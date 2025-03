"É apenas o início". Netanyahu anuncia negociações "sob fogo" após ataque mortífero a Gaza

Benjamin Netanyahu considerou que a pressão militar é um fator “indispensável” para garantir o regresso dos reféns.

Nos ataques da última noite, os mais violentos desde o início do cessar-fogo, a 19 de janeiro, morreram mais de 400 pessoas, incluindo o chefe do Governo de Gaza, Essam al-Dalis.



Já esta tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiro de Israel, Gideon Saar, tinha afirmado que este não seria "um ataque de um dia".



"Encontramo-nos num impasse – com nenhum refém a ser libertado e sem qualquer ação militar. Decidimos atacarmos o Hamas e alvos terroristas adicionais em Gaza. Não é um ataque de um dia. Continuaremos a operação militar nos próximos dias", afirmou o MNE israelita.



Na sequência deste ataque, a maior associação israelita de familiares de reféns do Hamas acusou esta terça-feira o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de "sacrificar" os reféns que continuam retidos em Gaza. Considerou que o regresso aos combates pode significar uma "sentença de morte" dos reféns israelitas que ainda se encontram nas mãos do Hamas, segundo alegam os familiares., disse Michel Illouz, pai de Guy Illouz, morto durante o ataque de 7 de outubro no festival Nova e cujo corpo foi levado para Gaza.