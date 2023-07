Durão Barroso. Polarização mundial pode pôr em risco bens globais

As ligações entre a Europa e África estão até quarta-feira em debate em Cascais. A iniciativa é do o EurAfrican Forum, que tem como presidente Durão Barroso. O antigo primeiro-ministro de Portugal, que foi presidente da Comissão Europeia e recentemente liderou a COVAX, a Aliança Global para as Vacinas contra a covid-19, defendeu em entrevista à RTP que tem de haver um reforço da cooperação para ter o sistema multilateral a funcionar minimamente. Porque, com menos cooperação, há bens globais como a saúde ou alterações climáticas que ficam em risco.