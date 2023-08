Economia instável. China lança investigação sem precedentes à corrupção na Saúde

A campanha anti-corrupção foi anunciada recentemente pela Comissão Nacional de Saúde da China, que prometeu quePara além das quase duas centenas de chefes hospitalares investigados este ano, foram também alvo de escrutínio secretários do Partido Comunista Chinês. Segundo a agência estatal China News Service, pelo menos dez desses indivíduos entregaram-se voluntariamente às autoridades desde junho.Os cerca de 180 investigados representam mais do dobro do número de casos registados no ano passado,e de receberem pagamentos de representantes da indústria farmacêutica para a aquisição e prescrição de alguns medicamentos.A investigação a elementos do Partido Comunista Chinês é recorrente: o ano passado, dados do próprio partido indicavam que quase cinco milhões de membros foram investigados ao longo da última década, resultando em 553 acusações criminais.

O Partido Comunista terá cerca de 100 milhões de membros.

Um dos investigados recentemente foi o presidente de um pequeno hospital da província de Yunnan que, alegadamente, desviou mais de 2,2 milhões de dólares durante o processo de aquisição de um dispositivo médico para o tratamento do cancro, em 2021.

"Severidade das coimas é impressionante"



A campanha anti-corrupção inclui linhas telefónicas para denúncia de corrupção no setor. Na cidade de Xangai, no início do verão avançou-se com um sistema de recompensas a quem reportasse atividades ilegais à agência de supervisão do mercado.”, considerou Ren Jianming, diretor do Centro de Investigação para a Integridade na Universidade de Beihang, em declarações à CNN internacional.Na mesma linha, a imprensa chinesa tem vindo a descrever a campanha comocom que está a atingir o setor dos cuidados de saúde.

Pequim não explicou as razões pelas quais decidiu avançar com a campanha, mas alguns analistas acreditam que esta pode estar relacionada com as preocupações económicas que se fazem sentir no país.

Economia em queda



Apesar de continuar a ser reconhecida como uma das maiores economias do mundo, a China enfrenta agora um declínio nesta área.“Dado o abrandamento económico e a redução das receitas fiscais, os governos locais endividados não têm capacidade para investir mais no setor médico e a corrupção continua a ser um problema”, disse à CNN Yanzhong Huang, responsável donorte-americano Council on Foreign Relations.“Se não se investir no setor médico a insatisfação das pessoas vai continuar a aumentar, por issosão forçados a serem esses bodes expiatórios”, acrescentou.Se a atual campanha de combate à corrupção na Saúde for bem-sucedida, os custos destes cuidados podem ser reduzidos, respondendo, assim, às queixas da população. Apesar da ampla cobertura dos seguros de saúde no país, os valores continuam a ser pesados para muitos dos habitantes.A campanha tem também potencial para desviar a atenção do público de outros problemas do país e permitir aos governos locais endividados o aumento dos fundos,

c/ agências