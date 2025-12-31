É falso que o presidente do Governo espanhol se demitiu a 28 de dezembro

+++ Alegação: "Sánchez demite-se e prepara-se para realizar novas eleições gerais em março de 2026" +++

Na segunda-feira, 29 de dezembro, o advogado ex-candidato independente à presidência da Câmara de Cascais e ex-deputado do Chega, António Pinto Pereira, fez várias publicações nas redes sociais sobre a alegada demissão do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

No X, antigo Twitter, António Pinto Pereira escreveu que "finalmente Sánchez se demite!" e disse esperar "que seja o início a ascensão da direita em Espanha e em Portugal", porque "temos de acabar com o socialismo que tem destruído estes dois países nestas dezenas de anos": https://archive.ph/6TGB4.

O advogado publicou mensagens semelhantes no Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn, onde acrescentou que "Sánchez demite-se e prepara-se para realizar novas eleições gerais em março de 2026" e apontou como fonte a página @espana_unida no Instagram: https://archive.ph/UI3Kb, https://archive.ph/AbYvU, https://archive.ph/SP7Ki e https://archive.ph/AUwgP.

Todas as publicações incluem a imagem da suposta capa do jornal diário espanhol ABC, com uma foto de Sánchez com a mão na testa a ocupar toda a página e os títulos "Sánchez demite-se - o presidente do Governo anuncia a sua renúncia após cinco anos no cargo".

+++ Factos: a capa é falsa e a alegada notícia é uma mentira do Dia dos Santos Inocentes +++

A imagem e o conteúdo levantavam de imediato suspeitas, dado que Pedro Sánchez ocupa o cargo há sete anos e meio (desde 02 de junho de 2018), pelo que a referência aos cinco anos seria incorreta.

Pesquisas reversas pela alegada primeira página do ABC detetam dezenas de publicações a partir da véspera, 28 de dezembro, data igualmente em que aquela imagem foi publicada na conta de Instagram apontada em algumas das publicações de António Pinto Pereira: https://archive.ph/PEeul.

A análise dos media espanhóis e internacionais naquela data ou nos dias posteriores não devolve qualquer notícia sobre a demissão de Pedro Sánchez, nem o diário ABC teve aquela capa no domingo, como se pode constatar nesta publicação no X: https://archive.ph/DMAld.

Outras partilhas incluem a mesma capa mas com um cabeçalho com a data de 28 de dezembro de 2023 (exemplos: https://archive.ph/zp2vU e https://archive.ph/mSkUu), mas também facilmente se constata que a imagem não corresponde à capa dessa edição: https://archive.ph/7sUMx.

Algumas publicações referem que se trata de uma "inocentada" (https://archive.ph/addSP) e a própria conta mencionada por António Pinto Pereira já inclui um pormenor que terá escapado ao advogado: a `hashtag` #DiadelosInocentes.

Foi também possível encontrar um artigo do jornal El Mundo Financiero com o mesmo tipo de conteúdo, mas com uma nota de rodapé a explicar que aquela informação "é pura sátira para o Dia dos Inocentes e não reflete acontecimentos reais, apenas o caos cómico da imaginação política": https://archive.ph/FAfFD e https://archive.ph/b5lPI.

A pesquisa por essas referências revela que em Espanha, na América hispânica e nas Filipinas, o Dia dos Santos Inocentes, assinalado a 28 de dezembro, é uma espécie de Dia das Mentiras durante o qual são partilhadas `inocentadas`, ou seja, mentiras e notícias falsas como aquela capa (https://archive.ph/UzxiZ), como também já explicou o projeto de verificação de factos Maldita: https://archive.ph/DJ7Mp.

A Lusa Verifica contactou António Pinto Pereira, mas não obteve resposta.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++

É falso que o presidente do Governo espanhol se demitiu no domingo, 28 de dezembro, e que Espanha prepara-se para realizar novas eleições gerais em março de 2026. Essa informação é uma "inocentada", uma mentira do Dia dos Santos Inocentes, o Dia das Mentiras nos países hispânicos e nas Filipinas.