incluindo pontes, centrais eléctricas e instalações energéticas, emitindo um ultimato e revelando abertamente a sua intenção de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade", acrescentou.
Secretário-geral da ONU "profundamente preocupado" com ameaças de Trump
O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "profundamente preocupado" com as recentes declarações de Donald Trump sobre o Irão, particularmente aquelas que ameaçam erradicar "uma civilização inteira", segundo o seu porta-voz.
"Nenhum objetivo militar justifica a destruição em massa das infraestruturas de uma sociedade ou a imposição deliberada de tal sofrimento às populações civis", acrescentou.
Libertada jornalista norte-americana raptada no Iraque
A agência Reuters está a avançar que o grupo armado iraquiano que raptou uma jornalista norte-americana no final de março vai libertá-la. De acordo com a Reuters, o grupo avança que a jornalista Shelly Kittleson terá de abandonar o Iraque imediatamente.
Casa Branca nega planos para uso de armas nucleares
A presidência norte-americana (Casa Branca) negou hoje que os Estados Unidos estejam a considerar o uso de armas nucleares contra o Irão, após declarações do Presidente, Donald Trump, que ameaçou exterminar "uma geração inteira".
A posição foi clarificada depois de um discurso do vice-presidente norte-americano, JD Vance, em visita a Budapeste, Hungria, no qual referiu que Washington dispõe de "ferramentas" ainda não utilizadas no conflito.
"Nada do que o vice-presidente disse sugere" o recurso a armamento nuclear, explicou a Casa Branca numa mensagem divulgada nas redes sociais, rejeitando interpretações nesse sentido.
Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026
Vance tinha afirmado anteriormente que o Presidente norte-americano poderá recorrer a todos os meios disponíveis caso Teerão não altere o seu comportamento, sublinhando que os Estados Unidos ainda aguardam uma resposta iraniana.
"Estamos confiantes de que poderemos obter uma resposta dos iranianos, seja positiva ou negativa", disse Vance, acrescentando que Washington pretende garantir a livre circulação de petróleo e gás e evitar o que classificou como "terrorismo económico".
As declarações de Vance surgem poucas horas antes do ultimato imposto por Trump ao Irão para reabrir o Estreito de Ormuz expirar, num contexto de crescente tensão militar entre Washington, Telavive e Teerão.
Após vários adiamentos, Washington fixou como limite as 20:00 de hoje (01:00 de quarta-feira em Portugal continental), avisando que poderá desencadear o "inferno" caso Teerão não cumpra.
Qatar alerta para situação quase "fora de controlo" devido a ofensiva EUA-Israel ao Irão
O Qatar alertou hoje que a situação no Médio Oriente está quase "fora de controlo", horas antes de expirar o ultimato de Washington ao Irão para aceitar as suas exigências para terminar a ofensiva realizada com Israel.
"Estamos perto do ponto em que a situação na região ficará fora de controlo", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) do Qatar, Majed al-Ansari, insistindo que o prolongamento das hostilidades não beneficia ninguém.
"Não há vencedores se esta guerra continuar", argumentou numa conferência de imprensa, noticiou a estação de televisão Al-Jazeera.
O porta-voz do MNE do Qatar sublinhou que "os ataques às infraestruturas civis e energéticas por qualquer das partes não devem ser aceites", ao mesmo tempo insistindo na importância de normalizar a situação no Estreito de Ormuz, perante as restrições impostas por Teerão à navegação, como parte da sua retaliação à ofensiva israelo-norte-americana iniciada a 28 de fevereiro contra a República Islâmica.
"O Estreito de Ormuz é um estreito natural, não um canal, e todos os países da região têm o direito de o utilizar livremente", sustentou Al-Ansari, referindo-se ao grave impacto que está a ter na economia mundial a atual situação da navegação nesta passagem, um dos principais pontos de estrangulamentos do comércio ao nível global.
O próprio Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, redobrou hoje as suas ameaças ao Irão, chegando a declarar que "toda uma civilização morrerá esta noite, para nunca mais voltar", referindo-se ao que acontecerá após o fim do seu mais recente ultimato.
"Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. No entanto, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde prevalecem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas, talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer. Quem sabe?", observou.
Trump reiterou em várias ocasiões este ultimato a Teerão, exigindo ao Irão a reabertura do Estreito de Ormuz como uma das condições descritas por Teerão como "irracionais" e "excessivas", por entre apelos internacionais para o diálogo para pôr fim à guerra e as advertências da Guarda Revolucionária sobre uma dura resposta se forem ultrapassadas "linhas vermelhas".
JD Vance defende "diplomacia sustentada" para acabar a guerra
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, defendeu hoje a necessidade de uma "diplomacia sustentada" para terminar a guerra na Ucrânia, enquanto o primeiro-ministro húngaro disponibilizou Budapeste para acolher uma cimeira entre Estados Unidos (EUA) e Rússia.
"O Viktor [Orbán], eu, o Presidente dos EUA já condenámos a invasão [russa]. Não gostamos da guerra. (...) A questão é: como é que se faz para parar? E a resposta é, não por políticos que ficam perante microfones a bater no peito e a fazer-se de duros quando os filhos de outra pessoa vão lutar num conflito. Faz-se através de diplomacia sustentada", afirmou JD Vance, numa conferência de imprensa em Budapeste com o primeiro-ministro húngaro.
A guerra na Ucrânia, continuou, não afeta os Estados Unidos na mesma medida em que afeta a Europa, mas o Presidente Donald Trump "sabe que é má para o comércio, é má para a moralidade, é má para a vida humana".
"Precisamos realmente de nos envolver numa diplomacia real", insistiu.
Pelo seu lado, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, recordou que Trump já tinha sugerido a capital húngara como local para uma eventual cimeira para acabar com esta guerra, que descreveu como "dolorosa", entre "dois países profundamente cristãos e na Europa".
"A Hungria mantém-se pronta. Se os Estados Unidos e a Rússia considerarem que é necessária uma cimeira de paz entre ambos, então Budapeste terá todo o gosto em servir de local para essa reunião", afirmou.
Rangel diz que Governo tem razões para acreditar que uso da Base das Lajes está a ser respeitado
O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que o Governo português tem razões para acreditar que o acordo de utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos no seu esforço de guerra contra o Irão está a ser respeitado.
No parlamento, numa audição na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Paulo Rangel referiu-se ao entendimento técnico sobre a utilização da base militar nos Açores e que prevê "a resposta a um ataque concreto e de acordo com o princípio da proporcionalidade e da necessidade e sem visar infraestruturas civis" no âmbito do conflito.
"Estas são as razões que Portugal pôs e temos razões para acreditar que foram respeitados", declarou o chefe da diplomacia portuguesa, apontando uma "colaboração leal" por parte das autoridades de Washington.
Paulo Rangel partilhou dados sobre o movimento na Base das Lajes nas últimas semanas, que considera "ínfimo relativamente ao esforço de guerra" empenhado pelos Estados Unidos, Israel e também os países do Golfo que foram arrastados para o conflito.
Segundo o ministro, desde 15 de fevereiro, 13 dias antes do início da ofensiva aérea israelo-americana contra a República Islâmica, foram registadas 76 aterragens nas Lajes, "o que não é um número propriamente extraordinário", e 25 sobrevoos no espaço aéreo português.
"O Governo fez questão de tratar este assunto com transparência", reforçou Paulo Rangel, que desvalorizou por outro lado as recusas de parceiros da NATO sobre a utilização dos Estados Unidos das suas instalações militares, insistindo que Portugal acompanha todos os movimentos nas Lajes e mantém o diálogo com Washington.
"Recusas há sempre, mas não vamos pôr isso nos jornais", observou.
Iranianos protestam junto a centrais energéticas e pontes
A estação de televisão Sky News está a avançar que a comunicação social iraniana tem estado a mostrar imagens de pessoas a protestar junto às centrais energéticas e às pontes do país.
🎥 زنجیره انسانی مقابل نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون pic.twitter.com/QfOC5zuCMf— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 7, 2026
Escalada no Médio Oriente ameaça paz regional
Durante a 274ª Conferência de Comandantes de Corpo em Rawalpindi, a primeira desde dezembro de 2025, o Marechal de Campo Asim Munir condenou os recentes ataques a complexos petroquímicos e industriais sauditas, classificando-os como “escaladas desnecessárias” que minam a mediação regional.
Munir tem desempenhado um papel fundamental na facilitação dos esforços entre os EUA e o Irão, juntamente com a Turquia e o Egito, tendo conversado com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, nos últimos dias.
De acordo com o comunicado do departamento de imprensa das Forças Armadas, o fórum salientou que, embora Riade tenha demonstrado uma contenção significativa apesar das graves provocações, a continuidade dos ataques representa um risco de graves repercussões para a estabilidade regional.
Ao posicionar o Paquistão como um "estabilizador de segurança regional", a liderança militar reiterou os apelos para uma desescalada e um envolvimento construtivo em todo o Golfo.
Presidente do BEI considera "indispensável" manter estabilidade financeira
À margem de uma conferência na capital de Espanha, Madrid, Nadia Calviño foi questionada sobre o cumprimento das regras fiscais europeias num momento em que muitos países estão a aprovar planos para apoiar os cidadãos e as empresas devido à guerra no Irão.
Neste sentido, a responsável reconheceu que vê “uma grande unanimidade” entre os ministros das Finanças dos Estados-Membros da UE “para agir com prudência e calma”.
Além disso, salientou que é necessário “agir de forma coordenada”, porque o custo das medidas será menor e o impacto maior se se agir “de forma unânime e coordenando bem as respostas de política económica”.
Nadia Calviño insistiu que é “urgente” que a Europa reforce a sua autonomia estratégica no domínio da energia, uma vez que o conflito no Médio Oriente abre um novo cenário de custos energéticos mais elevados e de travagem do crescimento económico.
Na sua opinião, a escalada do conflito “representa um desafio significativo para a Europa e coloca em evidência a urgência da libertação da dependência excessiva dos combustíveis fósseis”, embora tenha reconhecido que “a Europa se encontra agora em melhor posição do que quando a guerra na Ucrânia eclodiu em 2022”.
Desta forma, a presidente do BEI salientou que o banco continuará a desempenhar “um papel fundamental, financiando metade dos projetos de infraestruturas energéticas”.
No que diz respeito ao domínio da segurança e da defesa, Nadia Calviño recordou que o BEI alcançou em 2025 um recorde de 100.000 milhões de euros de financiamento, um objetivo que se mantém para 2026, além de respostas “às prioridades definidas pelos 27 Estados-Membros”.
Durante a intervenção, a presidente do BEI reconheceu que a ordem mundial está a passar por “uma mudança profunda” e lamentou que haja pessoas que queiram transmitir a mensagem “negativa” de que a Europa é um continente velho e fraco, que não tem indústrias líderes e que não vai desempenhar um papel importante.
Essa ideia “não corresponde à realidade”, afirmou, uma vez que a Europa é “uma superpotência económica, democrática e tecnológica” com grandes empresas e ‘startups’, embora o grande desafio consista em angariar mais investimento para que as empresas possam crescer.
Sobre as tarifas aduaneiras implementadas pela administração norte-americana, a responsável afirmou ser necessário “muita calma” e “um espaço de paz”, valores que devem orientar a nova ordem mundial.
Lusa
Franceses libertados pelo Irão regressam a França
Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français, après trois ans et demi de détention en Iran. C’est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 7, 2026
Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services…
O casal foi libertado graças a mediação do sultanato de Omã segundo afirmou fonte diplomática à RTP. Já saíram de Teerão e estão neste momento no Azerbaijão
Exército israelita anuncia a conclusão do destacamento avançado no Líbano
Uma fonte militar libanesa disse à AFP que o exército israelita avançou em três eixos "entre cinco e nove quilómetros" em território libanês.
O exército israelita não forneceu a localização geográfica precisa do avanço máximo dos seus soldados em território libanês.
Vários jornais israelitas indicam que o Estado-Maior não pretende, neste momento, prolongar o avanço das tropas para além de cerca de vinte quilómetros a norte da fronteira entre os dois países.
As forças israelitas "concluíram o seu destacamento na 'linha antitanque' e continuam as suas operações na área para reforçar a linha de defesa avançada e eliminar a ameaça aos habitantes do norte de Israel", referiu um comunicado militar.
Três homens armados tentaram invadir consulado israelita em Istambul, Turquia
Na cidade turca de Istambul, três homens fortemente armados e com mochilas tentaram forçar a entrada no consulado israelita, nesta cidade. Um consulado fechado mas protegido por um dispositivo policial que deu resistência ao grupo tendo abatido um dos atacantes e ferido com gravidade os outros dois.
Não há registo de funcionários da embaixada feridos, como relata o correspondente da RTP Antena 1, na Turquia, José Pedro Tavares.
Pontes, estradas e linhas férreas atingidas no Irão
Uma ponte perto da cidade sagrada de Qom, a 150 quilómetros a sul de Teerão, e outra que transporta uma linha férrea na cidade central de Kashan foram atingidas, segundo as autoridades regionais citadas pelos meios de comunicação estatais.
Em Kashan, duas pessoas morreram e três ficaram feridas, disse Akbar Salehi, vice-governador da província de Isfahan, citado pela agência de notícias oficial IRNA.
Uma importante autoestrada no noroeste do país, que liga a cidade de Tabriz a Teerão, foi encerrada ao trânsito depois de ter sido atingida a cerca de 90 quilómetros de Tabriz.
A Guarda Revolucionária especificou que o ataque atingiu um viaduto da autoestrada.
O site Mizan, porta-voz do poder judicial, também noticiou um ataque a linhas férreas em Karaj, nos arredores de Teerão, e divulgou imagens que mostram paramédicos do Crescente Vermelho a transportar um ferido numa maca.
Todos os comboios com destino ou origem em Mashhad, a segunda maior cidade do Irão, no nordeste do país, foram cancelados como medida de precaução, após um alerta de Israel a recomendar aos iranianos que não viajassem de comboio, sugerindo que os ataques estavam iminentes.
A mesma medida foi tomada na província de Khuzistão, no sudoeste do país.
Segundo a agência de notícias Isna, registaram-se apagões em partes das cidades de Karaj e Fardis, nos arredores de Teerão, depois de linhas e uma subestação de transformadores terem sido danificadas por ataques aéreos.
Termina esta noite prazo dado por Trump para Irão aceitar cessar-fogo
Termina à uma da manhã, o prazo dado por Donald Trump para que o Irão aceite um cessar-fogo e reabra o Estreito de Ormuz.
EUA confiantes que iranianos vão responder dentro do prazo de Trump
A administração norte-americana está confiante de que os líderes iranianos vão responder dentro do prazo estipulado pelo Presidente Donald Trump, até à meia-noite de hoje, afirmou hoje o vice-presidente dos EUA, JD Vance, em Budapeste.
"Os iranianos não são os negociadores mais rápidos, mas estamos confiantes de que teremos uma resposta, positiva ou negativa, até às 8 da tarde [hora de Washington]", afirmou o governante norte-americano, numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a quem foi prestar apoio a cinco dias das eleições legislativas.
"Espero que deem a resposta certa", comentou, acrescentando que o objetivo é ter "um mundo onde o petróleo e o gás circulem livremente, onde as pessoas possam aquecer e arrefecer as suas casas e deslocar-se para o trabalho".
Isso "não vai acontecer se os iranianos estiverem envolvidos em atos de terrorismo económico", avisou.
Ultimato de Trump ao Irão recebido com expetativa em Israel
Israel admite que se não se chegar a um entendimento, entre os EUA e o Irão, poderá haver um agravamento da situação no Médio Oriente, com o prolongamento dos ataques, como explicam os enviados da RTP a Telavive, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.
Trump emite mais um ultimato ao Irão. "Uma civilização inteira morrerá esta noite"
O presidente norte-americano frisou ainda que “descobriremos esta noite, num dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte vão finalmente chegar ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irão!”
Von der Leyen avisa que nenhum país da UE superará crise energética sozinho
Num discurso em Hanover, após ter sido condecorada com a medalha do estado alemão da Baixa Saxónia, Ursula von der Leyen abordou a crise energética provocada pela guerra no Irão para defender que, quando a União Europeia (UE) enfrenta crises globais, a resposta deve ser "unir-se e não fragmentar-se".
"A nossa União já ultrapassou uma crise energética (após o início da guerra na Ucrânia) com unidade e determinação. A segurança energética da Europa é a nossa prioridade comum e a nossa responsabilidade. Nenhum Estado-membro pode proteger-se sozinho", avisou a presidente da Comissão Europeia.
Von der Leyen considerou, contudo, que os Estados-membros da UE conseguirão superar a atual crise se agirem em conjunto.
"Podemos fazê-lo juntos, recorrendo às forças que nos permitem superar todas as crises: a estabilidade, a resiliência e a força de vontade", afirmou, defendendo que, quando se é "fustigado pelo vento, quando antigas certezas se desmoronam, é necessária estabilidade e resistência".
"Quantas vezes ouvi dizer, ao longo dos últimos seis anos, que a Europa não seria capaz de fazer isto ou aquilo? Desde superar a pandemia até garantir a nossa independência das fontes de energia russas? De apoiar a Ucrânia à Gronelândia? (...) Nós conseguimos", afirmou.
A presidente da Comissão Europeia referiu que se vivem tempos em que "muitas pessoas têm medo do futuro" e disse que o "pessimismo é corrosivo, não apenas para os indivíduos, mas para a democracia".
"Temos de ser capazes de imaginar um amanhã que seja melhor do que o hoje. E trabalhar para o alcançar, por mais desafiantes que sejam as crises, por mais frágil que seja a esperança", referiu.
Afirmando que se esforça para deixar aos seus filhos e netos um mundo melhor do que o atual, Von der Leyen disse que, do seu ponto de vista, "isso significa uma Europa independente que protege a paz, a liberdade e a prosperidade".
"Uma União que, no sistema global, defende os seus valores e interesses. Uma União onde prevalece uma paz duradoura. (...) Onde prevalece o Estado de direito e não a lei da selva. Uma Europa que é o nosso lar: rica em natureza, rica em diversidade", referiu.
Lusa
Suspensas ligações ferroviárias na segunda cidade após ameaças de Israel
"Devido à advertência imoral do regime sionista relativa a um ataque contra os caminhos-de-ferro e por medida de precaução, todos os trajetos da estação de Mashhad foram cancelados até novo aviso", anunciou o governador local.
Hassan Hosseini assegurou que a situação em Mashhad era calma e que a suspensão do serviço foi adotada exclusivamente por precaução.
Disse também que foram disponibilizadas alternativas de transporte rodoviário para os passageiros que não possam adiar as viagens, de acordo com as agências iranianas Fars e Mehr, citadas pela espanhola EFE e francesa AFP.
A medida foi tomada depois de o exército israelita ter difundido de manhã uma advertência aos iranianos para que evitassem andar de comboio até às 21:00 locais (18:30 em Lisboa), sob pena de colocarem a "vida em perigo".
Lusa
UE avisa que ataques ao setor energético prejudicarão milhões
Este aviso do executivo comunitário foi feito a horas de terminar o prazo estabelecido pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Teerão reabrir o Estreito de Ormuz, ameaçando destruir pontes e centrais elétrica se o regime não ceder.
Na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, a porta-voz para os Negócios Estrangeiros, Anitta Hipper, reiterou que, para a União Europeia (UE), a resposta para resolver conflitos deve passar sempre pela diplomacia.
"Repudiamos qualquer ameaça ou ataques a infraestruturas civis críticas. Tais ataques correm o risco de afetar milhões de pessoas em todo o Médio Oriente e não só, e poderiam também levar a uma nova perigosa escalada", avisou.
A porta-voz do executivo comunitário frisou que a UE "apela à máxima contenção, à proteção dos civis e das infraestruturas civis e ao respeito total, por todas as partes, do direito internacional e da lei internacional humanitária".
Sobre a ofensiva israelita no Líbano, Anitta Hipper pediu também "máxima contenção" a todos os intervenientes, salientando que a situação humanitária no país "já é dramática".
"A UE acolhe favoravelmente as recentes decisões e ações do Governo libanês e reconhece também os desafios enfrentados pelo Líbano num momento particularmente frágil", disse.
Ataques dos EUA e Israel contra a ilha de Kharg
"O inimigo americano-sionista realizou vários ataques contra a Ilha de Kharg (sudoeste), tendo sido ouvidas várias explosões no local", noticiou a agência de notícias iraniana Mehr.
De acordo com uma mensagem publicada no X pelo jornalista Barak Ravid, do site de notícias Axios, citando um responsável norte-americano, as forças armadas norte-americanas realizaram "ataques contra alvos militares" na ilha.
Exército israelita reporta 36 soldados feridos no Líbano em 48 horas
Israel confirmou ainda que 411 soldados foram feridos desde o início da guerra, incluindo 27 com ferimentos graves e 60 com ferimentos moderados.
Projétil atingiu um navio porta-contentores a sul da ilha de Kish
A tripulação está a salvo e não foram reportados impactos ambientais. O incidente continua sob investigação – ainda não se sabe quem lançou o projétil nem se o navio porta-contentores era o alvo pretendido.
Comissão Europeia avisa que medidas de apoio não podem gerar inflação nem défice
"Quaisquer medidas não podem conduzir à inflação nem ao aumento do défice", avisou a porta-voz do executivo comunitário para a área da Energia, Anna-Kaisa Itkonen, na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas.
De acordo com a responsável, "é necessário coordenar quaisquer medidas" na União Europeia (UE).
"Aprendemos a lição de 2022 (aquando da crise energética pós-invasão da Ucrânia), de que qualquer medida adotada pelos Estados-membros deve ser bem coordenada, e é por isso que estamos em contacto constante para trocar informações, dados e avaliar a situação nos Estados-membros, para perceber para onde pretendem avançar", adiantou.
Anna-Kaisa Itkonen foi também questionada sobre a carta de Portugal, Alemanha, Espanha, Itália e Áustria, a pedir para Bruxelas criar um imposto sobre os lucros extraordinários das energéticas, e apontou que "isso deve ser visto no contexto do aumento dos preços do petróleo e do gasóleo, que constitui uma grande preocupação".
"Está claro que os altos preços da energia precisam de ser enfrentados", indicou.
A porta-voz ressalvou que Bruxelas, que está a analisar a carta, tem como tarefa "garantir que qualquer medida tomada pelos Estados-membros seja coordenada, temporária e direcionada".
Para quarta-feira está prevista uma reunião técnica do grupo de coordenação do petróleo e, para quinta-feira, um encontro semelhante entre os especialistas do gás, com o objetivo de analisar a situação em toda a UE.
Irão reivindica ataques a instalações petroquímicas na Arábia Saudita em retaliação por ataques em Shiraz
As autoridades iranianas tinham alertado repetidamente que quaisquer ataques a centrais elétricas e pontes iranianas seriam respondidos com ataques semelhantes às infraestruturas em toda a região, depois de Trump ter estabelecido um prazo até terça-feira para a abertura do Estreito de Ormuz ou enfrentar ataques intensificados.
A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter atacado empresas americanas em Jubail com mísseis e drones, incluindo a Sadra, a ExxonMobil e a Dark Chemical.
Afirmou ainda ter atacado um complexo petroquímico em Juaymah, pertencente à empresa norte-americana Shourdan Phillips, com mísseis de médio alcance e drones.
Sirenes tocaram durante a manhã em Telavive a alertar para ataques aéreos
Foi uma manhã complicada em Telavive com alertas para vários ataques aéreos iranianos. Os destroços dos mísseis caíram em vários locais da cidade, como contam os enviados da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.
Dependência da Europa de energias fósseis ameaça estabilidade dos preços
A Europa deve reduzir a importação de energias fósseis, uma das "suas principais vulnerabilidades" que pesa sobre a missão do BCE, estimou hoje um alto responsável da instituição monetária que pediu investimentos em energia limpa e produzida localmente.
"A dependência energética da Europa complica cada vez mais a tarefa de manter a estabilidade dos preços", lamentou numa nota de blog Frank Elderson, membro do diretório do Banco Central Europeu (BCE) e vice-presidente do Conselho de Supervisão.
O Velho Continente deve "fazer a transição agora ou pagar caro mais tarde", estimou o Elderson, apelando para "diminuir a dependência dos combustíveis fósseis importados" e "acelerar uma transição ordenada para energias limpas produzidas localmente".
Segundo o responsável, "alcançar os objetivos do continente em matéria de energia limpa enfraqueceria a ligação entre a volatilidade dos mercados globais e os preços internos".
A inflação homóloga na zona euro subiu para 2,5% em março, o nível mais alto desde janeiro de 2025 devido ao aumento dos preços da energia associado à guerra no Médio Oriente.
E devido a este aumento, o BCE reviu em alta em março a previsão de inflação para 2026, para 2,6% contra 1,9% anteriormente.
Segundo Elderson, uma estratégia de descarbonização "resultaria em menos choques para as famílias, as empresas, as finanças públicas e os mercados financeiros - e, em última análise, numa maior estabilidade macroeconómica e preços mais estáveis".
O investimento necessário é considerável - 660.000 milhões de euros por ano até 2030, segundo a Comissão Europeia - mas "concentrar-se apenas nesses custos é profundamente enganador".
"Investir numa energia limpa e sustentável substitui os gastos substanciais dedicados aos combustíveis fósseis", estimou.
Para o banqueiro central, "a questão não é mais saber se a Europa pode permitir-se essa transição" mas "se pode permitir-se a não fazer".
Um dos atacantes do tiroteio perto do consulado israelita tinha ligações a `uma organização que explora a religião`
Mustafa Ciftci, ministro do Interior da Turquia, publicou no X que um dos atacantes tinha ligações a “uma organização que explora a religião”. Dois dos atacantes eram irmãos, um dos quais tem antecedentes criminais por acusações relacionadas com drogas.
Ainda não é claro se o consulado israelita era o alvo dos atacantes.
Israel bombardeia cidade libanesa com munições de fósforo
Chega pede debate de urgência para quarta-feira sobre aumento do custo de vida
Num requerimento enviado ao presidente da Assembleia da República, o Chega sustenta que este debate “decorre do recente agravamento do custo de vida em Portugal” e da “necessidade urgente de adoção de medidas eficazes para aliviar a atual pressão intolerável sobre as famílias portuguesas”.
O partido alega que "os desenvolvimentos internacionais mais recentes, designadamente o agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente, com relevância para o conflito que envolve o Irão e os respetivos impactos nos mercados energéticos, estão já a produzir efeitos negativos muito concretos na economia europeia e, em particular, na economia portuguesa”.
Refere ainda que a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais tem-se refletido o “aumento vertiginoso dos preços dos combustíveis em Portugal, com impacto direto nos custos de transporte, na cadeia de abastecimento e, consequentemente, no preço final dos bens essenciais”.
O partido refere ainda o preço do cabaz alimentar, afirmando “que voltou a registar significativos aumentos recentes”, e o setor da habitação, que “continua a evidencia uma pressão persistente sobre os agregados familiares” sem “qualquer alívio que compense o aumento dos restantes custos de vida”.
“Perante este contexto, torna-se imperioso que o parlamento debata, com caráter de urgência, as medidas necessárias que devem ser adotadas para responder a este novo choque económico, avaliando a capacidade de resposta do Governo e identificando soluções concretas, a adotar pelo executivo, que permitam mitigar, de forma célere e eficaz, o impacto destes aumentos no quotidiano das famílias portuguesas”, defende o Chega.
Pelo menos 18 mortos por ataque aéreo perto de Teerão
Os bombardeamentos atingiram áreas residenciais, segundo a agência de notícias Fars e o portal Mizan, órgão do poder judicial, que citou um vice-governador daquela região.
"Até o momento, foram confirmadas as mortes de 18 de nossos compatriotas, incluindo duas crianças", lê-se, havendo ainda a registar 24 feridas e hospitalizadas.
Três mortos e dois feridos em tiroteio junto ao consulado de Israel em Istambul
Embaixador iraniano insta países do Golfo a fazerem tudo para evitar uma "tragédia"
"Esperamos que os países da região utilizem todos os seus meios diplomáticos e políticos para impedir que uma tragédia se abata sobre a região", disse Mohammad Toutounji à AFP.