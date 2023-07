Eleições antecipadas em Espanha. A contagem dos votos e os discursos da noite

São 19h30 em Madrid. Começamos a acompanhar aqui, ao minuto, os acontecimentos no país vizinho, quando se aproxima a hora de fecho das urnas para a contagem dos votos: 20h00 locais, 19h00 em Lisboa.

A disputar as eleições gerais antecipadas estão o presidente cessante do governo espanhol, Pedro Sánchez, líder do PSOE, Alberto Feijóo, número um do PP, Santiago Abascal, rosto do Vox, da extrema-direita, e Yolanda Díaz do Sumar.

Os quatro principais candidatos votaram logo pela manhã., de acordo com dados do Ministério espanhol do Interior.

Ao final da tarde, pelas 18h00 locais, a participação cifrava-se em 53,01 por cento, menos 3,78 pontos face a 2019.

. Só uma das sondagens, a derradeira a ser publicada pelo público Centro de Investigações Sociológicas, deu a vitória aos socialistas, com a nova plataforma de esquerda, Sumar, a ficar no terceiro lugar.Na sexta-feira, no cair do pano sobre a campanha, os quatro principais líderes fizeram um último apelo ao voto.Sánchez alertou para os perigos de um governo de coligação entre PP e Vox. Por seu turno, Alberto Núnez Feijóo pediu uma maioria confortável para governar sozinho.

Ana Romeu, correspondente da RTP em Espanha



PSOE, Vox e PP escolheram Madrid para os últimos comícios. Só o PP optou pelo encerramento da campanha na Galiza.