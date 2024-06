Eleição de Mark Rutte para liderança da NATO praticamente garantida após apoio húngaro e eslovaco

“Com o anúncio do primeiro-ministro [húngaro] Viktor Orbán,, e acho que estas são boas notícias”, declarou aos jornalistas o atual chefe da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.O líder da NATO considerou Mark Rutte “é um candidato muito forte”, já que “possui muita experiência enquanto primeiro-ministro”.“É um amigo e colega próximo e acredito que, muito em breve, a Aliança terá decidido sobre o meu sucessor”, acrescentou numa conferência de imprensa em Washington. “E isso será bom para todos nós: para a NATO, mas também para mim”.A NATO toma todas as decisões por consenso, pelo que. Depois do apoio declarado pela Hungria e Eslováquia, fica apenas a faltar o da Roménia, cujo presidente Klaus Iohannis também está a lutar pelo cargo.

Stoltenberg convenceu Hungria a apoiar Rutte

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 18, 2024

O apoio de Budapeste chega depois de uma reunião entre Viktor Orbán e Jens Stoltenberg na semana passada. No encontro, as duas partes concordaram que a Hungria não bloquearia as decisões da NATO quanto à ajuda à Ucrânia, desde que não fosse diretamente envolvida., escreveu Orbán na rede social X para justificar o apoio de Budapeste à escolha deste nome.“À luz desta promessa, a Hungria está pronta para apoiar a corrida de Rutte ao cargo”, acrescentou.Anteriormente, Orbán tinha-se oposto à candidatura de Rutte por este ter expressado opiniões “problemáticas”, nomeadamente a de que

Guerra na Ucrânia será principal desafio

Entre os vários desafios, o próximo líder da Organização do Tratado do Atlântico Norte terá de lidar com as reações e papel dos aliados perante a invasão russa da Ucrânia, enquanto procura evitar uma escalada no conflito que possa motivar a entrada da NATO na guerra.Nos últimos dois anos, o neerlandês tem sido um dos líderes mais vocais no apoio militar da Europa à Ucrânia, insistindo na necessidade de derrotar a Rússia no terreno para assegurar a paz no continente.Enquanto líder dos Países Baixos,, fornecendo ainda caças F-16, artilharia, drones e munições a Kiev.O primeiro-ministro neerlandês não poupa nas críticas a Vladimir Putin, que os Países Baixos responsabilizam também pela queda de um avião em território ucraniano em 2014, na qual morreram todos os 298 passageiros e tripulação, incluindo 196 neerlandeses.

