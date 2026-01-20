Edifícios da ONU em Jerusalém Oriental demolidos pelas autoridades de Israel

As autoridades israelitas acusaram os responsáveis da agência de participar no ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

"Ataque sem precedentes"





A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) denunciou entretanto um "ataque sem precedentes" depois de Israel ter demolido edifícios na sede da organização em Jerusalém Oriental.



Os edifícios foram demolidos pelas escavadoras deslocadas para o local.O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que o complexo não tem imunidade, e que a demolição foi realizada de acordo com as "leis israelitas e internacionais".O diretor da UNRWA na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, Roland Frierich, disse à agência France Presse que o "ataque sem precedentes" constituiu uma grave violação do direito internacional, bem como dos privilégios e imunidades das Nações Unidas.Da mesma forma, o porta-voz da agência, Jonathan Fowler, afirmou que, tal como todos os Estados-membros das Nações Unidas, Israel tem a obrigação de proteger e respeitar a inviolabilidade das instalações da organização.