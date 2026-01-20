Edifícios da ONU em Jerusalém Oriental demolidos pelas autoridades de Israel

Israel demoliu esta terça-feira edifícios dentro do complexo da sede da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) em Jerusalém Oriental, testemunhou um fotógrafo da agência France Presse.

Lusa /
Foto: Ammar Awad - Reuters

Os edifícios foram demolidos pelas escavadoras deslocadas para o local.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que o complexo não tem imunidade, e que a demolição foi realizada de acordo com as "leis israelitas e internacionais".

As autoridades israelitas acusaram os responsáveis da agência de participar no ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.
"Ataque sem precedentes"

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) denunciou entretanto um "ataque sem precedentes" depois de Israel ter demolido edifícios na sede da organização em Jerusalém Oriental.

O diretor da UNRWA na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, Roland Frierich, disse à agência France Presse que o "ataque sem precedentes" constituiu uma grave violação do direito internacional, bem como dos privilégios e imunidades das Nações Unidas.

Da mesma forma, o porta-voz da agência, Jonathan Fowler, afirmou que, tal como todos os Estados-membros das Nações Unidas, Israel tem a obrigação de proteger e respeitar a inviolabilidade das instalações da organização.



