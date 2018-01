Duplo atentado em Bengazi provoca 27 mortos

Jorge Almeida - RTP24 Jan, 2018, 11:46 / atualizado em 24 Jan, 2018, 12:00 | Mundo

Numa tentativa deliberada para provocar o maior número de vítimas, a segunda explosão deu-se meia hora depois da primeira, quando moradores e médicos estavam a prestar auxílio e a evacuar os feridos.



Os dois carros-bomba explodiram junto à mesquita de Bengazi, a segunda maior cidade da Líbia. Pelo menos 27 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas.



O número de mortes pode aumentar, disse uma porta-voz do hospital local de al-Jala à agência France Presse.



O capitão Tarek Alkharraz, porta-voz das forças militares, disse que a primeira explosão ocorreu no bairro de Salmani às 8h20.



Até ao momento, ainda nenhum grupo reivindicou a autoria dos atentados.



Caos na Líbia depois da Primavera Árabe

As Nações Unidas já condenaram os atentados, reafirmando que os ataques contra civis são proibidos pelo direito internacional humanitário e constituem crimes de guerra.



A Líbia mergulhou no caos depois da deposição e da morte do antigo ditador Muammar Kadafi, em 2011. O país ficou dividido entre governos rivais, cada um apoiado por diferentes milícias e tribos.



Os combatentes do Estado Islâmico têm aproveitado a região como base de apoio, mas têm sido sucessivamente expulsos pelas milícias das principais cidades.