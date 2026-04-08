Duas semanas de cessar-fogo. Trump aceita "suspender bombardeamentos e ataques" se Estreito de Ormuz abrir "de imediato"

Reportagem

Duas semanas de cessar-fogo. Trump aceita "suspender bombardeamentos e ataques" se Estreito de Ormuz abrir "de imediato"

Após "negociações acaloradas" nas últimas horas antes do fim do prazo imposto por Donald Trump a Teerão para abrir o Estreito de Ormuz, o presidente norte-americano anunciou na rede Truth Social um cessar-fogo bilateral de duas semanas, após proposta do Paquistão. Trump sublinhou que tomou a decisão "desde que a República Islâmica do Irão concordasse com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz". Acompanhamos aqui a evolução do conflito no Médio Oriente.

Graça Andrade Ramos, Mariana Ribeiro Soares, Cristina Sambado, Ana Sofia Rodrigues - RTP /

Foto: Evan Vucci - Reuters

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Trump publica declaração oficial de Teerão sobre cessar-fogo

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Como é seu hábito, o presidente norte-americano usou a rede Truth Social para a sua publicação.


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Alertas soarem em todo o Golfo Pérsico
RTP /

Israel atacado três vezes, incluindo Jerusalém e Telavive

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Os alarmes soaram também em todo o Golfo Pérsico muito depois do anúncio do cessar-fogo.

Além de Israel, vários países reportaram a chegada de mísseis na manhã desta quarta-feira.

O Kuwait e os Emirados Árabes Unidos informaram que estavam a trabalhar para intercetar ameaças de drones e mísseis.

O Ministério do Interior do Bahrein informou que as sirenes estavam a soar e recomendou que os residentes procurassem abrigo, enquanto a Defesa Civil da Arábia Saudita emitiu um alerta antecipado sobre um possível perigo na província central de Al-Kharj.
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Contratos de futuros em Wall Street avançam em alta

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Os contratos de futuros em Wall Street estavam a apreciar 2%, depois de Donald Trump ter adiado por duas semanas o prazo do ultimato que tinha dado ao Irão para a reabertura "total, imediata e segura" do Estreito de Ormuz.

Cerca das 19:00 horas de Nova Iorque (24:00 horas de Lisboa), os futuros do Dow Jones Industrial Average valorizavam 2,07%, os do S&P500 avançavam 2,08% e os do Nasdaq subiam 2,33%.

Em quase todos os dias mais recentes, a praça bolsista registava oscilações ligeiras, tendencialmente em baixa, depois de Trump ter ameaçado destruir centrais elétricas e pontes no Irão se Teerão não reabrisse o Estreito de Ormuz até às 20:00 horas de terça-feira em Nova Iorque (01:00 de quarta-feira em Lisboa).

Lusa
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RTP /

Kuwait. Forças de defesa detetam ataques de mísseis e drones

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O exército do Kuwait afirmou que as suas defesas aéreas estavam a detetar ataques de mísseis e drones. 

Segundo o exército, as explosões ouvidas foram o resultado da interceção dos ataques pelos sistemas de defesa aérea.
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RTP /

Defesa Civil saudita emite alerta para perigo potencial

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O alerta, antecipando o perigo, abrange a região das fronteiras do norte da Arábia Saudita.
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RTP /

Qatar interceta mísseis iranianos

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O Ministério da Defesa catari diz que as Forças Armadas intercetaram um ataque com mísseis dirigido ao Qatar, quase duas horas depois de anúncio de acordo de cessar-fogo.
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Bolsas de Seul e de Tóquio disparam na abertura após o anúncio de cessar-fogo

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A Bolsa de Seul subiu mais de 6% no início da sessão desta quarta-feira, enquanto a de Tóquio avançou mais de 4%, depois de Donald Trump ter adiado o seu ultimato contra o Irão e de Teerão ter indicado a sua disponibilidade para negociar.

Por volta das 00h07 GMT, na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subia 4,11% para 55.618 pontos, enquanto em Seul, o índice Kospi ganhava 5,33% para 5.787 pontos, depois de ter chegado a subir mais de 6%.
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RTP /

PM Paquistão. Cessar-fogo aplica-se "em todo o lado", incluindo no Líbano

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O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, confirmou que Teerão, Washington e os seus aliados concordaram com um cessar-fogo imediato.

Afirma ainda que o cessar-fogo se aplica "em todo o lado", incluindo no Líbano.

"Tenho o prazer de anunciar que a República Islâmica do Irão e os Estados Unidos, juntamente com os seus aliados, concordaram com um cessar-fogo imediato em todos os lugares, incluindo no Líbano e noutros locais, COM EFEITO IMEDIATO", escreveu Sharif em X, usando letras maiúsculas no final da sua mensagem.
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Iraque congratula-se com cessar-fogo EUA-Irão

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O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano afirma que Bagdade espera que a trégua reduza as tensões e leve ao reforço da segurança e da estabilidade na região.

“Ao reafirmar o seu apoio aos esforços regionais e internacionais para conter as crises e priorizar o diálogo e a diplomacia, o ministério sublinha a necessidade de total compromisso com o cessar-fogo e de abstenção de qualquer escalada”, declarou.

Ao longo da guerra, o Iraque sofreu ataques de grupos pró-Irão contra interesses dos EUA, bem como ataques israelitas e americanos contra combatentes ligados a Teerão.

O Irão atacou também grupos armados da oposição curda no norte do Iraque.
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Por pelo menos duas vezes
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Avisos de aproximação de mísseis iranianos soam em Israel após anúncio do acordo

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As sirenes de alerta aéreo soaram em Israel, avisando da aproximação de um míssil balístico iraniano, pelo menos duas vezes desde que o presidente Trump anunciou ter acordado um cessar-fogo condicional com o Irão. 

As FDI adiantaram na plataforma Telegram que identificaram "mísseis disparados do Irão em direção ao território do Estado de Israel" e que "os sistemas de defesa estão a ser ativados para intercetar esta ameaça".

Explosões puderam ser ouvidas nos céus do centro de Israel. Não foram reportados de imediato registo de vítimas ou danos.

Minutos antes, Donald Trump tinha anunciado que aceitava suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, desde que Teerão abrisse o Estreito de Ormuz de "imediato", num "cessar-fogo bilateral" e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz "viável".
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Petróleo: Preço do WTI cai quase 18% após anúncio de cessar-fogo no Irão

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O preço do West Texas Intermediate (WTI), o crude de referência dos EUA, continua a sua queda acentuada na quarta-feira.

Antes da abertura dos mercados asiáticos, por volta das 23h30 GMT, o seu preço tinha caído 17,64% para 93,03 dólares.

O preço do WTI tinha subido aproximadamente 70% desde o início do conflito, a 28 de fevereiro.
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RTP /

Casa Branca. Negociações presenciais ainda estão a ser definidas

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A Administração Trump prepara já possíveis negociações presenciais entre responsáveis ​​norte-americanos e iranianos nos próximos dias.

Ambos os lados trabalham para um acordo de longo prazo para pôr fim à guerra entre Washington e Teerão, disseram responsáveis ​​norte-americanos à CNN.

"Há discussões sobre conversas presenciais, mas nada está definido até que seja anunciado pelo presidente ou pela Casa Branca", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à CNN.

O encontro terá provavelmente lugar em Islamabad, com a presença de mediadores paquistaneses, disseram as autoridades.

Acrescentaram que isso se torna cada vez mais provável devido ao cessar-fogo de duas semanas anunciado pelos EUA e pelo Irão esta noite.

Espera-se que o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, o seu genro, Jared Kushner, e o vice-presidente, JD Vance, compareçam.
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RTP /

Responsável norte-americano. Forças armadas dos EUA suspenderam ataques aéreos dentro do Irão

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Informação foi dada à CNN
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RTP /

O que incluem os 10 pontos pretendidos por Teerão

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Irão afirma que a sua proposta de 10 pontos inclui a suspensão de todas as sanções primárias e secundárias, o pagamento de indemnizações integrais ao Irão e a libertação de todos os activos iranianos congelados.

O plano estipula ainda que Washington aceite a continuação do programa de enriquecimento de urânio de Teerão, segundo os meios de comunicação iranianos.

O plano, publicado pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional, inclui "o princípio da não agressão, a manutenção do controlo iraniano sobre o Estreito de Ormuz, a aceitação do enriquecimento, o levantamento de todas as sanções primárias e o levantamento de todas as sanções secundárias", informaram a televisão estatal iraniana e a agência noticiosa Mehr.

O que exige o Irão:
  • “Passagem controlada pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as forças armadas iranianas, o que concederia ao Irão uma posição económica e geopolítica única”,
  • “a necessidade de pôr fim à guerra contra todos os elementos do eixo da resistência”,
  • “a retirada das forças de combate dos EUA de todas as bases e pontos de implantação na região”,
  • “o estabelecimento de um protocolo de trânsito seguro no Estreito de Ormuz de forma a garantir a supremacia do Irão de acordo com o protocolo acordado”,
  • “o pagamento integral dos danos causados ​​ao Irão, de acordo com as estimativas”,
  • “o levantamento de todas as sanções primárias e secundárias e das resoluções do Conselho de Governadores e do Conselho de Segurança”,
  • “a libertação de todos os ativos e propriedades iranianos congelados no estrangeiro”,
  • “e, finalmente, a ratificação de todas estas questões numa resolução vinculativa do Conselho de Segurança”.
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RTP /

Petróleo. Preço do barril cai 15% no Brent no WTI, Brent negoceia nos 92 dólares

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MNE do Irão. Trânsito seguro através do Estreito de Ormuz será possível durante duas semanas em coordenação com as forças armadas iranianas

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Em comunicado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, afirmou que o Irão suspenderá os seus ataques, se os ataques contra si cessarem, e que o trânsito seguro através do Estreito de Ormuz será possível durante duas semanas em coordenação com as forças armadas iranianas.
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Negociações no Paquistão a 10 de abril
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Conselho de Segurança do Irão clama vitória e diz que EUA aceitou plano de 10 pontos

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O Conselho de Segurança Nacional do Irão afirmou em comunicado que o Irão saiu vitorioso e felicitou o povo iraniano pela sua resistência na guerra de cinco semanas contra os Estados Unidos e Israel. 

O comunicado informou ainda que os Estados Unidos aceitaram integralmente o plano de paz de 10 pontos proposto pelo Irão, incluindo garantias de não ataque ao país, o controlo iraniano sobre o Estreito de Ormuz e a repatriação de perdas financeiras.

"Parabenizamos o povo iraniano por esta vitória e reiteramos que, até que os detalhes finais da vitória sejam definidos, as autoridades e os cidadãos devem permanecer unidos e firmes", declarou o Conselho.

A mensagem do presidente Trump nas redes sociais indicava apenas que estava disposto a discutir a proposta dos 10 pontos.

O Conselho de Segurança do Irão informou que as negociações para um acordo de paz terão lugar no Paquistão a partir de 10 de abril.
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RTP /

Media iranianos. Teerão só aceita fim da guerra quando 10 pontos forem finalizados

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O Irão afirma que só aceitará o fim da guerra quando os detalhes forem finalizados de acordo com o Plano dos 10 Pontos - Iranian Media
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RTP /

Casa Branca confirma anúncio de Trump

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A confirmação oficial de um cessar-fogo de duas semanas, condicionado à abertura imediata e segura do Estreito de Ormuz, foi publicada nas redes sociais.


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Intervenção de última hora da China junto do Irão terá sido crucial para Teerão aceitar proposta

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Três autoridades iranianas alegaram que Teerão aceitou a proposta de cessar-fogo de duas semanas do Paquistão, após intensos esforços diplomáticos paquistaneses e uma intervenção de última hora da China, avança o NYT.

Pequim é um aliado fundamental e pediu ao Irão que demonstrasse flexibilidade e reduzisse as tensões, no meio de crescentes preocupações com a devastação económica causada pelos danos nas infraestruturas críticas.

Afirmaram que o cessar-fogo foi aprovado pelo novo líder supremo, o ayatollah Mojtaba Khamenei.
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RTP /

Israel também concordou com um cessar-fogo temporário, diz responsável da Casa Branca

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Israel faz parte do cessar-fogo de duas semanas anunciado pelo presidente Donald Trump apenas uma hora e meia antes do prazo final para que o Irão reabrisse o Estreito de Ormuz ou enfrentasse ataques militares intensificados contra infraestruturas civis, disse um alto funcionário da Casa Branca à CNN.

Israel também concordou em suspender a sua campanha de bombardeamentos enquanto as negociações prosseguem, disse o responsável.
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Irão. Barril do WTI caiu perto de 7%

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Queda seguiu-se ao anúncio de Trump de renovava o ultimato de duas semanas.
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Trump aceita "suspender bombardeamentos e ataques por duas semanas" se Irão abrir imediatamente o Estreito de Ormuz

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"Com base nas conversações com o Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif e o Marechal de Campo Asim Munir, do Paquistão, nas quais me solicitaram que suspendesse o envio de forças destrutivas para o Irão esta noite, e desde que a República Islâmica do Irão concordasse com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, aceito suspender os bombardeamentos e ataques ao Irão por um período de duas semanas. 

Este será um CESSAR-FOGO bilateral! A razão para tal é que já cumprimos e superámos todos os objectivos militares e estamos muito avançados num Acordo definitivo sobre a PAZ a longo prazo com o Irão e a PAZ no Médio Oriente. 

Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irão e acreditamos que constitui uma base viável para a negociação. Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irão, mas um período de duas semanas permitirá que o Acordo seja finalizado e consolidado. 

Em nome dos Estados Unidos da América, enquanto Presidente, e também em representação dos países do Médio Oriente, é uma honra ver este problema de longa data próximo de uma solução. Agradeço a sua atenção a este assunto! 

Presidente DONALD J. TRUMP"

O mesmo texto foi pouco depois publicado pela Casa Branca no X.


A resposta do presidente norte-americano surgiu quando faltava pouco menos de 1h30 para o fim do prazo dado por Trump a Teerão para por fim ao bloqueio do Estreito de Ormuz.

As últimas horas terão sido de "negociações acaloradas", como lhes chamou Donald Trump, entre Estados Unidos e Irão, através da intermediação paquistanesa.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, uma prorrogação de duas semanas para o prazo imposto ao Irão para terminar o bloqueio ao petróleo do Golfo.
 
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Zelenskyy. Conselho de Segurança da ONU deve agir em relação ao Estreito de Ormuz

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O presidente ucraniano considerou lamentável que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tenha “mais uma vez falhado” em “agir de forma decisiva” em resposta ao “bloqueio” do Irão no Estreito de Ormuz.

“Ninguém deveria ter permissão para bloquear rotas marítimas tão importantes a nível global ou prejudicar a segurança de dezenas de nações através de ataques terroristas contra a liberdade de navegação”, afirmou Volodomyr Zelenskyy numa longa publicação no X.
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Embaixador iraniano no Paquistão. Foi dado "um passo em frente"

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Na rede X, o embaixador do Irão, Reza Amiri Moghadam, anunciou que foi dado "um passo em frente em relação à fase crítica e delicada..."

"Por agora, um passo em frente da fase crítica e delicada...

Na etapa seguinte, o respeito e a cortesia devem ser substituídos pela retórica e pela redundância.

Fiquem atentos...", escreveu.


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Intermediários
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Egito e Paquistão discutem esforços para "entendimentos" sobre cessar-fogo

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O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Badr Abdelatty, discutiu com o seu homólogo paquistanês, Ishaq Dar, os esforços conjuntos para alcançar "entendimentos" entre os EUA e o Irão para cessar-fogo, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio divulgado esta terça-feira.

O Paquistão e o Egipto emergiram como intermediários importantes, com Islamabad a acolher recentemente uma reunião para discutir a desescalada regional e as propostas para reabrir o Estreito de Ormuz.
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Complexo petroquímico iraniano atingido por ataque aéreo

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Um complexo petroquímico no sudoeste do Irão foi atingido por um ataque aéreo israelo-americano que não causou vítimas, disseram duas autoridades aos meios de comunicação iranianos.

O diretor de relações públicas da Companhia Petroquímica Amir Kabir, em Mahshahr, afirmou que uma unidade do complexo foi atacada, segundo a agência de notícias Mehr. O ataque aéreo ocorreu pouco antes da meia-noite e não fez vítimas, disse o vice-governador da província do Khuzistão à agência.
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Quatro pessoas ficaram feridas após queda de destroços no Catar

O Ministério do Interior do Catar informou esta terça-feira que quatro pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas após a queda de destroços sobre uma casa na zona de Muraikh, na sequência da interceção de mísseis iranianos.

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"Não existe nenhum objetivo militar que justifique a destruição em larga escala", diz Guterres

Numa publicação na rede social X, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que "não existe nenhum objetivo militar que justifique a destruição em larga escala das infraestruturas de uma sociedade ou a imposição deliberada de sofrimento à população civil".

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Israel lamenta "danos colaterais" a uma sinagoga em ataque a Teerão

O exército de Israel lamentou hoje os "danos colaterais" causados a uma sinagoga em Teerão, na noite passada, uma vez que o ataque na capital iraniana visava um comandante do exército do Irão.

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Questionado pela EFE quanto aos fortes danos na sinagoga Rafi Niya, próxima da Praça Palestina, em Teerão, o exército confessou que procura atacar o quartel-general de emergência Jatam al Anbiya, lamentando "os danos colaterais à sinagoga".

"O ataque era dirigido a um alto comando militar das forças armadas do regime, não contra um lugar de culto", reforçou Israel.

A sinagoga acabou em ruínas na capital de um país sobretudo islâmico, estimando-se em nove mil os judeus a viver no Irão.

O judaísmo é uma das religiões minoritárias reconhecidas no Irão, que possui uma pequena comunidade judaica, mas muitos daqueles crentes fugiram do país após a Revolução Islâmica de 1979, que instaurou o atual regime xiita conservador.

O Shargh descreve que o edifício de culto era "um dos locais de encontro e celebração mais importantes para os judeus de Khorasan", referindo-se à região de Khorasan, no leste do país.

Ao 39.º dia da guerra iniciada em 28 de fevereiro, com a ofensiva militar conjunta israelo-americana, o conflito já causou mais de três mil mortos na região do golfo Pérsico.

(Lusa)
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Exército israelita apela à evacuação de Tyr, cidade no sul do Líbano

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Irão ameaça privar os EUA e os seus aliados de petróleo e gás natural durante vários anos

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O alto-comando militar do Irão avisou, citado pela Reuters, que poderá privar os EUA e os seus aliados do petróleo e gás da região "durante vários anos".
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Países do Golfo trabalham para intercetar mísseis e drones

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Vários países do Golfo afirmam estar a trabalhar para intercetar ataques com mísseis e drones à última hora.

Os Emirados Árabes Unidos disseram que os sons altos ouvidos em todo o país foram o resultado de operações em curso contra as ameaças. O Qatar afirmou ter intercetado com sucesso um ataque de míssil direcionado ao seu território. O Bahrein acionou sirenes, alertando os civis para que procurassem abrigo.
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Cinco explosões foram ouvidas no centro de Bagdade

Cinco explosões foram ouvidas na noite desta terça-feira no centro de Bagdade, onde se situa a embaixada dos EUA, segundo jornalistas da AFP.

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Trump diz estar em "negociações acaloradas" com o Irão

O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão em "negociações acaloradas" sobre a guerra com o Irão, recusando-se a dar detalhes sobre as conversações.

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"Não posso dizer, porque neste momento estamos em negociações acaloradas", disse Trump à Fox News numa breve entrevista por telefone, quando questionado sobre como se sentia em relação às negociações.
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EUA bombardearam ilha de Kharg

Ao longo do dia, Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irão. Um dos alvo foi a ilha de Kharg, bombardeada pelas forças americanas.

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Dia particularmente intenso de ataques contra o Irao

No dia em que expira o prazo dado por Donald Trump ao Irão para um acordo, os EUA e Israel lançaram vários ataques contra o Irão.

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Catar
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Várias explosões em Doha

Explosões foram ouvidas na noite de terça-feira na capital do Catar, Doha, segundo jornalistas da AFP, enquanto os Emirados Árabes Unidos relataram que as suas defesas aéreas estavam a responder a ameaças de mísseis.

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"As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos estão atualmente a enfrentar ataques de mísseis e drones originários do Irão", disse o Ministério da Defesa dos Emirados num comunicado divulgado na terça-feira. E
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Casa Branca diz que Trump vai responder em breve à proposta do Paquistão

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitte, disse que o presidente dos EUA está "a par" da proposta do primeiro-ministro paquistanês de prorrogar o prazo para um acordo por duas semanas e garantiu que Donald Trump vai responder em breve.

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O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pediu ao presidente dos EUA uma prorrogação de duas semanas para o prazo imposto ao Irão para terminar o bloqueio ao petróleo do Golfo.

Sharif pediu também aos "irmãos iranianos" que abram o Estreito de Ormuz por duas semanas "como um gesto de boa vontade".
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Primeiro-ministro do Paquistão pede a Trump prorrogação de duas semanas do prazo dado ao Irão

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, uma prorrogação de duas semanas para o prazo imposto ao Irão para terminar o bloqueio ao petróleo do Golfo.

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O Paquistão tem sido o principal intermediário nas propostas apresentadas pelo Irão e pelos Estados Unidos, mas não há sinais de um acordo.

"Para permitir que a diplomacia siga o seu curso, solicito encarecidamente ao Presidente Trump que estenda o prazo por duas semanas", apelou Sharif.

O presidente paquistanês também pediu aos "irmãos iranianos" que abram o Estreito de Ormuz por duas semanas "como um gesto de boa vontade".
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Irão garante estar preparado para "todos os cenários" após ameaças de Trump

O primeiro vice-presidente do Irão, Mohammad Reza Aref, disse esta terça-feira que o seu país está preparado para "todos os cenários" após a ameaça de Donald Trump de "aniquilar a civilização iraniana".

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"O governo finalizou em detalhe as medidas necessárias para todos os cenários. Nenhuma ameaça ultrapassa o nosso nível de preparação e capacidade de inteligência", disse Aref numa mensagem na X.
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"Gesto de boa vontade"
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Paquistão pede a "irmãos iranianos" que abram Estreito de Ormuz por duas semanas

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O primeiro-ministro paquistanês, Sharif, solicita aos irmãos iranianos que abram o Estreito de Ormuz por um período correspondente de duas semanas como gesto de boa vontade.
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Madagáscar declara estado de emergência energética

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O Governo de Madagáscar declarou esta terça-feira o estado de emergência energética por 15 dias, afirmando que o país atravessa uma "profunda crise" devido às dificuldades de abastecimento relacionadas com a guerra no Médio Oriente.

"Esta decisão foi tomada após a constatação de uma profunda crise ligada às interrupções no fornecimento de energia em todo o país", declarou o governo em comunicado de imprensa.

A maior parte das importações de combustível para esta nação insular do Oceano Índico provém de Omã, a sul do Estreito de Ormuz.

O governo optou por esta medida durante uma reunião convocada para examinar as consequências da crise na vida quotidiana, na economia e no funcionamento dos serviços públicos.

"Esta crise está também a causar perturbações na ordem pública, na segurança, na estabilidade e na administração", acrescentou o governo no seu comunicado.

De acordo com as autoridades malgaxes, o estado de emergência energética "fortalecerá a capacidade do Estado para agir rapidamente para resolver os problemas de fornecimento de energia, garantir o bom funcionamento dos serviços públicos e preservar as condições de vida da população".
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Irão é a "própria história"
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Teerão lembra a Trump que Irão sobreviveu a "séculos de delírios" de inimigos

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As autoridades iranianas rejeitaram as ameaças hoje feitas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, horas antes de expirar o seu mais recente ultimato, lembrando-lhe pertencerem a "uma civilização que sobreviveu a séculos de turbulência e delírios" dos inimigos.

"O Irão não é um `incidente` na história, mas a própria história. Uma civilização que sobreviveu a séculos de turbulência e delírios daqueles que lhe desejam mal", escreveu Mohammad Reza Aref, conselheiro do Presidente iraniano, Massud Pezeshkian, numa mensagem nas redes sociais.

Aref sublinhou que o Irão "não se deixará influenciar pela retórica primitiva de Trump" e afirmou que responderá "às barbaridades do inimigo" defendendo os interesses nacionais e com confiança na "força" do povo iraniano.

O conselheiro de Pezeshkian respondeu assim à mais recente diatribe de Donald Trump, que ameaçou provocar a morte de "uma civilização inteira" esta noite, se o Irão não ceder às suas exigências, bombardeando as suas infraestruturas de produção de energia.

"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais voltar", escreveu Trump nas redes sociais, onde vaticinou que nas próximas horas se assistirá a "um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo".

Trump reiterou repetidamente este ultimato ao Irão, exigindo a reabertura do Estreito de Ormuz e chegando mesmo a ameaçar destruir infraestruturas civis, como pontes, centrais elétricas e centrais de dessalinização.

Enquanto o Presidente dos Estados Unidos foi intensificando o tom das intimidações, o Irão considerou tais exigências "irracionais" e "excessivas", por entre apelos internacionais para o diálogo para pôr fim à guerra.

Lusa
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"Questão moral"
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Papa. Ameaça de Trump de "aniquilar a civilização iraniana" é "inaceitável"

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O Papa Leão XIV considerou "inaceitável" a ameaça do presidente norte-americano, Donald Trump, de "aniquilar a civilização iraniana", caso o Irão não cumprisse o seu ultimato à meia-noite para abrir o Estreito de Ormuz.

"Houve esta ameaça contra todo o povo iraniano, e isso é verdadeiramente inaceitável. Há certamente questões de direito internacional envolvidas, mas, muito para além disso, trata-se de uma questão moral", disse o Papa esta terça-feira, aos jornalistas reunidos à saída da sua residência em Castel Gandolfo, perto de Roma, em direção ao Vaticano.
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Bahrein alerta Irão. "Paciência" e "contenção" dos Estados do Golfo tem "limites"

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A "paciência" e a "contenção" dos Estados do Golfo face aos ataques iranianos têm "limites", alertou na terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, aos jornalistas.

"Os nossos países demonstraram uma considerável contenção e paciência perante a agressão iraniana, mas ninguém pode esperar que esta contenção continue indefinidamente", disse depois de a Rússia e a China terem vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que visava reabrir o Estreito de Ormuz.

"Os nossos direitos ao abrigo do direito internacional não podem ser restringidos pela inacção, e a responsabilização não pode ser evitada fechando os olhos", acrescentou, prometendo continuar "a tomar todas as medidas necessárias" para defender a soberania dos Estados do Golfo, em conformidade com o direito à autodefesa.
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Principal porto do Bahrein suspende temporariamente operações a partir de quarta-feira

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As operações no principal porto do Bahrein serão "temporariamente suspensas a partir da manhã de quarta-feira", anunciou a operadora, poucas horas antes do fim do ultimato de Donald Trump, que ameaça destruir infraestruturas críticas no Irão.

A APM Terminals Bahrain, empresa que gere o Porto Khalifa Bin Salman, afirmou que "se adapta constantemente às circunstâncias e, por isso, suspendeu temporariamente as suas operações nas últimas semanas quando necessário", num comunicado enviado à AFP.
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RTP /

"Riscos de segurança". Cidadãos americanos devem abster-se de deslocações à Arábia Saudita

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Um comunicado da Embaixada dos EUA em Riade, apela aos cidadãos dos Estados Unidos que estejam a planear realizar o Hajj, a peregrinação anual muçulmana, este ano, que "reconsiderem" qualquer viagem à Arábia Saudita devido a "riscos de segurança".

"De acordo com o alerta de viagem para a Arábia Saudita, encorajamos os cidadãos norte-americanos a reconsiderarem as viagens para este país e, devido à atual situação de segurança (...), recomendamos que reconsiderem a participação no Hajj este ano", refere o comunicado.
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Kuwait insta cidadãos a ficarem em casa a partir da meia-noite

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A medida de prevenção é aconselhada até quarta-feira de manhã. 

"O Ministério do Interior informa os cidadãos e residentes (estrangeiros) que é crucial permanecer em casa e evitar sair, exceto em casos de absoluta necessidade, a partir da meia-noite de terça-feira, 7 de abril, até às 6h da manhã de quarta-feira, 8 de abril", afirmou num comunicado de imprensa publicado no portal X.

A mensagem foi publicada poucas horas antes do fim do ultimato de Donald Trump, que ameaça destruir infraestruturas críticas no Irão.

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Investigação da ONU
RTP /

Israel e Hezbollah responsáveis por mortes de soldados da paz da ONU no Líbano

Um ataque do exército israelita e um engenho explosivo do Hezbollah foram responsáveis ​​pelas mortes de três soldados de manutenção da paz indonésios no Líbano em dois incidentes separados no final de março, de acordo com as conclusões preliminares de uma investigação da ONU.

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"Solicitamos às partes envolvidas que garantam que estes casos sejam investigados e processados ​​pelas autoridades nacionais, a fim de levar os perpetradores à justiça e garantir a sua responsabilização criminal pelos crimes cometidos contra os soldados de paz", disse o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, ao apresentar as conclusões à imprensa.
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RTP /

Embaixador iraniano na ONU descreve declarações de Trump como "profundamente irresponsáveis"

As ameaças de Donald Trump de erradicar "uma civilização inteira" no Irão são "profundamente irresponsáveis", declarou esta terça-feira o embaixador iraniano na ONU, acusando o presidente norte-americano de querer cometer "crimes de guerra".

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"Hoje, o Presidente dos Estados Unidos usou uma linguagem que não só foi profundamente irresponsável, como absolutamente alarmante", disse Amir Saeid Iravani ao Conselho de Segurança da ONU.

"É lamentável que, aos olhos da comunidade internacional, o Presidente dos Estados Unidos esteja a ameaçar descaradamente e sem vergonha destruir todas as infraestruturas do Irão, incluindo pontes, centrais eléctricas e instalações energéticas, emitindo um ultimato e revelando abertamente a sua intenção de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade", acrescentou.
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RTP /

Secretário-geral da ONU "profundamente preocupado" com ameaças de Trump

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "profundamente preocupado" com as recentes declarações de Donald Trump sobre o Irão, particularmente aquelas que ameaçam erradicar "uma civilização inteira", segundo o seu porta-voz.

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"O secretário-geral está profundamente preocupado com as declarações que ouvimos ontem e novamente esta manhã (...) sugerindo que um povo inteiro ou uma civilização inteira possa sofrer as consequências de decisões políticas e militares", disse Stéphane Dujarric.

"Nenhum objetivo militar justifica a destruição em massa das infraestruturas de uma sociedade ou a imposição deliberada de tal sofrimento às populações civis", acrescentou.
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RTP /

Libertada jornalista norte-americana raptada no Iraque

A agência Reuters está a avançar que o grupo armado iraquiano que raptou uma jornalista norte-americana no final de março vai libertá-la. De acordo com a Reuters, o grupo avança que a jornalista Shelly Kittleson terá de abandonar o Iraque imediatamente.

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Momento-Chave
Lusa /

Casa Branca nega planos para uso de armas nucleares

A presidência norte-americana (Casa Branca) negou hoje que os Estados Unidos estejam a considerar o uso de armas nucleares contra o Irão, após declarações do Presidente, Donald Trump, que ameaçou exterminar "uma geração inteira".

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A posição foi clarificada depois de um discurso do vice-presidente norte-americano, JD Vance, em visita a Budapeste, Hungria, no qual referiu que Washington dispõe de "ferramentas" ainda não utilizadas no conflito.

"Nada do que o vice-presidente disse sugere" o recurso a armamento nuclear, explicou a Casa Branca numa mensagem divulgada nas redes sociais, rejeitando interpretações nesse sentido.

 


Vance tinha afirmado anteriormente que o Presidente norte-americano poderá recorrer a todos os meios disponíveis caso Teerão não altere o seu comportamento, sublinhando que os Estados Unidos ainda aguardam uma resposta iraniana.

"Estamos confiantes de que poderemos obter uma resposta dos iranianos, seja positiva ou negativa", disse Vance, acrescentando que Washington pretende garantir a livre circulação de petróleo e gás e evitar o que classificou como "terrorismo económico".

As declarações de Vance surgem poucas horas antes do ultimato imposto por Trump ao Irão para reabrir o Estreito de Ormuz expirar, num contexto de crescente tensão militar entre Washington, Telavive e Teerão.

Após vários adiamentos, Washington fixou como limite as 20:00 de hoje (01:00 de quarta-feira em Portugal continental), avisando que poderá desencadear o "inferno" caso Teerão não cumpra.

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Lusa /

Qatar alerta para situação quase "fora de controlo" devido a ofensiva EUA-Israel ao Irão

O Qatar alertou hoje que a situação no Médio Oriente está quase "fora de controlo", horas antes de expirar o ultimato de Washington ao Irão para aceitar as suas exigências para terminar a ofensiva realizada com Israel.

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"Estamos perto do ponto em que a situação na região ficará fora de controlo", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) do Qatar, Majed al-Ansari, insistindo que o prolongamento das hostilidades não beneficia ninguém.

"Não há vencedores se esta guerra continuar", argumentou numa conferência de imprensa, noticiou a estação de televisão Al-Jazeera.

O porta-voz do MNE do Qatar sublinhou que "os ataques às infraestruturas civis e energéticas por qualquer das partes não devem ser aceites", ao mesmo tempo insistindo na importância de normalizar a situação no Estreito de Ormuz, perante as restrições impostas por Teerão à navegação, como parte da sua retaliação à ofensiva israelo-norte-americana iniciada a 28 de fevereiro contra a República Islâmica.

"O Estreito de Ormuz é um estreito natural, não um canal, e todos os países da região têm o direito de o utilizar livremente", sustentou Al-Ansari, referindo-se ao grave impacto que está a ter na economia mundial a atual situação da navegação nesta passagem, um dos principais pontos de estrangulamentos do comércio ao nível global.

O próprio Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, redobrou hoje as suas ameaças ao Irão, chegando a declarar que "toda uma civilização morrerá esta noite, para nunca mais voltar", referindo-se ao que acontecerá após o fim do seu mais recente ultimato.

"Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. No entanto, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde prevalecem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas, talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer. Quem sabe?", observou.

Trump reiterou em várias ocasiões este ultimato a Teerão, exigindo ao Irão a reabertura do Estreito de Ormuz como uma das condições descritas por Teerão como "irracionais" e "excessivas", por entre apelos internacionais para o diálogo para pôr fim à guerra e as advertências da Guarda Revolucionária sobre uma dura resposta se forem ultrapassadas "linhas vermelhas".

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Lusa /

JD Vance defende "diplomacia sustentada" para acabar a guerra

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, defendeu hoje a necessidade de uma "diplomacia sustentada" para terminar a guerra na Ucrânia, enquanto o primeiro-ministro húngaro disponibilizou Budapeste para acolher uma cimeira entre Estados Unidos (EUA) e Rússia.

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"O Viktor [Orbán], eu, o Presidente dos EUA já condenámos a invasão [russa]. Não gostamos da guerra. (...) A questão é: como é que se faz para parar? E a resposta é, não por políticos que ficam perante microfones a bater no peito e a fazer-se de duros quando os filhos de outra pessoa vão lutar num conflito. Faz-se através de diplomacia sustentada", afirmou JD Vance, numa conferência de imprensa em Budapeste com o primeiro-ministro húngaro.

A guerra na Ucrânia, continuou, não afeta os Estados Unidos na mesma medida em que afeta a Europa, mas o Presidente Donald Trump "sabe que é má para o comércio, é má para a moralidade, é má para a vida humana".

"Precisamos realmente de nos envolver numa diplomacia real", insistiu.

Pelo seu lado, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, recordou que Trump já tinha sugerido a capital húngara como local para uma eventual cimeira para acabar com esta guerra, que descreveu como "dolorosa", entre "dois países profundamente cristãos e na Europa".

"A Hungria mantém-se pronta. Se os Estados Unidos e a Rússia considerarem que é necessária uma cimeira de paz entre ambos, então Budapeste terá todo o gosto em servir de local para essa reunião", afirmou.

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Lusa /

Rangel diz que Governo tem razões para acreditar que uso da Base das Lajes está a ser respeitado

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que o Governo português tem razões para acreditar que o acordo de utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos no seu esforço de guerra contra o Irão está a ser respeitado.

André Kosters - Lusa

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No parlamento, numa audição na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Paulo Rangel referiu-se ao entendimento técnico sobre a utilização da base militar nos Açores e que prevê "a resposta a um ataque concreto e de acordo com o princípio da proporcionalidade e da necessidade e sem visar infraestruturas civis" no âmbito do conflito.

"Estas são as razões que Portugal pôs e temos razões para acreditar que foram respeitados", declarou o chefe da diplomacia portuguesa, apontando uma "colaboração leal" por parte das autoridades de Washington.

Paulo Rangel partilhou dados sobre o movimento na Base das Lajes nas últimas semanas, que considera "ínfimo relativamente ao esforço de guerra" empenhado pelos Estados Unidos, Israel e também os países do Golfo que foram arrastados para o conflito.

Segundo o ministro, desde 15 de fevereiro, 13 dias antes do início da ofensiva aérea israelo-americana contra a República Islâmica, foram registadas 76 aterragens nas Lajes, "o que não é um número propriamente extraordinário", e 25 sobrevoos no espaço aéreo português.

"O Governo fez questão de tratar este assunto com transparência", reforçou Paulo Rangel, que desvalorizou por outro lado as recusas de parceiros da NATO sobre a utilização dos Estados Unidos das suas instalações militares, insistindo que Portugal acompanha todos os movimentos nas Lajes e mantém o diálogo com Washington.

"Recusas há sempre, mas não vamos pôr isso nos jornais", observou.

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Após ameaça de Trump
RTP /

Iranianos protestam junto a centrais energéticas e pontes

A estação de televisão Sky News está a avançar que a comunicação social iraniana tem estado a mostrar imagens de pessoas a protestar junto às centrais energéticas e às pontes do país.

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A televisão britânica está a avançar que um funcionário iraniano terá instado os jovens cidadãos a formarem cadeias humanas em torno das centrais elétricas do país, depois de Trump ter ameaçado bombardeá-las.
Imagens posteriores mostram multidões em algumas pontes e grupos menores em algumas centrais elétricas. Não está claro quão organizados são, nem até que ponto são dirigidos pelo regime.

Um vídeo partilhado pela agência de notícias Fars mostra pessoas a segurar uma grande bandeira iraniana na icónica Ponte Pol Sefid, uma ponte em Ahwaz, no sudoeste do Irão.


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Alerta do Paquistão
RTP /

Escalada no Médio Oriente ameaça paz regional

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A liderança militar do Paquistão alertou que “agressões injustificadas” contra as infraestruturas da Arábia Saudita ameaçam sabotar os delicados esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito no Médio Oriente.

Durante a 274ª Conferência de Comandantes de Corpo em Rawalpindi, a primeira desde dezembro de 2025, o Marechal de Campo Asim Munir condenou os recentes ataques a complexos petroquímicos e industriais sauditas, classificando-os como “escaladas desnecessárias” que minam a mediação regional.

Munir tem desempenhado um papel fundamental na facilitação dos esforços entre os EUA e o Irão, juntamente com a Turquia e o Egito, tendo conversado com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, nos últimos dias.

De acordo com o comunicado do departamento de imprensa das Forças Armadas, o fórum salientou que, embora Riade tenha demonstrado uma contenção significativa apesar das graves provocações, a continuidade dos ataques representa um risco de graves repercussões para a estabilidade regional.

Ao posicionar o Paquistão como um "estabilizador de segurança regional", a liderança militar reiterou os apelos para uma desescalada e um envolvimento construtivo em todo o Golfo.
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RTP /

Presidente do BEI considera "indispensável" manter estabilidade financeira

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A presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Nadia Calviño, considerou “indispensável” que os países da União Europeia (UE) mantenham a estabilidade financeira num contexto internacional “tão incerto” como o atual.

À margem de uma conferência na capital de Espanha, Madrid, Nadia Calviño foi questionada sobre o cumprimento das regras fiscais europeias num momento em que muitos países estão a aprovar planos para apoiar os cidadãos e as empresas devido à guerra no Irão.

Neste sentido, a responsável reconheceu que vê “uma grande unanimidade” entre os ministros das Finanças dos Estados-Membros da UE “para agir com prudência e calma”.

Além disso, salientou que é necessário “agir de forma coordenada”, porque o custo das medidas será menor e o impacto maior se se agir “de forma unânime e coordenando bem as respostas de política económica”.

Nadia Calviño insistiu que é “urgente” que a Europa reforce a sua autonomia estratégica no domínio da energia, uma vez que o conflito no Médio Oriente abre um novo cenário de custos energéticos mais elevados e de travagem do crescimento económico.

Na sua opinião, a escalada do conflito “representa um desafio significativo para a Europa e coloca em evidência a urgência da libertação da dependência excessiva dos combustíveis fósseis”, embora tenha reconhecido que “a Europa se encontra agora em melhor posição do que quando a guerra na Ucrânia eclodiu em 2022”.

Desta forma, a presidente do BEI salientou que o banco continuará a desempenhar “um papel fundamental, financiando metade dos projetos de infraestruturas energéticas”.

No que diz respeito ao domínio da segurança e da defesa, Nadia Calviño recordou que o BEI alcançou em 2025 um recorde de 100.000 milhões de euros de financiamento, um objetivo que se mantém para 2026, além de respostas “às prioridades definidas pelos 27 Estados-Membros”.

Durante a intervenção, a presidente do BEI reconheceu que a ordem mundial está a passar por “uma mudança profunda” e lamentou que haja pessoas que queiram transmitir a mensagem “negativa” de que a Europa é um continente velho e fraco, que não tem indústrias líderes e que não vai desempenhar um papel importante.

Essa ideia “não corresponde à realidade”, afirmou, uma vez que a Europa é “uma superpotência económica, democrática e tecnológica” com grandes empresas e ‘startups’, embora o grande desafio consista em angariar mais investimento para que as empresas possam crescer.

Sobre as tarifas aduaneiras implementadas pela administração norte-americana, a responsável afirmou ser necessário “muita calma” e “um espaço de paz”, valores que devem orientar a nova ordem mundial.

Lusa
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RTP /

Franceses libertados pelo Irão regressam a França

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Os cidadãos franceses Cecile Kohler e Jacques Paris estão "livres e a caminho de França, após três anos e meio de detenção no Irão", afirmou o presidente Emmanuel Macron esta terça-feira numa publicação na rede social X.

Os parlamentares saudaram o anúncio com uma ovação de pé na Assembleia Nacional.

O casal estava em prisão domiciliária na embaixada de França em Teerão desde novembro do ano passado. Estiveram presos desde maio de 2022 quando foram condenados por espionagem ao serviço de Israel e depois libertados da prisão mais perigosa de Teerão, mas sem poder abandonar a embaixada francesa na capital iraniana.

O casal foi libertado graças a mediação do sultanato de Omã segundo afirmou fonte diplomática à RTP. Já saíram de Teerão e estão neste momento no Azerbaijão
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RTP /

Exército israelita anuncia a conclusão do destacamento avançado no Líbano

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O exército israelita anunciou esta terça-feira que concluiu o destacamento das suas tropas terrestres no sul do Líbano, até uma "linha de defesa avançada" contra os combatentes do movimento islâmico Hezbollah.

Uma fonte militar libanesa disse à AFP que o exército israelita avançou em três eixos "entre cinco e nove quilómetros" em território libanês.

O exército israelita não forneceu a localização geográfica precisa do avanço máximo dos seus soldados em território libanês.

Vários jornais israelitas indicam que o Estado-Maior não pretende, neste momento, prolongar o avanço das tropas para além de cerca de vinte quilómetros a norte da fronteira entre os dois países.

As forças israelitas "concluíram o seu destacamento na 'linha antitanque' e continuam as suas operações na área para reforçar a linha de defesa avançada e eliminar a ameaça aos habitantes do norte de Israel", referiu um comunicado militar.
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RTP Antena 1 /

Três homens armados tentaram invadir consulado israelita em Istambul, Turquia

Na cidade turca de Istambul, três homens fortemente armados e com mochilas tentaram forçar a entrada no consulado israelita, nesta cidade. Um consulado fechado mas protegido por um dispositivo policial que deu resistência ao grupo tendo abatido um dos atacantes e ferido com gravidade os outros dois.

Murad Sezer - Reuters

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Neste incidente dois elementos das forças de segurança que protegiam o consulado também ficaram feridos.
De acordo com o ministro do interior turco, os atacantes eram de nacional turca, sendo que um deles foi identificado com ligações ao Daesh.

Não há registo de funcionários da embaixada feridos, como relata o correspondente da RTP Antena 1, na Turquia, José Pedro Tavares.

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Momento-Chave
RTP /

Pontes, estradas e linhas férreas atingidas no Irão

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As autoridades iranianas reportaram ataques esta terça-feira contra pelo menos duas pontes, infraestruturas ferroviárias e uma autoestrada, no âmbito de uma série de ataques contra infraestruturas civis na guerra em curso entre o Irão, Israel e os Estados Unidos.

Uma ponte perto da cidade sagrada de Qom, a 150 quilómetros a sul de Teerão, e outra que transporta uma linha férrea na cidade central de Kashan foram atingidas, segundo as autoridades regionais citadas pelos meios de comunicação estatais.

Em Kashan, duas pessoas morreram e três ficaram feridas, disse Akbar Salehi, vice-governador da província de Isfahan, citado pela agência de notícias oficial IRNA.

Uma importante autoestrada no noroeste do país, que liga a cidade de Tabriz a Teerão, foi encerrada ao trânsito depois de ter sido atingida a cerca de 90 quilómetros de Tabriz.

A Guarda Revolucionária especificou que o ataque atingiu um viaduto da autoestrada.

O site Mizan, porta-voz do poder judicial, também noticiou um ataque a linhas férreas em Karaj, nos arredores de Teerão, e divulgou imagens que mostram paramédicos do Crescente Vermelho a transportar um ferido numa maca.

Todos os comboios com destino ou origem em Mashhad, a segunda maior cidade do Irão, no nordeste do país, foram cancelados como medida de precaução, após um alerta de Israel a recomendar aos iranianos que não viajassem de comboio, sugerindo que os ataques estavam iminentes.

A mesma medida foi tomada na província de Khuzistão, no sudoeste do país.

Segundo a agência de notícias Isna, registaram-se apagões em partes das cidades de Karaj e Fardis, nos arredores de Teerão, depois de linhas e uma subestação de transformadores terem sido danificadas por ataques aéreos.
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RTP /

Termina esta noite prazo dado por Trump para Irão aceitar cessar-fogo

Termina à uma da manhã, o prazo dado por Donald Trump para que o Irão aceite um cessar-fogo e reabra o Estreito de Ormuz.

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Teerão sofreu, na última noite, um dos ataques mais violentos dos últimos dias. Foram bombardeadas várias zonas civis.
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Lusa /

EUA confiantes que iranianos vão responder dentro do prazo de Trump

 A administração norte-americana está confiante de que os líderes iranianos vão responder dentro do prazo estipulado pelo Presidente Donald Trump, até à meia-noite de hoje, afirmou hoje o vice-presidente dos EUA, JD Vance, em Budapeste.

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"Os iranianos não são os negociadores mais rápidos, mas estamos confiantes de que teremos uma resposta, positiva ou negativa, até às 8 da tarde [hora de Washington]", afirmou o governante norte-americano, numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a quem foi prestar apoio a cinco dias das eleições legislativas.  

"Espero que deem a resposta certa", comentou, acrescentando que o objetivo é ter "um mundo onde o petróleo e o gás circulem livremente, onde as pessoas possam aquecer e arrefecer as suas casas e deslocar-se para o trabalho".

Isso "não vai acontecer se os iranianos estiverem envolvidos em atos de terrorismo económico", avisou.

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Momento-Chave
RTP /

Ultimato de Trump ao Irão recebido com expetativa em Israel

Israel admite que se não se chegar a um entendimento, entre os EUA e o Irão, poderá haver um agravamento da situação no Médio Oriente, com o prolongamento dos ataques, como explicam os enviados da RTP a Telavive, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.

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Momento-Chave
RTP /

Trump emite mais um ultimato ao Irão. "Uma civilização inteira morrerá esta noite"

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O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a avisar o Irão para que faça um acordo esta terça-feira, escrevendo na rede social Truth Social que "uma civilização inteira morrerá esta noite" se não for alcançado um acordo para pôr fim ao conflito.

“Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. No entanto, agora que temos uma Mudança de Regime Completa e Total, onde prevalecem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas, talvez algo de revolucionário e maravilhoso possa acontecer, QUEM SABE?”, afirmou Trump na Truth Social.

O presidente norte-americano frisou ainda que “descobriremos esta noite, num dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte vão finalmente chegar ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irão!”

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RTP /

Von der Leyen avisa que nenhum país da UE superará crise energética sozinho

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A presidente da Comissão Europeia avisou hoje que nenhum Estado-membro da União Europeia vai conseguir superar a crise energética sozinho, apelando à união de todos e a um espírito de "estabilidade e resistência".

Num discurso em Hanover, após ter sido condecorada com a medalha do estado alemão da Baixa Saxónia, Ursula von der Leyen abordou a crise energética provocada pela guerra no Irão para defender que, quando a União Europeia (UE) enfrenta crises globais, a resposta deve ser "unir-se e não fragmentar-se".

"A nossa União já ultrapassou uma crise energética (após o início da guerra na Ucrânia) com unidade e determinação. A segurança energética da Europa é a nossa prioridade comum e a nossa responsabilidade. Nenhum Estado-membro pode proteger-se sozinho", avisou a presidente da Comissão Europeia.

Von der Leyen considerou, contudo, que os Estados-membros da UE conseguirão superar a atual crise se agirem em conjunto.

"Podemos fazê-lo juntos, recorrendo às forças que nos permitem superar todas as crises: a estabilidade, a resiliência e a força de vontade", afirmou, defendendo que, quando se é "fustigado pelo vento, quando antigas certezas se desmoronam, é necessária estabilidade e resistência".

"Quantas vezes ouvi dizer, ao longo dos últimos seis anos, que a Europa não seria capaz de fazer isto ou aquilo? Desde superar a pandemia até garantir a nossa independência das fontes de energia russas? De apoiar a Ucrânia à Gronelândia? (...) Nós conseguimos", afirmou.

A presidente da Comissão Europeia referiu que se vivem tempos em que "muitas pessoas têm medo do futuro" e disse que o "pessimismo é corrosivo, não apenas para os indivíduos, mas para a democracia".

"Temos de ser capazes de imaginar um amanhã que seja melhor do que o hoje. E trabalhar para o alcançar, por mais desafiantes que sejam as crises, por mais frágil que seja a esperança", referiu.

Afirmando que se esforça para deixar aos seus filhos e netos um mundo melhor do que o atual, Von der Leyen disse que, do seu ponto de vista, "isso significa uma Europa independente que protege a paz, a liberdade e a prosperidade".

"Uma União que, no sistema global, defende os seus valores e interesses. Uma União onde prevalece uma paz duradoura. (...) Onde prevalece o Estado de direito e não a lei da selva. Uma Europa que é o nosso lar: rica em natureza, rica em diversidade", referiu.

Lusa
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Suspensas ligações ferroviárias na segunda cidade após ameaças de Israel

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As autoridades iranianas cancelaram hoje as ligações ferroviárias com partida e destino a Mashhad, a segunda maior cidade do país, situada no nordeste, após um aviso do exército israelita.

"Devido à advertência imoral do regime sionista relativa a um ataque contra os caminhos-de-ferro e por medida de precaução, todos os trajetos da estação de Mashhad foram cancelados até novo aviso", anunciou o governador local.

Hassan Hosseini assegurou que a situação em Mashhad era calma e que a suspensão do serviço foi adotada exclusivamente por precaução.

Disse também que foram disponibilizadas alternativas de transporte rodoviário para os passageiros que não possam adiar as viagens, de acordo com as agências iranianas Fars e Mehr, citadas pela espanhola EFE e francesa AFP.

A medida foi tomada depois de o exército israelita ter difundido de manhã uma advertência aos iranianos para que evitassem andar de comboio até às 21:00 locais (18:30 em Lisboa), sob pena de colocarem a "vida em perigo".

Lusa
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UE avisa que ataques ao setor energético prejudicarão milhões

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A Comissão Europeia avisou hoje que ataques a infraestruturas energéticas no Irão prejudicariam milhões e poderiam provocar uma "nova perigosa escalada" no conflito, pedindo "máxima contenção" e respeito pelo direito internacional.

Este aviso do executivo comunitário foi feito a horas de terminar o prazo estabelecido pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Teerão reabrir o Estreito de Ormuz, ameaçando destruir pontes e centrais elétrica se o regime não ceder.

Na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, a porta-voz para os Negócios Estrangeiros, Anitta Hipper, reiterou que, para a União Europeia (UE), a resposta para resolver conflitos deve passar sempre pela diplomacia.

"Repudiamos qualquer ameaça ou ataques a infraestruturas civis críticas. Tais ataques correm o risco de afetar milhões de pessoas em todo o Médio Oriente e não só, e poderiam também levar a uma nova perigosa escalada", avisou.

A porta-voz do executivo comunitário frisou que a UE "apela à máxima contenção, à proteção dos civis e das infraestruturas civis e ao respeito total, por todas as partes, do direito internacional e da lei internacional humanitária".

Sobre a ofensiva israelita no Líbano, Anitta Hipper pediu também "máxima contenção" a todos os intervenientes, salientando que a situação humanitária no país "já é dramática".

"A UE acolhe favoravelmente as recentes decisões e ações do Governo libanês e reconhece também os desafios enfrentados pelo Líbano num momento particularmente frágil", disse.
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Ataques dos EUA e Israel contra a ilha de Kharg

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Foram realizados vários ataques contra a Ilha de Kharg, no Golfo Pérsico, um importante centro para a indústria petrolífera iraniana, informaram esta terça-feira os órgãos de imprensa.

"O inimigo americano-sionista realizou vários ataques contra a Ilha de Kharg (sudoeste), tendo sido ouvidas várias explosões no local", noticiou a agência de notícias iraniana Mehr.

De acordo com uma mensagem publicada no X pelo jornalista Barak Ravid, do site de notícias Axios, citando um responsável norte-americano, as forças armadas norte-americanas realizaram "ataques contra alvos militares" na ilha.
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Exército israelita reporta 36 soldados feridos no Líbano em 48 horas

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O exército israelita informou que 36 soldados ficaram feridos no Líbano nos últimos dois dias, segundo a nossa correspondente no Líbano, Zeina Khodr.

Israel confirmou ainda que 411 soldados foram feridos desde o início da guerra, incluindo 27 com ferimentos graves e 60 com ferimentos moderados.
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Projétil atingiu um navio porta-contentores a sul da ilha de Kish

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Um projétil desconhecido atingiu um navio porta-contentores a sul da ilha de Kish, no Irão, informou esta terça-feira o Gabinete de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido.

A tripulação está a salvo e não foram reportados impactos ambientais. O incidente continua sob investigação – ainda não se sabe quem lançou o projétil nem se o navio porta-contentores era o alvo pretendido.
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Comissão Europeia avisa que medidas de apoio não podem gerar inflação nem défice

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A Comissão Europeia avisou hoje que as medidas adotadas na União Europeia para responder à crise energética causada pelo conflito no Médio Oriente não podem gerar inflação nem défice, admitindo "grande preocupação" com os preços do petróleo e gasóleo.

"Quaisquer medidas não podem conduzir à inflação nem ao aumento do défice", avisou a porta-voz do executivo comunitário para a área da Energia, Anna-Kaisa Itkonen, na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas.

De acordo com a responsável, "é necessário coordenar quaisquer medidas" na União Europeia (UE).

"Aprendemos a lição de 2022 (aquando da crise energética pós-invasão da Ucrânia), de que qualquer medida adotada pelos Estados-membros deve ser bem coordenada, e é por isso que estamos em contacto constante para trocar informações, dados e avaliar a situação nos Estados-membros, para perceber para onde pretendem avançar", adiantou.

Anna-Kaisa Itkonen foi também questionada sobre a carta de Portugal, Alemanha, Espanha, Itália e Áustria, a pedir para Bruxelas criar um imposto sobre os lucros extraordinários das energéticas, e apontou que "isso deve ser visto no contexto do aumento dos preços do petróleo e do gasóleo, que constitui uma grande preocupação".

"Está claro que os altos preços da energia precisam de ser enfrentados", indicou.

A porta-voz ressalvou que Bruxelas, que está a analisar a carta, tem como tarefa "garantir que qualquer medida tomada pelos Estados-membros seja coordenada, temporária e direcionada".

Para quarta-feira está prevista uma reunião técnica do grupo de coordenação do petróleo e, para quinta-feira, um encontro semelhante entre os especialistas do gás, com o objetivo de analisar a situação em toda a UE.

Uma das matérias abordadas será uma eventual escassez de combustíveis, nomeadamente no que toca ao gasóleo e ao combustível da aviação, numa altura em que o Estreito de Ormuz está bloqueado.

Lusa
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Irão reivindica ataques a instalações petroquímicas na Arábia Saudita em retaliação por ataques em Shiraz

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A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão reivindicou ataques a instalações petroquímicas na região de Jubail, na Arábia Saudita, alegando que foram uma retaliação por ataques israelitas anteriores contra a instalação petroquímica de Shiraz.

As autoridades iranianas tinham alertado repetidamente que quaisquer ataques a centrais elétricas e pontes iranianas seriam respondidos com ataques semelhantes às infraestruturas em toda a região, depois de Trump ter estabelecido um prazo até terça-feira para a abertura do Estreito de Ormuz ou enfrentar ataques intensificados.

A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter atacado empresas americanas em Jubail com mísseis e drones, incluindo a Sadra, a ExxonMobil e a Dark Chemical.

Afirmou ainda ter atacado um complexo petroquímico em Juaymah, pertencente à empresa norte-americana Shourdan Phillips, com mísseis de médio alcance e drones.
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Sirenes tocaram durante a manhã em Telavive a alertar para ataques aéreos

Foi uma manhã complicada em Telavive com alertas para vários ataques aéreos iranianos. Os destroços dos mísseis caíram em vários locais da cidade, como contam os enviados da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.

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Lusa /

Dependência da Europa de energias fósseis ameaça estabilidade dos preços

A Europa deve reduzir a importação de energias fósseis, uma das "suas principais vulnerabilidades" que pesa sobre a missão do BCE, estimou hoje um alto responsável da instituição monetária que pediu investimentos em energia limpa e produzida localmente.

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"A dependência energética da Europa complica cada vez mais a tarefa de manter a estabilidade dos preços", lamentou numa nota de blog Frank Elderson, membro do diretório do Banco Central Europeu (BCE) e vice-presidente do Conselho de Supervisão.

O Velho Continente deve "fazer a transição agora ou pagar caro mais tarde", estimou o Elderson, apelando para "diminuir a dependência dos combustíveis fósseis importados" e "acelerar uma transição ordenada para energias limpas produzidas localmente".

Segundo o responsável, "alcançar os objetivos do continente em matéria de energia limpa enfraqueceria a ligação entre a volatilidade dos mercados globais e os preços internos".

A inflação homóloga na zona euro subiu para 2,5% em março, o nível mais alto desde janeiro de 2025 devido ao aumento dos preços da energia associado à guerra no Médio Oriente.

E devido a este aumento, o BCE reviu em alta em março a previsão de inflação para 2026, para 2,6% contra 1,9% anteriormente.

Segundo Elderson, uma estratégia de descarbonização "resultaria em menos choques para as famílias, as empresas, as finanças públicas e os mercados financeiros - e, em última análise, numa maior estabilidade macroeconómica e preços mais estáveis".

O investimento necessário é considerável - 660.000 milhões de euros por ano até 2030, segundo a Comissão Europeia - mas "concentrar-se apenas nesses custos é profundamente enganador".

"Investir numa energia limpa e sustentável substitui os gastos substanciais dedicados aos combustíveis fósseis", estimou.

Para o banqueiro central, "a questão não é mais saber se a Europa pode permitir-se essa transição" mas "se pode permitir-se a não fazer".

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Avança governo turco
RTP /

Um dos atacantes do tiroteio perto do consulado israelita tinha ligações a `uma organização que explora a religião`

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As autoridades identificaram os três atacantes que se armaram com espingardas e pistolas e entraram em confronto armado com a polícia perto do consulado israelita em Istambul, na terça-feira.

Mustafa Ciftci, ministro do Interior da Turquia, publicou no X que um dos atacantes tinha ligações a “uma organização que explora a religião”. Dois dos atacantes eram irmãos, um dos quais tem antecedentes criminais por acusações relacionadas com drogas.

Ainda não é claro se o consulado israelita era o alvo dos atacantes.
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Aynata
RTP /

Israel bombardeia cidade libanesa com munições de fósforo

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A Agência Nacional de Notícias do Líbano refere que as forças israelitas bombardearam a cidade de Aynata, no sul do país, com munições de fósforo.
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RTP /

Chega pede debate de urgência para quarta-feira sobre aumento do custo de vida

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O Chega pediu esta terça-feira a marcação de um debate de urgência para quarta-feira sobre a subida dos preços do cabaz alimentar, combustíveis e habitação na sequência do agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente.

Num requerimento enviado ao presidente da Assembleia da República, o Chega sustenta que este debate “decorre do recente agravamento do custo de vida em Portugal” e da “necessidade urgente de adoção de medidas eficazes para aliviar a atual pressão intolerável sobre as famílias portuguesas”.

O partido alega que "os desenvolvimentos internacionais mais recentes, designadamente o agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente, com relevância para o conflito que envolve o Irão e os respetivos impactos nos mercados energéticos, estão já a produzir efeitos negativos muito concretos na economia europeia e, em particular, na economia portuguesa”.

Refere ainda que a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais tem-se refletido o “aumento vertiginoso dos preços dos combustíveis em Portugal, com impacto direto nos custos de transporte, na cadeia de abastecimento e, consequentemente, no preço final dos bens essenciais”.

O partido refere ainda o preço do cabaz alimentar, afirmando “que voltou a registar significativos aumentos recentes”, e o setor da habitação, que “continua a evidencia uma pressão persistente sobre os agregados familiares” sem “qualquer alívio que compense o aumento dos restantes custos de vida”.

“Perante este contexto, torna-se imperioso que o parlamento debata, com caráter de urgência, as medidas necessárias que devem ser adotadas para responder a este novo choque económico, avaliando a capacidade de resposta do Governo e identificando soluções concretas, a adotar pelo executivo, que permitam mitigar, de forma célere e eficaz, o impacto destes aumentos no quotidiano das famílias portuguesas”, defende o Chega.
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RTP /

Pelo menos 18 mortos por ataque aéreo perto de Teerão

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Pelo menos 18 pessoas morreram esta terça-feira, incluindo duas crianças, num ataque aéreo inimigo sobre a província Alborz, perto da capital da República Islâmica, Teerão, informaram meios de Comunicação Social iranianos.

Os bombardeamentos atingiram áreas residenciais, segundo a agência de notícias Fars e o portal Mizan, órgão do poder judicial, que citou um vice-governador daquela região.

"Até o momento, foram confirmadas as mortes de 18 de nossos compatriotas, incluindo duas crianças", lê-se, havendo ainda a registar 24 feridas e hospitalizadas.
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Turquia
RTP /

Três mortos e dois feridos em tiroteio junto ao consulado de Israel em Istambul

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Três pessoas foram mortas e dois polícias ficaram feridos num tiroteio perto do edifício que alberga o consulado de Israel em Istambul, na terça-feira, segundo relatos dos meios de comunicação social.

O canal televisivo CNN Turk acrescenta que as forças de segurança turcas neutralizaram três pessoas no local. 

Uma forte presença policial armada é mantida constantemente na área próxima do consulado israelita. Imagens televisivas mostraram polícias armados a patrulhar a área após o tiroteio.
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Após ultimato de Trump
RTP /

Embaixador iraniano insta países do Golfo a fazerem tudo para evitar uma "tragédia"

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O embaixador iraniano no Kuwait instou, esta terça-feira, os países do Golfo a fazerem tudo o que for possível para evitar "uma tragédia", poucas horas antes da expiração do ultimato de Donald Trump, que ameaça destruir infraestruturas críticas no Irão.

"Esperamos que os países da região utilizem todos os seus meios diplomáticos e políticos para impedir que uma tragédia se abata sobre a região", disse Mohammad Toutounji à AFP.
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